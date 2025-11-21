राज्यभरात 'ईएसआयसी' रुग्णालयांसाठी सरकारी जमिनी 'विनामूल्य'; महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंची घोषणा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेवरून महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेतला महसूल विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला.
Published : November 21, 2025 at 8:22 PM IST
मुंबई : राज्यात उभारल्या जाणाऱ्या कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाच्या (ESIC) रुग्णालयांसाठी सरकारी जमीन 'महसूल मुक्त' आणि 'सारा माफी'द्वारे मोफत दिली जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेवरून महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेतला महसूल विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला. यामुळं राज्यात आरोग्य सुविधांचं जाळं अधिक बळकट होईल आणि सामान्य कामगाराला मोठा दिलासा मिळेल, अशी माहिती शुक्रवारी (21 नोव्हेंबर) चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
छत्रपती संभाजीनगरचा नियम राज्यभरात लागू : "छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील करोडी येथील 15 एकर गायरान जमीन 200 खाटांच्या कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाच्या रुग्णालयासाठी मोफत देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळानं जून 2025 मध्ये घेतला होता. त्याच धर्तीवर आता राज्यात जिथं जिथं ईएसआयसी रुग्णालये प्रस्तावित आहेत, तिथं हाच नियम लागू करून सरकारी जमीन उपलब्ध असल्यास विनामूल्य दिली जाईल," असं चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलं आहे.
निकष काय?
- एक कोटींपर्यंतचे मूल्य : मागणी केलेल्या जमिनीचे बाजारमूल्य एक कोटी रुपयांपर्यंत असल्यास विभागाच्या स्तरावर निर्णय घेतला जाईल.
- एक कोटींपेक्षा जास्त मूल्य : जमिनीचे मूल्य एक कोटींपेक्षा जास्त असल्यास वित्त विभागाच्या सहमतीने जमीन मोफत दिली जाईल. तथापि, या जमिनीचा ताबा हा 'भोगवटादार वर्ग-2' म्हणून राहील.
रुग्णालयांसाठी किती जमीन मिळणार?
- रुग्णालयाच्या खाटांच्या क्षमतेनुसार जमिनीचे क्षेत्रफळ निश्चित करण्यात आले आहे. एफ.एस.आय 1.5 किंवा 2.0 च्या उपलब्धतेनुसार हे प्रमाण असेल.
- 500 खाटांचे रुग्णालय : 8 ते 12 एकर जमीन.
- 300 खाटांचे रुग्णालय : 6 ते 9 एकर जमीन.
- 200 खाटांचे रुग्णालय : 5 ते 7 एकर जमीन.
- 100 खाटांचे रुग्णालय : 3 ते 5 एकर जमीन.
घराजवळच उच्च दर्जाचे उपचार मिळणार : याविषयी माहिती देताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, "कामगारांच्या आरोग्याची काळजी घेणं सरकारचे कर्तव्य आहे. अनेकदा जमिनीच्या किमतीमुळं किंवा उपलब्धतेमुळं रुग्णालयांची उभारणी रखडते. हे टाळण्यासाठी आणि कामगारांना त्यांच्या घराजवळच उच्च दर्जाचे उपचार मिळावेत, यासाठी आम्ही ईएसआयसी रुग्णालयांना मोफत जमीन देण्याचा निर्णय घेतला आहे."
