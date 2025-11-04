भारतीय पुरुष संघाला एक, तर महिला संघाला वेगळा न्याय, पुरुष संघाला 11 कोटी देणाऱ्या राज्य सरकारनं महिला संघाला किती कोटी दिले?
भारतीय महिला क्रिकेट संघानं एकदिवसीय विश्वचषक जिंकला आणि देशभरात जल्लोष साजरा झाला. या खेळाडूंवर बक्षिसांचा वर्षाव होतोय.
Published : November 4, 2025 at 5:19 PM IST
मुंबई : भारतातील क्रिकेटप्रेमी गल्ली-बोळात, सोसायटीत, मैदान-बाग कुठंही क्रिकेट सामने भरवतात व त्या खेळाचा आनंद घेतात. भारतात करोडो क्रिकेटप्रेमी गावागावात, शहरात सापडतात. आताच भारतीय महिला क्रिकेट संघानं इतिहास घडवत 2 नोव्हेंबर 2025 रोजी बलाढ्य दक्षिण आफ्रिकेला 52 धावांनी नमवत एकदिवसीय विश्वचषक नवी मुंबईतील डी वाय पाटील स्टेडियमवर जिंकला. यानंतर देशात जल्लोष आणि दिवाळी साजरी झाली. 1978 नंतर क्रिकेटमध्ये एकदिवसीय विश्वचषकाला सुरुवात झाली होती. त्यानंतर भारतीय महिला क्रिकेट संघानं दोनवेळा अंतिम फेरीत धडक मारली होती. परंतु, त्यांना विश्वचषकावर नाव कोरता आलं नव्हतं. मात्र, आता भारतीय महिला क्रिकेट संघानं इतिहास रचला.
महिला क्रिकेट संघाला वेगळा न्याय का? : या ऐतिहासिक विजयानंतर आयसीसी आणि बीसीसीआयकडून चॅम्पियन संघावर बक्षिसांचा वर्षाव होत आहे. दुसरीकडं गेल्यावर्षी भारतीय पुरुष क्रिकेट संघानं टी-20 विश्वचषक जिंकला होता. यानंतर भारतीय क्रिकेट संघाचं मुंबईत जंगी स्वागत करण्यात आलं होतं. भारतीय क्रिकेट संघाला 11 कोटी रुपयांचं बक्षीसही राज्य सरकारकडून जाहीर करण्यात आलं होतं. मुंबईकर खेळाडूंनाही 1 कोटी रुपये देण्यात आले होते, मात्र, महाराष्ट्राची स्मृती मानधना आणि मुंबईकर खेळाडू जेमिमा रॉड्रिक यांना कोणतंही बक्षीस किंवा मदतीची घोषणा राज्य सरकारकडून करण्यात आली नाही. त्यामुळं भारतीय पुरुष क्रिकेट संघाला जो न्याय, तोच न्याय महिला क्रिकेटला का नाही? विश्वचषक जिंकल्यानंतर राज्य सरकारकडून अद्याप मदतीची घोषणा का नाही? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
महाराष्ट्रातील 3 विश्वचषक विजेत्या महिला क्रिकेट खेळाडू - स्मृती मानधना, जेमिमा रॉड्रिग्स, राधा यादव यांचे अभिनंदन! राज्य सरकारतर्फे सन्मान केला जाणार.— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) November 4, 2025
महाराष्ट्र की 3 विश्वचषक विजेती महिला खिलाड़ी स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स, राधा यादव इनका अभिनंदन! राज्य सरकार द्वारा… pic.twitter.com/17PAnmPP0I
मुंबईकर खेळाडू जेमिमावर अन्याय? : गेल्या वर्षी भारतानं टी-20 विश्वचषक जिंकला होता, तेव्हा मुंबईकर खेळाडू म्हणून रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, शिवम दुबे आणि यशस्वी जयस्वाल यांचा महाराष्ट्र सरकारनं विधिमंडळ सभागृहात त्यांचा सत्कार केला होता. यावेळी भारतीय संघाला 11 कोटी रुपये बक्षीस म्हणून जाहीर केलं होतं. विशेष म्हणजे, मुंबईकर खेळाडू म्हणून रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, शिवम दुबे आणि यशस्वी जयस्वाल यांना प्रत्येकी 1 कोटी रुपये देण्याची घोषणाही राज्य सरकारनं त्यावेळी केली होती. मग हाच न्याय मुंबईकर खेळाडू असलेल्या जेमिमा रॉड्रिक्सला का लागू होत नाही? जेमिमा रॉड्रिक्स ही भारतीय महिला क्रिकेट संघातील एक महत्त्वाची खेळाडू आहे. तिेनं कांगारू विरोधात 127 धावांची खेळी साकारली होती. त्यामुळं भारताला अंतिम फेरी गाठता आली. मात्र, आता भारतीय महिला क्रिकेट संघानं रविवारी विश्वचषक जिंकल्यानंतर दोन दिवस उलटून गेल्यानंतरही राज्य सरकारकडून अद्यापपर्यंत बक्षिसांची घोषणा का केली जात नाही? असा सवाल क्रिकेटप्रेमींकडून उपस्थित केला जात आहे. एक न्याय पुरुष क्रिकेट संघाला आणि दुसरा न्याय महिला क्रिकेट संघाला का? असा संतप्त सवाल देखील उपस्थित केला जात आहे.
11 कोटींच्या बक्षिसांवरुन विरोधकांनी केली होती टीका : गेल्या वर्षी 2024 रोजी भारतीय पुरुष क्रिकेट संघानं टी-20 विश्वचषक जिंकला होता. यानंतर या खेळाडूंचं मुंबईत अभूतपूर्व स्वागत करण्यात आलं होतं. तसंच महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात मुंबईकर खेळाडू रोहित शर्मा, सुर्यकुमार यादव, शिवम दुबे आणि यशस्वी जैस्वाल यांचा सत्कार करण्यात आला होता. त्यावेळी तत्कालीम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भारतीय क्रिकेट संघाला 11 कोटी रुपयांचं बक्षीस जाहीर केलं होतं. या मदतीवरुन त्यावेळी विरोधक आक्रमक झाले होते. मुळात क्रिकेटपटूंना आधीच खूप पैसे मिळत असतात. क्रिकेटपटू हे पैशांसाठी नाही तर देशासाठी खेळत असतात. मग त्यांना एवढे पैसे का द्यायचे? असा सवाल विरोधकांनी केला होता.
मदतीचा आकडा जाहीर करायला हवा होता : महिला क्रिकेट संघानं महिला क्रिकेटच्या इतिहासात पहिल्यांदाच विश्वचषकावर नाव कोरल्यामुळं देशात जल्लोष आणि आनंद साजरा केला जात आहे. त्यामुळं बीसीसीआय आणि आयसीसीनं खेळाडूंना मोठं बक्षीस जाहीर केलं आहे. दुसरीकडे मुळातच पुरुष क्रिकेटपटू असो किंवा महिला क्रिकेटर यांना बऱ्यापैकी पैसे मिळतात. परंतु, अन्य खेळांमध्ये एवढे पैसे मिळत नाहीत. ही भारतात वस्तुस्थिती आहे. गेल्या वर्षी भारतीय क्रिकेट संघानं टी-20 विश्वचषक जिंकला होता. तेव्हा मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर लगेच राज्य सरकारनं बक्षिसांची घोषणा केली होती. मात्र, मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत खेळाडूंचं अभिनंदन केलं. तसंच राज्य सरकारनं रोख रक्कम देण्याचं जाहीर केलं. मात्र, खेळाडूंना किती मदत केली जाईल? याचा आकडा सरकारनं जाहीर केला नाही. "हा आकडा सरकारनं जाहीर केला पाहिजे होता," असं मत क्रिकेट समीक्षक अभिजीत कुलकर्णी यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना व्यक्त केलं.
महिलांना वेगळा न्याय असं म्हणता येणार नाही : "आपल्या देशात क्रिकेटची मोठी क्रेझ आहे. त्यामुळं फक्त क्रिकेटर्सना सरकारकडून पैसे मिळतात. मात्र, एक गोष्ट येथे मला नमूद करावीशी वाटते की, गेल्या वर्षी भारतानं विश्वचषक जिंकला, त्याचवेळी अन्य क्रीडा क्षेत्रातही खेळाडूंनी चमकदार कामगिरी केली होती. परंतु, त्यांच्यासाठी कोणतीही मदतीची घोषणा सरकारकडून करण्यात आली नव्हती. म्हणजेच काय क्रिकेटलाच अतिमहत्त्व दिलं जातं आणि मीडियामध्ये ज्या बातम्या दाखवल्या जातात त्याचाच विचार राजकारणीही करतात. आपल्याकडं महिला सक्षमीकरण आणि महिलांसाठी मोठ-मोठे उपक्रम राबवले जातात. त्यामुळं पुरुष क्रिकेट संघाला एक न्याय आणि महिला क्रिकेट संघाला एक न्याय सरकारकडून मिळतोय, असं म्हणणं हे चुकीचं होईल, कारण आताच विश्वचषक जिंकून दोन दिवस झाले आहेत. जरी आता सरकारने बक्षिसांची घोषणा केली असली तरी रक्कम किती दिली जाणार याचा आकडा सांगितला नाही. तो आकडा सांगितला पाहिजे होता. महिला क्रिकेट संघानं विश्वचषक जिंकला त्याचा आनंद आहेच. पण पुरुषांना एक न्याय आणि महिला क्रिकेटर्सना वेगळा न्याय सरकारकडून दिला जातोय असं मला तरी वाटत नाही," अशी प्रतिक्रिया क्रिकेट समीक्षक अभिजीत कुलकर्णी यांनी दिली.
🚨 NEWS 🚨— BCCI (@BCCI) November 3, 2025
BCCI announces Cash Prize of INR 51 Crore for India's victorious ICC Women’s Cricket World Cup 2025 contingent.
Details 🔽 #TeamIndia | #WomenInBlue | #CWC25 | #Champions https://t.co/EUXzv8PpXD
मुंबईकर क्रिकेटर्सचा होणार गौरव : क्रिकेट विश्वचषकावर भारताचं नाव कोरणाऱ्या भारतीय महिला संघाचं राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत अभिनंदन करण्यात आले. तसंच महाराष्ट्रातील खेळाडूंना रोख पारितोषिक देणार असल्याचं देखील सरकारनं म्हटलं आहे. भारतीय संघातील आणि महाराष्ट्राच्या खेळाडू स्मृती, जेमिमा आणि राधा यादव यांना या ऐतिहासिक विजयातील भागीदारीसाठी रोख पारितोषिकाने गौरव करण्याचा निर्णय सुद्धा मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्यात आला आहे.
