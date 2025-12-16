राज्यातील 'त्रिभाषा सूत्र'वर तोडगा नाहीच, डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या समितीला एक महिन्याची मुदतवाढ
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याच्या दृष्टीने राज्यात अभ्यास सुरू आहे. यासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती.
Published : December 16, 2025 at 9:53 AM IST
मुंबई : राज्यातील शाळांमध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 (एनईपी 2020) अंतर्गत त्रिभाषा धोरण निश्चित करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीला एक महिन्याची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय राज्य शासनानं घेतला आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागानं सोमवारी (15 डिसेंबर) जारी केला आहे. मात्र, समितीचा अहवाल काहीही असला तरी इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा लागू करू देणार नाही, असा ठाम पवित्रा मराठी संघटनांनी घेतला आहे.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार विद्यार्थ्यांना मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा आणि इंग्रजी यांचा समतोल साधणारे त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याच्या दृष्टीने राज्यात अभ्यास सुरू आहे. यासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय धोरण समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीला तीन महिन्यांच्या कालावधीत शासनास अहवाल सादर करायचा होता.
समितीनं आतापर्यंत काय केलं? : समितीची पहिली बैठक 17 जुलै 2025 रोजी मुंबईतील महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेत पार पडली. या बैठकीत राज्यातील विविध भागांतील भाषिक वास्तव, विद्यार्थ्यांची सामाजिक पार्श्वभूमी, शिक्षकांची उपलब्धता तसेच, शाळांवरील संभाव्य परिणाम यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर समितीनं राज्यातील विविध ठिकाणी बैठका घेऊन शिक्षक, शिक्षणतज्ज्ञ, संस्थाचालक, पालक, भाषा अभ्यासक व नागरिकांकडून मतं जाणून घेतली.
मात्र, समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र जाधव यांची प्रकृती तसेच, विषयाची व्यापकता लक्षात घेता ठरलेल्या मुदतीत काम पूर्ण होऊ शकलं नाही. त्यामुळे समितीनं शासनाकडे मुदतवाढीची मागणी केली होती.
एक महिन्याची मुदतवाढ मंजूर : आज जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार समितीला देण्यात आलेली तीन महिन्यांची मुदत 4 डिसेंबर 2025 रोजी संपत होती. आता समितीच्या कार्यकाळास 4 डिसेंबर 2025 ते 4 जानेवारी 2026 या कालावधीसाठी एक महिन्याची मुदतवाढ मंजूर करण्यात आली आहे. या कालावधीत समितीनं आपला सविस्तर अहवाल शासनाकडे सादर करणं अपेक्षित आहे.
मुदत वाढीमागील कारणं :
- शासन निर्णयात नमूद केल्याप्रमाणे, त्रिभाषा धोरण हा संवेदनशील आणि दूरगामी परिणाम करणारा विषय आहे
- विविध भाषिक समुदायांची मतं समतोलपणे नोंदवणं आवश्यक आहे.
- शिक्षणव्यवस्थेवर अचानक ताण येऊ नये, यासाठी टप्प्याटप्प्यानं अंमलबजावणीचा अभ्यास गरजेचा आहे.
अहवालानंतर धोरण ठरणार : या पार्श्वभूमीवर सरकारनं कोणताही घाईचा निर्णय न घेता तज्ज्ञ समितीमार्फत अंतिम धोरण ठरवण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर राज्य शासन त्रिभाषा धोरणावर अंतिम निर्णय घेणार आहे. हा निर्णय राज्यातील मराठी, हिंदी, इंग्रजी तसेच, इतर भाषिक विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर दूरगामी परिणाम करणारा ठरणार असल्यानं सर्वांचं लक्ष या अहवालाकडे लागलं आहे.
पहिलीपासून हिंदी लागू करू देणार नाही : निवडणुकांमध्ये या निर्णयाचा कोणताही फटका बसू नये, यासाठी सरकार सावध भूमिका घेत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. लोकमत आणि तज्ज्ञ यांचा पहिलीपासून त्रिभाषा धोरण लागू करण्याला विरोध असताना समिती का स्थापन करण्यात आली? असा प्रश्न शिक्षक सेना संघटनेचे जालिंदर सरोदे यांनी उपस्थित केला आहे.
सोबतच, समितीच्या ज्या-ज्या ठिकाणी सभा झाल्या, तिथं नागरिक, शिक्षक, तज्ज्ञ तसेच, राजकीय पक्षांच्या सदस्यांनी विरोध नोंदवला असतानाही सरकार समितीच्या अहवालाची वाट का पाहत आहे? असा सवाल त्यांनी केला. सरकारच्या मनात काही वेगळे उद्देश तर नाहीत ना, स्वतःचं धोरण रेटण्यासाठीच एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली आहे का? असेही प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केले. समितीचा अहवाल काहीही असला तरी मराठी भाषाप्रेमी त्रिभाषा सूत्राला विरोध करत राहतील, असं सरोदे यांनी स्पष्ट केलं.
हिंदी सक्तीला मनसेचा विरोध : दरम्यान, मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी काहीही झालं तरी महाराष्ट्रात पहिलीपासून हिंदी भाषा लागू होऊ देणार नाही, असा ठाम निर्धार व्यक्त केला. यासाठी सर्व शक्तीनिशी विरोध करण्यात येईल. त्रिभाषा समितीच्या अहवालाशी महाराष्ट्रातील जनता कधीही सहमती दर्शवणार नाही, असंही त्यांनी सांगितलं.
