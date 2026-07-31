मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक; मनोज जरांगे पाटील यांना पुन्हा आंदोलन करण्याची वेळ येणार नाही : मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील
मनोज जरांगे पाटील यांनी शासनानं मागण्या मान्य न केल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत शासनाची भूमिका सांगितली.
Published : July 31, 2026 at 2:21 PM IST
अहिल्यानगर : मराठा आरक्षणासह मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांबाबत राज्य शासन अत्यंत सकारात्मक आहे. शासनानं वेळोवेळी ठोस कार्यवाहीमुळं केली आहे. त्यामुळं मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर पुन्हा आंदोलन करण्याची वेळ येणार नाही, असा विश्वास मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केला.
...त्यामुळं मराठा समाजाचं मोठं नुकसान झालं : मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी शासनानं मागण्या मान्य न केल्यास पुन्हा आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी लोणी इथं पत्रकार परिषद घेऊन शासनाची भूमिका स्पष्ट केली. यावेळी त्यांनी मराठा आंदोलनातील कार्यकर्ते तसेच राज्यभरात झालेल्या 58 मूक मोर्चांमध्ये सहभागी झालेल्या मराठा बांधवांबद्दल आदर व्यक्त केला. विखे पाटील म्हणाले, "2014 मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करून कायद्याच्या चौकटीत मराठा आरक्षणाचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला होता. हा निर्णय उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातही टिकला होता. मात्र, त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारच्या अडीच वर्षांच्या कार्यकाळात हे आरक्षण रद्द झालं. त्यामुळं मराठा समाजाचं मोठं नुकसान झालं."
उर्वरित कामही वेगानं सुरू : "महायुती सरकार पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा आरक्षणासंदर्भात अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. न्यायमूर्ती शिंदे समितीनं राज्यभरात शोधलेल्या 58 लाख कुणबी नोंदींपैकी 50 टक्क्यांहून अधिक लाभार्थ्यांना कुणबी दाखले देण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. तर उर्वरित कामही वेगानं सुरू आहे. हैदराबाद गॅझेटची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्तांच्या स्तरावर स्वतंत्र यंत्रणा निश्चित करण्यात आली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात हेल्पलाईन क्रमांक सुरू केली आहे. दर सोमवारी जिल्हाधिकाऱ्यांनी या कामाचा आढावा घेणं बंधनकारक केलं आहे. तसंच न्यायमूर्ती शिंदे समितीला मार्च 2027 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे," अशी माहिती मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितलं.
आंदोलनातील हुतात्मा कुटुंबीयांसाठी शासनानं घेतलेले निर्णय : मराठा समाजातील तरुण आणि आंदोलनातील हुतात्मा कुटुंबीयांसाठी शासनानं घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देताना विखे पाटील म्हणाले की, "आंदोलनात शहीद झालेल्या 32 हुतात्म्यांच्या वारसांना प्रथम एसटी महामंडळात आणि त्यानंतर एमआयडीसीमध्ये नोकरी देण्याचा निर्णय पूर्ण करण्यात आला आहे. तसंच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचं नियमितीकरण करून 1,553 अधिवेशकीय कर्मचाऱ्यांना कायम केलं आहे. सारथी संस्थेमार्फत यूपीएससी प्रशिक्षणाच्या जागा 100 वरून 400 तर एमपीएससी प्रशिक्षणाच्या जागा 400 वरून 1,000 केल्या आहेत. याशिवाय एसईबीसी आणि ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत शैक्षणिक वर्षात सहा महिन्यांपर्यंत वाढवली आहे," अशी माहिती मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
सविस्तर अहवाल मनोज जरांगेंना पाठणार : "मराठा आरक्षणासंदर्भातील शासकीय निर्णय झाल्यानंतर त्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी काही कालावधी लागतो. मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत सर्व निर्णयांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला आहे. कोणती कारवाई कधीपर्यंत पूर्ण होईल याचं वेळापत्रक आणि अंमलबजावणीचा सविस्तर अहवाल मनोज जरांगे पाटील यांना पाठणार आहे. अंमलबजावणीत काही त्रुटी राहिल्या असतील तर त्या तातडीनं दूर करण्यात येतील," असं आश्वासन मंत्री विखे पाटील यांनी दिलं.
शरद पवारांवर नाव न घेता टीका : "1994 सालचे तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी मराठा आरक्षणाबाबत योग्य निर्णय घेतला असता, तर आज मराठा समाजावर ही वेळ आली नसती. देवेंद्र फडणवीस हेच मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण देण्यासाठी पुढाकार घेणारे आणि ठोस भूमिका घेणारे नेते आहेत. मनोज जरांगे पाटील यांच्या मनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबाबत जे गैरसमज निर्माण झाले होते. ते माझ्याशी झालेल्या चर्चेनंतर बऱ्याच अंशी दूर झाले आहेत. ज्या नेत्यानं मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी पुढाकार घेतला त्यांच्याबद्दल नेहमी सकारात्मक भूमिका ठेवली पाहिजे," असं मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितलं.
सरकारवर कोणाचाही दबाव नाही : सरकारवर कोणत्याही समाजाचा किंवा इतर नेत्यांचा दबाव नसल्याचे स्पष्ट करत विखे पाटील यांनी सांगितलं की, असा दबाव असता तर मराठा समाजाच्या हिताचे इतके ऐतिहासिक निर्णय घेणं शक्य झालं नसतं. शासन मराठा समाजाच्या सर्व मागण्यांबाबत संवेदनशील असून उर्वरित निर्णयांची अंमलबजावणीही वेळेत पूर्ण केली जाईल."
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