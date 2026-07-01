ETV Bharat / state

नाशिकमध्ये 17 वर्षीय मुलीच्या मृत्यूनंतर राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; 'टीटी' लसच्या विशिष्ट बॅचवर राज्यात बंदी

'टीटी' लस घेतल्यानंतर श्रावणी पाटील या तरुणीचा मृत्यू झाला. या घटनेची गंभीर दखल घेत राज्य सरकारनं संबंधित लसीच्या विशिष्ट बॅचवर संपूर्ण राज्यात तातडीने बंदी घातली.

TT VACCINE BAN
'टीटी' लसच्या विशिष्ट बॅचवर राज्यात बंदी (File Photo ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 1, 2026 at 8:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नाशिक - शहरात 25 जूनला खुटवड नगर भागात राहणारी श्रावणी पाटील हिनं नाशिक महानगरपालिकेच्या लसीकरण शिबिरात धनुर्वात आणि घटसर्प (टीटी) लस घेतली होती. यानंतर अवघ्या काही काळातच श्रावणी चक्कर आल्यामुळं कोसळली. यानंतर तिला रुग्णालयात दाखल केलं. परंतु, तिचा मृत्यू झाल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं. लसीकरणामुळंच तिचा मृत्यू झाल्याचा आरोप मृत श्रावणीच्या कुटुंबीयांनी केला होता. तिच्या मृत्यूचं नेमकं कारण समजण्यासाठी शवविच्छेदनानंतर तिचा व्हिसेरा राखून ठेवण्यात आला आहे. दरम्यान आता श्रावणीच्या मृत्यूनंतर राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारनं टीटी औषधाच्या ठराविक बॅचवर राज्यात तातडीनं बंदी घातली आहे. राज्यातील सर्व शासकीय आरोग्य केंद्र आणि दवाखान्यांनाही लस न वापरण्याबाबत कडक सूचना दिल्या आहेत.

लसीच्या 272 बाटल्या परत मागवल्या - राज्यभरात या विशिष्ट बॅचच्या एकूण 1 हजार 632 लसच्या बाटल्या वितरित करण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी 1,360 बाटल्या वेगवेगळ्या केंद्रावर या घटनेआधीच वापरण्यात आल्या. मात्र नाशिकमध्ये घडलेल्या युवतीच्या मृत्यूची गंभीर दखल घेत 272 बाटल्या तत्काळ परत मागवण्यात आल्या आहेत. तसंच लस देण्यासाठी इंजेक्शन वितरित झाले होते. त्याची संख्या एकूण 1 लाख 37 हजार 600 इंजेक्शन इतकी आहे. त्यापैकी 1 लाख 11 हजार 200 इंजेक्शनचा वापर झाला आहे.

लसीचे नमुने हिमाचल प्रदेशात पाठवले : नाशिकच्या श्रावणीला ज्या बाटलीतून लसीचा डोस देण्यात आला, त्याच बाटलीतून अन्य पाच जणांनाही डोस देण्यात आला होता. मात्र, त्या पाचही जणांवर लसीचा कोणताही विपरीत परिणाम झालेला नाही. त्यामुळं श्रावणीच्या मृत्यूचं कारण शोधण्यात येत आहे. या संपूर्ण प्रकाराच्या सखोल चौकशीसाठी या बॅचची लस आणि इंजेक्शन या दोन्ही घटकांचे सुमारे 800 नमुने केंद्रीय औषध प्रयोगशाळा हिमाचल प्रदेश इथं पाठवले आहेत.

लसवर बंदी : "नाशिकमध्ये घडलेली घटना दुर्दैवी असून औषध प्रशासनानं या घटनेची गंभीर दखल घेतली आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून संबंधित लस, सिरींजच्या वापराला संपूर्ण राज्यात स्थगिती देण्यात आली आहे. याबाबच्या सूचना अन्न व औषध प्रशासन सहाय्यक आयुक्त यांच्यामार्फत प्राप्त झाल्या आहेत," अशी माहिती नाशिक महानगरपालिकेचे वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर विजय देवकर यांनी दिली.

हेही वाचा :

  1. रायगडला दिलासा! रानबाजिरे धरण पूर्ण क्षमतेनं भरलं; पोलादपूर अन् महाडची पाणीचिंता मिटली
  2. चेंबूर मधील झाड पडून झालेल्या दुर्घटनेनंतर विरोधकांनी अधिवेशनात सत्ताधार्‍यांना घेरलं
  3. शेतकऱ्यांनी पेरणीची घाई करू नये; राज्यात खतांचा पुरेसा साठा उपलब्ध, कृषी विभागाची माहिती

TAGGED:

TT VACCINE
श्रावणी पाटील
टीटी लस
टीटी
TT VACCINE BAN

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.