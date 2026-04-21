शासकीय-निमशासकीय कर्मचारी आजपासून बेमुदत संपावर; काय आहेत मागण्या?
कर्मचारी समन्वय समितीनं आजपासून संप पुकारला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद ते मंत्रालय आणि शाळ ते रुग्णालयांपर्यंत कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
Published : April 21, 2026 at 8:58 AM IST
मुंबई- सुधारित पेन्शन योजनेची अंमलबजावणी आणि इतर मागण्यांची पूर्तता न झाल्यानं राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांनी आजपासून बेमुदत संपावर जाणार असल्याचं जाहीर केलं आहे.. यामध्ये राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचाही (शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी) सहभाग आहे.
शासकीय, निमशासकीय, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीनं सोमवारी सांगितलं की, तत्कालीन एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनं त्यांच्या तक्रारींचं निवारण करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. यामध्ये 1 मार्च 2024 पासून सुधारित पेन्शन योजनेची अंमलबजावणी करण्याच्या आश्वासनाचाही समावेश होता. गेल्या दोन वर्षांत विद्यमान सरकारनं या संदर्भात कोणतेही परिपत्रक किंवा अधिसूचना जारी केलेली नाही, असे समितीनं म्हटलं आहे. यामुळे 1 मार्च 2024 नंतर निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सुधारित पेन्शन योजनेचे लाभ घेता आले नाहीत. समन्वय समितीनं राज्य सरकारकडं 17 प्रमुख मागण्या केल्या होत्या. या मागण्यांवर मुख्य सचिव स्तरावर निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन सरकारनं दिलं होतं, असे समितीनं स्पष्ट केलं.
मागण्यांची सरकारकडून दखल नाही- गेल्या 15 महिन्यांत महायुती सरकारनं आमच्या मागण्यांची कोणतीही दखल घेतलेली नाही. तसेच चर्चा करण्याची कोणतीही संधीही आम्हाला दिलेली नाही, असा दावा कर्मचारी समन्वय समितीनं केला आहे. "सरकारच्या कर्मचारीसह शिक्षक विरोधी भूमिकेचा निषेध करण्यासाठी, राज्य शासनाचे, निम-शासनाचे तसेच शिक्षक आणि शिक्षकेतर संवर्गातील सर्व कर्मचारी 21 एप्रिलपासून बेमुदत संपावर जातील," असे समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी जाहीर केलं.
3.5 लाख चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सहभाग होणार-चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आणि वाहनचालकांची रिक्त पदे भरणे, सक्षम आरोग्य विमा योजना लागू करणे आणि निवृत्तीचे वय 58 वरून 60 वर्षे करणे, यांसारख्या काही प्रमुख मागण्या आहेत. सुमारे 3.5 लाख चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीही या संपाला पाठिंबा देतील, अशी संघटनेला अपेक्षा आहे.
- या संपामुळे विविध शासकीय विभाग, शाळा आणि रुग्णालयांच्या कामकाजावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता होती. मात्र, अत्यावश्यक रुग्णसेवा सुरू राहील, असे शासकीय, निमशासकीय, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीनं स्पष्ट केलं आहे.
जुन्या पेन्शनमुळे तिजोरी पडणार मोठा बोझा- राज्यात अंदाजे 17 लाखांपेक्षा जास्त शासकीय कर्मचारी आहेत. या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर राज्य सरकारला वर्षाला 58 हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. जर जुनी पेन्शन योजना लागू केली तर राज्य सरकारच्या तिजोरीवर 50 ते 55 हजार कोटींचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. त्याचप्रकारे शिक्षकांच्या पेन्शनवर राज्य सरकारला चार ते पाच हजार कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च करावे लागू शकतात.