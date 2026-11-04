गोकुळवर नामनिर्देशित सदस्य नेमण्याचा शासन निर्णय; सतेज पाटील म्हणाले, "जे काही कायदेशीर मार्ग आहेत, ते सर्व मी अवलंबणार"
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मुंबईत झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 500 कोटींहून अधिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांवर नामनिर्देशित सदस्यांना मताचा अधिकार देण्याचा निर्णय झाला.
Published : November 4, 2026 at 10:01 PM IST
कोल्हापूर : जिल्ह्यातील साडेपाच लाख दूध उत्पादकांची मातृसंस्था असलेल्या कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळची निवडणूक झाल्यापासून गेली पंधरा दिवस महायुती विरुद्ध काँग्रेस प्रणित समविचारी आघाडी असा सामना कोल्हापुरात पाहायला मिळत आहे. गोकुळ निवडणुकीत राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीनं 25 पैकी 13 जागा जिंकल्या. मात्र गणपूर्ती अभावी गोकुळचा अध्यक्ष निवडताना आलेल्या तांत्रिक अडचणींचं प्रकरण थेट मुंबई हायकोर्टाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंच पुढं गेलं आहे.
बुधवारी (4 नोव्हेंबर) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 500 कोटींहून अधिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांवर नामनिर्देशित सदस्य नेमून त्यांना मताचा अधिकार देण्याचा निर्णय झाल्यानं गोकुळवर सत्ता कुणाची येणार? याबाबत कोल्हापूर जिल्ह्यात संभ्रमावस्था कायम आहे. कोल्हापूर जिल्हा दूध संघाच्या पोटनियमात अध्यक्ष निवड करताना उपस्थित संचालकांच्या कोरमचा मुद्दा समोर आल्यानंतर राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीला एक संचालक कमी पडत होता, तर महायुतीकडील संचालकांची उपस्थिती राहिल्यास हा कोरम पूर्ण होणार होता. मात्र 29 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या गोकुळ अध्यक्ष निवड सभेला महायुतीच्या सदस्यांनी दांडी मारून राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीला कोंडीत पकडलं.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मुंबईत झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 500 कोटींहून अधिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांवर नामनिर्देशित सदस्यांना मताचा अधिकार देण्याचा निर्णय झाला. यातून जिल्हा बँकांना वगळण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार, आता कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ गोकुळमध्ये महायुतीचे 12 संचालक आणि नामनिर्देशित 4 सदस्यांच्या बळावर महायुतीचा अध्यक्ष होणार का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. तर राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीकडे 13 जागांचं संख्याबळ असल्याने 10 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या गोकुळच्या अध्यक्ष निवड सभेत नेमकं काय घडणार? याकडे अवघ्या राज्याचं लक्ष लागलं आहे.
दरम्यान, सहकारी संस्थांवर नामनिर्देशित सदस्य नेमून त्यांना मताचा अधिकार देण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर काँग्रेसचे विधान परिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. "जे काही कायदेशीर मार्ग आहेत, ते सर्व मी अवलंबणार आहे, मी गप्प बसणार नाही. साडेपाच लाख शेतकऱ्यांनी हा कौल दिलेला आहे. लोकांचा जनाधार नाकारत असाल तर रस्त्यावर उतरायची तयारी ठेवलेली आहे," अशा शब्दांत सतेज पाटील यांनी महायुती सरकारवर टीका केली आहे. याचबरोबर, "कोल्हापूर महानगरपालिकेत पाच नगरसेवक कमी आहेत, महायुतीनं आम्हाला पाठिंबा द्यावा आणि महापौर आमचा करावा," असा खोचक टोलाही सतेज पाटील यांनी महायुतीला लगावला आहे.
जिल्ह्याची सत्ता गणित एका निर्णयानं बदलणार : राज्य मंत्रिमंडळानं सहकारी संस्थांवर नामनिर्देशित सदस्य नेमण्याच्या घेतलेल्या निर्णयानं कोल्हापूर जिल्ह्याचे आर्थिक सत्ता केंद्र असलेल्या गोकुळसह अन्य सहकारी संस्थांची सत्ता गणित बदलणार आहेत. चार शासन नियुक्त संचालक आल्यास गोकुळमध्ये महायुतीची संख्याबळ 16 होणार आहे, तर राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीकडे 13 सदस्य असणार आहेत. यामुळं गोकुळवर सत्ता बदल होऊ शकते, अशी ही शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र या निर्णयाने गोकुळवर नेमकी कोणाची सत्ता येते याबाबत संभ्रमावस्था कायम आहे.
2029 मध्ये सत्ता बदल होणार, तेव्हा लक्षात ठेवू : "लोकांनी निवडून दिलेल्या बहुमताला सत्तेच्या पायदळी तोडणार असाल तर 2019 या वर्षात सत्ता बदल होणार आहे, तेव्हा आम्ही लक्षात ठेवू," असा इशाराही काँग्रेसचे विधान परिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी कोल्हापुरात माध्यमांशी बोलताना दिला. यामुळं महायुती विरोधात काँग्रेस असा सामना यापुढंही पाहायला मिळणार आहे.
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