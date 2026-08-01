मंत्र्यांना वृत्तपत्र वाटपाबाबतचा निर्णय सरकारनं घेतला मागे, मंत्री उदय सामंत म्हणाले 'आम्हाला पेपर वाचायचा असेल तर...'
मंत्री, राज्यमंत्री आणि त्यांच्या कार्यालयांमध्ये छापील वृत्तपत्रे देणे बंद करण्याचा निर्णय सरकारने आता मागे घेतला आहे.
Published : August 1, 2026 at 8:50 AM IST
मुंबई : राज्यातील मंत्री, राज्यमंत्री आणि त्यांच्या कार्यालयांमध्ये छापील वृत्तपत्रे देणे बंद करण्याचा निर्णय सरकारने आता मागे घेतला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबतचा आधीचा आदेश बदलला असून, मंत्र्यांच्या कार्यालयांना पूर्वीप्रमाणेच वृत्तपत्रे उपलब्ध करून देण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे वृत्तपत्रांच्या खर्चावरून सुरू झालेला वाद आता थांबण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारने मंत्र्यांच्या कार्यालयांवरील खर्च कमी करण्याच्या उद्देशाने छापील वृत्तपत्रांचा पुरवठा बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याऐवजी ऑनलाइन ई-पेपर आणि डिजिटल माध्यमांचा वापर करण्याचा पर्याय देण्यात आला होता. मात्र, सरकारी कार्यालयांमध्ये वृत्तपत्रे बंद करण्याच्या या निर्णयावर पत्रकार संघटना आणि माध्यम क्षेत्रातून प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. एकीकडे डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स आणि त्यांच्या पत्रकारांना दुय्यम वागणूक द्यायची आणि मंत्र्यांना त्यांचेच सबस्क्रिप्शन घ्या असं सांगायचं हा दुटप्पीपणा आहे, असं मत व्यक्त केलं जात होतं.
यावर बोलताना रोजच्या घडामोडी, स्थानिक समस्या, प्रशासनाशी संबंधित बातम्या आणि जनतेच्या प्रश्नांची माहिती मिळवण्यासाठी छापील वृत्तपत्रांचे महत्त्व आणि विश्वासार्हता अजूनही कायम असल्याचे मत काँग्रेस आमदार भाई जगताप यांनी व्यक्त केले. प्रशासनाकडून असे चमत्कारिक निर्णय का घेतले जातात याचा शोध घेतला पाहिजे, असा टोला जगताप यांनी लगावला.
काँग्रेसचा आरोप - सरकारने हा निर्णय घेताना खर्च कमी करण्याचा मुद्दा मांडला होता. मात्र, मंत्र्यांच्या कार्यालयांसाठी वृत्तपत्रांवर होणारा वार्षिक खर्च सुमारे 22 लाख रुपये असल्याचे सांगण्यात आले. एवढ्या कमी खर्चासाठी छापील वृत्तपत्रांचा पुरवठा बंद करणे योग्य आहे का, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला होता.
मंत्री उदय सामंत यांची प्रतिक्रिया - या निर्णयावरुन समाज माध्यमातून सरकारवर टीका होत होती. वृत्तपत्रांवर नियंत्रण आणण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप माध्यमांनी केला होता. मात्र, सरकारने हा निर्णय केवळ खर्च कमी करण्याच्या उद्देशाने घेतल्याचे स्पष्ट केले होते. यावर प्रतिक्रिया देताना मंत्री उदय सामंत यांनी "मला मराठी वर्तमानपत्र वाचायचे असेल तर मी ते स्वतः मागवू शकतो. मी मंत्री आहे; एक नव्हे तर दहा वर्तमानपत्रेही मागवू शकतो. त्यासाठी शासनाने खर्च करण्याची आवश्यकता काय? शासनाचा पैसा अशा गोष्टींसाठी खर्च करण्याची गरज नाही," असं मत व्यक्त केलं.
राज्य सरकारने निर्णय घेतला मागे - या सर्व चर्चा आणि आरोपानंतर सामान्य प्रशासन विभागाने आपला आधीचा आदेश बदलला आणि वृत्तपत्राबाबतचा निर्णय मागे घेतला. त्यामुळे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांच्या कार्यालयांमध्ये आता पुन्हा छापील वृत्तपत्रे उपलब्ध होणार आहेत. या संपूर्ण प्रकरणामुळे सरकारी खर्च कुठे आणि कसा करावा? डिजिटल माध्यमांचा वाढता वापर आणि लोकशाहीमध्ये स्वतंत्र माध्यमांचे महत्त्व या विषयांवर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.
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