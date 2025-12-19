ETV Bharat / state

लाखो झाडांची कत्तल करुन महाराष्ट्रात घातला जातोय विकासाचा घाट, सरकारवर सर्वच स्तरातून होतेय टीका

विकास आवश्यक आहे, पण निसर्गाचा बळी घेऊन नाही. श्वास रोखणारा विकास थांबवला नाही, तर भविष्यात राज्यातील जनतेला त्याची मोठी किंमत मोजावी लागेल, हे मात्र निश्चित.

tree cutting in maharashtra
राज्यात मोठ्या प्रमाणात झाडांची कत्तल (ETV Bharat GFX)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 19, 2025 at 3:48 PM IST

9 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : मनुष्य जातीला आवश्यक असणारा ऑक्सिजन हा झाडांपासून मिळतो. मात्र, याच झाडांची कत्तल होत असेल तर ही आपल्यासाठी धोक्याची घंटा आहे. राज्यात विकासकामांच्या नावाकाली सर्रास झाडांची तोड होत असल्याचं चित्र मागील काही वर्षांपासून दिसून येतंय. झाडं लावणं कमी, पण तोडण्याचं प्रमाण जास्त असल्यानं याचा साहजिकच परिणाम हा नैसर्गिक घटनांवर होताना दिसत आहे. बदलत चाललेलं हवामान, थंडीत पाऊस तर पावसात थंडी अशी परिस्थिती सध्या उद्भवली आहे. याचा गंभीर परिणाम माणसाच्या आयुष्यावर होत चाललाय. आम्ही हे सर्व सांगण्याचं कारण की, नाशिकमधील तपोवनातील तब्बल 1800 झाडं तोडण्याचा घाट सध्या घातला जातोय. कुंभमेळ्यासाठी ही झाडं तोडावी लागत असल्याचं सांगण्यात आलंय. मात्र, या झाडं तोडीला पर्यावरणप्रेमींसह राजकारणी, सेलिब्रेटींकडून विरोध होत आहे. याच अनुषंगानं राज्यात कुठं कुठं आणि किती झाडं तोडून विकासकामांचा घाट घातलाय याचा आपण आढावा घेणार आहोत.

नाशिकमधील परिस्थिती -

नाशिकमध्ये सहा महिन्यात 1882 झाडं तोडली : नाशिकला 2027 मध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा होता असून, या अनुषंगानं शहरात विविध विकासकामं केली जातायेत. यात मागील सहा महिन्यात नवीन पाईपलाईन आणि एसटीपी प्लांटसाठी तब्बल 1882 झाडांची कत्तल करण्यात आल्याची कबुली खुद्द नाशिक महानगरपालिकेनं दिलीय.

tree cutting in maharashtra
ठाण्यातील झाडांची कत्तल (ETV Bharat Reporter)

नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वरमध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा होणार आहे. या अनुषंगानं नाशिक शहरात विविध विकासकामं नाशिक महानगरपालिकेनं हाती घेतली आहेत. याचाच एक भाग म्हणून नाशिकच्या पंचक, चेहडी, आगार टाकळी आणि तपोवन भागात नवीन एसटीपी प्लांटसाठी तब्बल 1728 झाडं तोडण्यात आलीत. तसंच गंगापूर धरण ते कॉलेज रोड भागापर्यंत नवीन पाण्याच्या पाईपलाईनसाठी 154 झाडं तोडण्यात आलीत. या बदल्यात शहरात इतरत्र 17 हजार 680 नवीन झाडं लावली जाणार असल्याचं महानगरपालिकेनं सागितलं.

तपोवनमधील झाडं तोडण्यास स्थगिती : नाशिकच्या तपोवन भागात साधूग्राम उभारण्यासाठी तब्बल 1800 झाडं तोडण्याचा घाट नाशिक महानगरपालिकेनं घातलाय. याला पर्यावरणप्रेमी आणि नाशिककरांनी तीव्र विरोध केला असून, याबाबत हरित लवादामध्ये जनहित याचिका दाखल करण्यात आली असून, न्यायालयानं झाडं तोडण्यासाठी 15 जानेवारीपर्यँत स्थगिती दिलीय.

मुंबईतील परिस्थिती -

विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली होणार्‍या वृक्षतोडीवर तीव्र टीका होत असतानाच, मुंबई कोस्टल रोड प्रकल्पासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेनं परिसरातील एकूण 60 हजार खारफुटीच्या झाडांपैकी 45 हजार झाडांची ओळख निश्चित केलीय. यापैकी 9 हजार खारफुटीची झाडं पूर्णपणे तोडली जाणार आहेत.

tree cutting in maharashtra
झाडांची कत्तल करुन विकासकामं (ETV Bharat Reporter)

मुंबईसारख्या किनारपट्टीच्या शहरासाठी खारफुटीची जंगलं अत्यंत महत्त्वाची आहेत. किनारपट्टीची धूप रोखणे, भरती-ओहोटीमुळं पूर आणि वादळी लाटांपासून संरक्षण देण्यात खारफुटीची निर्णायक भूमिका असते. त्यांच्या दाट मुळांमुळं माती स्थिर राहते आणि समुद्राच्या लाटांचा वेग कमी होतो. मात्र, 20 हजार कोटी रुपयांच्या कोस्टल रोड प्रकल्पासाठी 9 हजार झाडांची कत्तल करण्यात येणार आहे.

मुंबईत गेल्या काही वर्षांत रस्ते रुंदीकरण, मेट्रो प्रकल्प, रस्ते काँक्रिटीकरण, इमारतींची बांधकामं, औद्योगिक प्रकल्प आदीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढलंय. त्यासाठी शेकडो झाडांचा नाहक बळी जातोय, अशी पर्यावरणप्रेमींची भावना आहे. अनेक वेळा अयोग्य पद्धतीनं केल्या जाणाऱ्या वृक्ष छाटणीमुळंही झाडांचं नुकसान होत असल्याच्या विविध घटना समोर येत असतात. पावसाळ्यात हे प्रमाण अधिक असतं. शुद्ध हवेसाठी आणि प्रदूषण रोखण्यासाठी वृक्षराजी सर्वांत उत्तम उपाय असताना, त्यांच्यावरच कुन्हाड चालवली जात असल्यामुळं अस्वस्थता वाढत आहे.

प्रतिक्रिया देताना पर्यावरणप्रेमी (ETV Bharat Reporter)

मुंबई पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणातर्फे मुंबईत सरकारी आणि खासगी प्रकल्पांसाठी दरवर्षी हजारो झाडं कापण्याची परवानगी दिली जाते. तसंच झाडं वाचवण्यासाठी पुनर्रोपणाची परवानगी दिली जाते. पुनर्रोपण केलेली झाडं जगण्याचं प्रमाण खूप कमी असल्याचं सांगितलं जातं. किती झाडं जगली, याची माहिती पालिका जाहीर करत नसल्यानं झाडांच्या कत्तलीचं गूढ कायम असतं. वृक्ष प्राधिकरणाच्या नियमानुसार, कापलेल्या एका झाडाच्या मोबदल्यात तीन नवी झाडं लावण्याचा नियम आहे. मात्र, या नियमाचं किती पालन होतं, ही झाडं कुठं लावली जातात, असा सवाल केला जातो.

पुण्यातील परिस्थिती -

नाशिकसारखीच परिस्थिती पुण्यात देखील आहे. पुणे महापालिकेच्या वतीनं मार्च 2022 मध्ये नदी सुधार योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत पुणे, पिंपरी-चिंचवडमध्ये जवळपास सहा हजार झाडांची कत्तल होणार होती, ज्याला पर्यावरणप्रेमी, नागरिक आणि काही राजकीय पक्षांनी तीव्र विरोध केला. महापालिकेकडून या प्रकल्पासाठी 1510 वृक्षतोडीला मंजुरी मिळाली, तर 2171 वृक्ष पुनरोपणाला देखील मंजुरी मिळाली होती. आतापर्यंत 1293 झाडं काढण्यात आलीत, तर 7847 नवीन झाडं लावण्यात आल्याची माहिती पालिकेनं दिली.

tree cutting in maharashtra
वृक्षतोडीनं नैसर्गिक हानी (ETV Bharat Reporter)

या प्रकल्पांमुळं नदीपात्रात भराव टाकून काँक्रीटचं बांधकाम करणे, जैवविविधता नष्ट होणे आणि नैसर्गिक परिसंस्थेला हानी पोहोचवणे असे गंभीर आरोप होत आहेत, तर काही ठिकाणी महापालिका वृक्षतोडीसाठी परवानगी घेण्याऐवजी अवैधरित्या झाडं तोडत असल्याचंही पर्यावरणप्रेमींचं म्हणणं आहे. नदी सुधार प्रकल्पाचं उद्दिष्ट हे मुळा-मुठा नदीचं सुशोभीकरण करणं, पूरनियंत्रण करणं आणि सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणं आहे.

छत्रपती संभाजीनगरमधील परिस्थिती -

छत्रपती संभाजीनगर शहर आणि जिल्ह्यातील विविध विकासकामांसाठी झाडं तोडण्यात आलीत. बाळासाहेब ठाकरे स्मारक सिडको येथे उभारण्याचं काम सुरू आहे. एमजीएम विद्यापीठ परिसरात हे काम सुरू आहे. ही जागा सिडकोकडं असताना 12 हजार झाडं होती, पण महानगरपालिकेनं न्यायालयाला शपथपत्र दिलं. त्यात 8 हजार झाडं असल्याचं सांगण्यात आलं. वेगवेगळी कारणं त्यात देण्यात आली. स्मारकासाठी झाडं काढल्याचा आरोप करण्यात आलाय, त्यावेळी न्यायालयानं नव्यानं झाडं लावण्याचे आदेश दिले आहेत.

tree cutting in maharashtra
वृक्षतोड करुन विकासकामं केली (ETV Bharat Reporter)

शहरातील पैठण रस्त्यासाठी मोठी झाडं तोडली गेली, त्यात 50 झाडं इंप्लांट केली. मात्र, ती झाडं जगली नाहीत. या रस्त्यामुळं दळणवळणाची सोय झाली. मात्र, अनेक छोटी झाडं काढण्यात आली, ज्यांचा आकडा शंभरहून अधिक आहे.

tree cutting in maharashtra
झाडं लावण्याचे फायदे (ETV Bharat GFX)

नगर नाका ते दौलताबाद टी पॉईंट विस्तारीकरण प्रस्तावित असून, येथील तब्बल 700 झाडं बाधित होण्याची शक्यता आहे. यातील 70 महाकाय झाडं, ज्यांचा हेरिटेज झाडांमध्ये समावेश आहे, त्यावर पर्यावरणप्रेमींनी आक्षेप घेत न्यायालयात जाण्याची तयारी ठेवली आहे.

नागपुरातील परिस्थिती -

नागपुरात तब्बल 6356 झाडांची कत्तल : नाशिक येथे होणाऱ्या 'सिहस्थ कुंभमेळा'साठी तपोवन येथील शेकडो वर्षे जुनी हजारो झाडांची कत्तल केली असल्यानं देशभरात संताप व्यक्त केला जातोय. तपोवनाच्या निमित्तानं राज्यभर सुरू असलेल्या वृक्षतोडीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आलाय. गेल्या सहा वर्षात नागपूर शहरात एकूण 6356 झाडांची विविध कारणांनी कत्तल करण्यात आली. यात प्रामुख्यानं निर्माणकार्यात झाडं अडसर ठरत असल्यानंच झाडांची कत्तल व अवैध वृक्षतोडीच्या घटना वाढल्या असल्याचं नागपूर महानगरपालिकेच्या बगीचा विभागाचे अधिकारी अमोल चोरपगार यांनी दिलीय.

"बांधकामात अडसर ठरणाऱ्या झाडांची तोड करण्यासाठी महानगरपालिकेला अर्ज सादर झाल्यानंतर बगीचा विभागाची एक टीम त्या झाडाचं निरीक्षण करून साधारणपणे झाड नेमकं किती वयाचं असेल याचा अभ्यास करते. ज्या वयाचे ते झाड असेल तेवढी झाडं त्या अर्जदाराकडून लावून घेतली जातात," अशी माहिती देखील अमोल चोरपगार यांनी दिलीय.

tree cutting in maharashtra
झाडं तोडण्याचे नुकसान (ETV Bharat GFX)

गेल्या सहा वर्षात 6356 तोडली झाडं : 2019-20 वर्षात 904 झाडं तोडण्यात आलीत, तर त्या बदल्यात 4565 वृक्ष लागवड करण्यात आली. 2020-21 वर्षात 1021 झाडं तोडली गेली, तर बदल्यात तब्बल 5467 झाडं लावण्यात आलीत. 2021-22 वर्षात फक्त 314 झाडं तोडल्याची नोंद महानगरपालिकेकडं आहे. बदल्यात 1645 वृक्ष लावण्यात आलेत. 2022- 23 साली सुद्धा 337 झाडं तोडण्यात आली, तर 13 हजार 485 एवढी झाडं लावण्यात आलीत. 2023-24 या वर्षात 2804 झाडं कापण्यात आलेत, तर त्या ऐवजी 46 हजार 445 झाडं लावण्यात आलेत. 2024-25 वर्षात आतापर्यंत 976 झाडं कापली गेली आहेत, तर 17701 झाडं लावण्यात देखील आली आहेत. गेल्या सहा वर्षात 6356 झाडं तोडल्याची नोंद आहे, तर 89 हजार 308 झाडं लावून घेण्यात आल्याची माहिती पालिकेकडून देण्यात आलीय.

कोल्हापुरातील परिस्थिती -

रत्नागिरी ते नागपूर महामार्गासाठी 1600 झाडांच्या कत्तली, प्रशासनाकडून 600 हून अधिक झाडं लावल्याचा दावा

कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भाला जोडणारा रत्नागिरी ते नागपूर महामार्ग केंद्र सरकारकडून साकारण्यात येतोय. सुमारे 900 किलोमीटर अंतर असलेल्या या महामार्गाला 2 हजार 750 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. या महामार्गाचा मोठा भाग पश्चिम घाटात येत असल्यानं या ठिकाणचे सपाटीकरण करताना 1600 हून अधिक झाडांच्या कत्तली केल्या गेल्या आहेत. यामध्ये अनेक दुर्मिळ जातीच्या झाडांचा समावेश आहे. जगभरात दुर्मिळ समजल्या जाणाऱ्या सरीसुर्पाच्या 187 पेक्षा जास्त जाती आहेत. यातील निम्म्याहून अधिक जाती पश्चिम घाटात आढळतात, आता हीच झाडं नामशेष झाल्यानं पर्यावरणप्रेमींमधून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

प्रतिक्रिया देताना पर्यावरणप्रेमी (ETV Bharat Reporter)

कोल्हापूर ते गगनबावडा राष्ट्रीय महामार्गाचं काम देखील गेल्या अनेक वर्षांपासून संत गतीनं सुरू आहे. हा भाग तर निसर्ग संपन्नतेनं नटलेला प्रदेश म्हणून ओळखला जातो. या महामार्गाच्या कामासाठी 100 ते 150 हेरिटेज वृक्ष कायमस्वरूपी नष्ट करण्यात आले आहेत. एक झाड तोडल्यानंतर पाच झाडं लावावी, असा सरकारी नियम असताना प्रत्यक्षात मात्र ठेकेदारांकडून पुनर्रोपण करताना कोणताही शासकीय नियम पाळला जात नाही. यामुळं पश्चिम घाट जो जैवविविधतेचा खजिना मानला जातो, तोच कुठंतरी विकासकामांमुळं नष्ट होतोय की काय अशी शंका पर्यावरण रक्षणासाठी काम करणारे कोल्हापुरातील 'स्वरा फाउंडेशन'चे अध्यक्ष प्रमोद माजगावकर यांनी उपस्थित केलीय.

tree cutting in maharashtra
झाडांची कत्तल करुन विकास प्रकल्प (ETV Bharat Reporter)

ठाण्यातील परिस्थिती -

विकासाच्या नावाखाली हिरव्या ठाण्याची कत्तल!

ठाणे जिल्ह्यात गेल्या काही वर्षांत 'विकास' या शब्दामागं लपलेली झाडांची कत्तल आता उघडपणे समोर येत आहे. रस्ते, महामार्ग, रेल्वे स्थानक आणि शासकीय इमारतींच्या नावाखाली हजारो झाडं तोडली गेली असून, अजूनही तोडीचं सत्र सुरूच आहे. समृद्धी महामार्ग, सर्व्हिस रोड विस्तारीकरणासाठी 4 हजार झाडं बाधित झालीत. नवीन ठाणे रेल्वे स्थानकासाठी 1200 झाडं, ठाणे प्रादेशिक मनोरुग्णालयाच्या नवीन उभारणीसाठी झालेली व होणारी 726 झाडं पाहता ठाणेकरांचा सवाल एकच आहे, हा विकास नेमका कुणासाठी आणि कशाच्या किंमतीवर?

समृद्धी महामार्गाच्या कामामुळं ठाणे जिल्ह्यातील वनक्षेत्र, आदिवासी भाग आणि शेतीलगतची झाडं मोठ्या प्रमाणावर नष्ट झाली. जलद प्रवासाचं स्वप्न दाखवलं गेलं; मात्र त्याबदल्यात निसर्गाचं अपरिमित नुकसान झालंय. शासनाकडून भरपाई म्हणून वृक्षारोपणाचे दावे करण्यात आले, पण प्रत्यक्षात किती झाडं जमिनीवर लावली गेली आणि ती जिवंत आहेत का? याचा स्पष्ट अहवाल आजतागायत जाहीर झालेला नाही.

tree cutting in maharashtra
झाडांची कत्तल (ETV Bharat Reporter)

वाहतूक कोंडी कमी करण्याच्या नावाखाली सर्व्हिस रोड विस्तारीकरण करताना रस्त्यालगतची जुनी, सावली देणारी आणि शहराचं तापमान संतुलित ठेवणारी 600 झाडं सर्रास तोडण्यात आलीत. यामुळं नागरिकांना धूळ, प्रदूषण आणि वाढत्या उष्णतेचा त्रास सहन करावा लागत आहे. नियोजनशून्य विकासामुळं पावसाळ्यात पाणी तुंबण्याच्या समस्या अधिक तीव्र झाल्या आहेत.

नवीन ठाणे रेल्वे स्थानक उभारणीसाठीही मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड करण्यात आली. सार्वजनिक वाहतूक महत्त्वाची असली, तरी पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी पर्यायी हरित नियोजन का करण्यात आलं नाही? असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय. विकास आराखड्यात झाडं वाचवण्याचे पर्याय उपलब्ध असतानाही ते दुर्लक्षित का करण्यात आले? याचे उत्तर शासनानं द्यावे, अशी मागणी नागरिक करत आहेत.

ठाणे प्रादेशिक मनोरुग्णालयाच्या नवीन इमारतीसाठी होणारी वृक्षतोड विशेष चिंताजनक आहे. शांत, हिरवे आणि आरोग्यदायी वातावरण रुग्णांच्या उपचारांसाठी आवश्यक असताना, त्या परिसरातील जुनी हिरवळ नष्ट केली जात आहे. ब्रिटिशकालीन वारसा आणि नैसर्गिक परिसंस्था धोक्यात घालून उभारल्या जाणाऱ्या या इमारती खरोखरच मानवकेंद्रित आहेत का? असा सवाल उपस्थित होतोय.

tree cutting in maharashtra
झाडांची कत्तल करुन विकास प्रकल्प (ETV Bharat Reporter)

या सर्व प्रकल्पांवर कोट्यवधी, तर काही ठिकाणी हजारो कोटी रुपयांचा खर्च दाखवला जातोय. मात्र, या खर्चाचा थेट फायदा स्थानिक नागरिकांना किती झाला? याचा हिशोब मांडण्यास शासन अपयशी ठरत आहे. उलट, प्रदूषण, उष्णता वाढ, जैवविविधतेचा ऱ्हास आणि जीवनमानावर होणारे दुष्परिणाम नागरिकांच्या वाट्याला आले आहेत.

अमरावतीमधील परिस्थिती -

अमरावतीत देखील अशीच परिस्थिती आहे. 2020 मध्ये अमरावती - परतवाडा हा 50 किलोमीटरचा रस्ता रुंदीकरणासाठी 3100 झाडं तोडण्यात आलीत. 2020 मध्येच वलगाव ते दर्यापूर मार्गावर रस्ता रुंदीकरण कामात 1500 ते 2000 वृक्ष तोडण्यात आली आहेत.

दक्षिण व उत्तर महाराष्ट्राला जोडणाऱ्या अहिल्यानगर- मनमाड महामार्गाच्या रुंदीकरणासाठी 2006 साली दुतर्फा मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड करण्यात आली होती. या वृक्षांमध्ये पिंपळ, वड, कडुलिंब यांसारख्या पर्यावरणपूरक व महत्त्वाच्या वृक्षांचा समावेश होता. कोपरगाव- अहिल्यानगर या सुमारे 100 किलोमीटर अंतरामध्ये तब्बल 3400 झाडं तोडण्यात आली. मात्र, या वृक्षतोडीच्या बदल्यात पुन्हा लागवड करण्यात आली नसल्याची माहिती सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी दिलीय.

tree cutting in maharashtra
झाडांची कत्तल करुन विकास प्रकल्प (ETV Bharat Reporter)

अहिल्यानगर, शिर्डी भागातील परिस्थिती -

संगमनेर तालुक्यातून जाणाऱ्या पुणे- नाशिक महामार्गाच्या रुंदीकरणासाठीही मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड करण्यात आली. पुणे- नाशिक महामार्ग चौपदरी करताना अनेक झाडं तोडली गेली. मात्र, त्याच्या बदल्यात पुन्हा लागवड झाली नाही. पुनर्लागवडीचा अहवाल सादर करण्यात आला होता. परंतु, प्रत्यक्षात झाडं लावली नसल्यानं राष्ट्रीय हरित लवादाकडं जिल्हा पर्यावरण समितीचे सदस्य गणेश बोऱ्हाडे यांनी याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून मध्यंतराच्या काळात 36 हजार 600 झाडं लावण्यात आल्याची कागदपत्रं सादर करण्यात आली होती. मात्र, संगमनेरचे प्रांताधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या तपासणीत प्रत्यक्षात केवळ 363 झाडं आढळून आली. त्यापैकीही अनेक झाडं पाण्याअभावी जळून गेली होती. पुणे- नाशिक महामार्गावर एकट्या संगमनेर तालुक्यात 2300 हून अधिक झाडं तोडण्यात आली होती. त्याबदल्यात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणानं 23 हजार 730 झाडं लावणे अपेक्षित होते, अशी माहिती जिल्हा पर्यावरण समितीचे सदस्य गणेश बोऱ्हाडे यांनी दिली.

यासोबतच अहिल्यानगरमधून जाणाऱ्या विशाखापट्टणम- कल्याण महामार्गाच्या कामासाठीही मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड करण्यात आली. तसंच प्रस्तावित नाशिक- चेन्नई महामार्गाच्या कामासाठीदेखील अनेक झाडं तोडली जाण्याची शक्यता आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील विविध महामार्गांच्या रुंदीकरणासाठी प्रशासनानं दुतर्फा असलेली झाडं तोडली असून, त्याच्या बदल्यात पुनर्लागवड करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र, अद्यापही ही पुनर्लागवड पूर्ण झालेली नसल्याचं चित्र आहे.

महामार्गांचे प्रकल्प कोट्यवधी रुपयांचे असून, त्यामुळं प्रवाशांचा प्रवास सुखकर होणार होता. मात्र, महामार्गाची कामं अपेक्षेप्रमाणं न झाल्यानं पर्यावरणाचा ऱ्हास झाला असून, या महामार्गांचा स्थानिक नागरिकांना अपेक्षित फायदा कमी प्रमाणात झाल्याचंही स्पष्ट आहे.

विकास आवश्यक आहे, पण तो निसर्गाचा बळी घेऊन नाही. राज्यभरात झालेल्या आणि प्रस्तावित वृक्षतोडीबाबत शासनानं तातडीनं श्वेतपत्रक जाहीर करावं, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अहवाल सार्वजनिक करावेत आणि भरपाई वृक्षारोपणाची स्वतंत्र तपासणी करावी, अशी ठाम मागणी आता जोर धरू लागली आहे. हिरव्या ठाण्याचा श्वास रोखणारा हा विकास थांबवला नाही, तर भविष्यात राज्यातील जनतेला त्याची मोठी किंमत मोजावी लागेल, हे मात्र निश्चित.

tree cutting in maharashtra
राज्यात झाडांची कत्तल करुन प्रकल्प राबवले (ETV Bharat Reporter)

मोठ्या प्रमाणात झाडं तोडणं हे माणसाच्या हत्येपेक्षा वाईट आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय. पर्यावरणाची हानी करणाऱ्यांवर दयामाया दाखवू नये. बेकायदेशीरपणे कापलेल्या प्रत्येक झाडासाठी 1 लाख रुपये दंड आकारण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं मान्यता दिली होती. तसंच दंडाविरोधातील याचिकाही फेटाळण्यात आली.

झाडं तोडण्याचे नुकसान

  • कार्बन डायऑक्साइड वाढणे
  • मातीची धूप
  • पूर येणे
  • वन्यजीवांचे अधिवास नष्ट होणे
  • भूजल पातळी घटणे
  • पर्यावरणाचा समतोल बिघडणे
  • हवेची गुणवत्ता खालावते
  • तापमान वाढते आणि स्थानिक पर्यावरणावर गंभीर परिणाम
  • पाणी आणि नैसर्गिक संसाधनांची कमतरता भासते
tree cutting in maharashtra
वृक्षतोड करुन विकासकामं केली (ETV Bharat Reporter)

झाडं लावण्याचे फायदे (header)

  • स्वच्छ हवा (कार्बन डायऑक्साइड शोषून ऑक्सिजन देतात)
  • हवामान नियंत्रण (थंड हवा देतात, ऊर्जा वाचवतात)
  • पाणी व्यवस्थापन (पूर आणि धूप रोखतात)
  • जैवविविधतेला आश्रय (पक्षी, प्राणी आणि कीटकांना घर देतात)
  • मानसिक आणि शारीरिक आरोग्य सुधारणे (ताण कमी करतात, मूड सुधारतात)
  • आर्थिक फायदे (फळं, लाकूड, औषधं देतात)

हेही वाचा -

  1. तपोवनातील प्रस्तावित वृक्षतोडीवरून नाशिक महापालिका आणि राज्य सरकारला हायकोर्टाची नोटीस
  2. महानगरपालिकेनं लावलेली 750 झाडं तरी दाखवा; डोंगर उजाड, पर्यावरणप्रेमी संतप्त
  3. नाशिक तपोवन वृक्षतोड विरोधात नाशिककर एकवटले; सुरेल गीतांनी बहरलं तपोवन

TAGGED:

DEVELOPMENT WORK TREES CUTTING
NASHIK TREE CUTTING ROW
राज्यात लाखो झाडांची कत्तल
महाराष्ट्र वृक्षतोड आकडेवारी
TREES CUTTING IN MAHARASHTRA

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.