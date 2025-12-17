ETV Bharat / state

झिशान सिद्दीकी यांच्यासह कुटुंबीयांची सुरक्षा पूर्ववत करण्याबाबत 10 दिवसांत निर्णय घेऊ; सरकारची हायकोर्टात हमी

झिशान सिद्दीकी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना सुरक्षा देण्याबाबत राज्य सरकारकडून सकारात्मक संकेत देण्यात आले आहेत. त्याबाबत सरकारकडून उच्च न्यायालयात माहिती देण्यात आली.

Bombay high court news
संग्रहित- डावीकडून झिशान सिद्दीकी, उजवीकडे मुंबई उच्च न्यायालय (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 17, 2025 at 7:36 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : माजी आमदार बाबा सिद्दीकी यांच्या हत्या प्रकरणानंतर त्यांच्या कुटुंबीयांची सुरक्षा पूर्ववत करण्याबाबत येत्या 10 दिवसांत निर्णय घेऊ, असं राज्य सरकारच्यावतीनं मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सांगण्यात आलंय. माजी आमदार बाबा सिद्दीकी यांची हत्या होऊन एक वर्ष उलटलं तरी समाधानकारक तपास झाला नसल्याचा आरोप करत त्यांच्या कुटुंबियांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. याचिकेत त्यांचा मुलगा आणि माजी आमदार झिशान सिद्दीकी यांची सुरक्षा कमी केल्याचा मुद्दाही कोर्टासमोर आलाय.


काय आहे प्रकरण - राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे नेते आणि माजी मंत्री बाबा सिद्दीकी यांची 12 ऑक्टोबर 2024 च्या रात्री मुंबईतील वांद्रे (पूर्व) इथल्या कार्यालयाबाहेर तीन हल्लेखोरांनी गोळ्या घालून हत्या केली. लॉरेन्स बिश्नोई टोळीनं या हल्ल्याची जबाबदारी घेत सिद्दीकी यांनी सलमान खानशी जवळीक साधल्याचं कारण दिलं होतं. मात्र, बाबा सिद्दीकी यांची हत्या करण्यामागे व्यावसायिक कारण असून एसआरए प्रकल्पातील वादाशी ते संबंधित असल्याचा आरोप कुटुंबीयांच्यावतीनं या याचिकेतून करण्यात आलाय. तसेच मुख्य सुत्रधारांचे सत्ताधाऱ्यांशी संबंध असल्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी स्वतंत्र तपास संस्थेद्वारे (एसआयटी) करावी, अशी मागणी बाबा सिद्दीकी यांच्या पत्नी शेहझीन यांनी हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेतून केलीय.

झिशान सिद्दीकी आणि कुटुंबीयांच्या सुरक्षेचा मुद्दा - बाबा सिद्दीकी यांच्या कुटुंबीयांच्या याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती आर. आर. भोसले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यात सिद्दीकी कुटुंबीयांच्यावतीनं वकील प्रदीप घरत यांनी युक्तिवाद करताना कोर्टाला सांगितलं की, राज्य सरकारनं सिद्दीकी कुटुंबीयांचे पोलीस संरक्षण अचानक कमी केलं आहे. हे संरक्षण का कमी केलं?, याबाबत माहिती द्यायला हवी होती. त्यावर महाधिवक्ता डॉ. मिलिंद साठे यांनी कोर्टाला सांगितलंय की, थ्रेट पर्सेप्शन कमिटीनं सिद्दीकी यांची सुरक्षा एका पोलिसापर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी समितीचे प्रमुख म्हणून मुंबई पोलीस आयुक्तांनी दोन पोलिसांपर्यंत सुरक्षा वाढविली आहे. नियमांनुसार पोलीस आयुक्त आणि चार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या या कमिटीकडून सिद्दीकी यांच्या सुरक्षेचा प्रोटोकॉल पुन्हा तपासला जाईल. धोक्याच्या मूल्यांकनाचा आढावा 10 दिवसांत पूर्ण करण्यात येईल. या सरकारी हमीची नोंद घेत हायकोर्टानं या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी 13 जानेवारीपर्यंत तहकूब केली.

गँगस्टर अनमोल बिश्नोईला अमेरिकेतून भारतात आणलं- बाबा सिद्दीकी हत्याकांड प्रकरणात कुख्यात गँगस्टर अनमोल बिश्नोई याला अमेरिकेतून नोव्हेंबरमध्ये प्रत्यार्पण करुन भारतात आणण्यात आलं. इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर उतरताच एनआयएनं अटक करून दिल्लीतील पटियाला हाऊस न्यायालयात हजर करण्यात आलं होतं. पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला यांच्या हत्येतील हल्लेखोरांना लॉजिस्टिकल सपोर्ट पुरवण्याचं आणि अभिनेता सलमान खानच्या घराबाहेर गोळीबार करण्याचा कट रचण्याचे त्याच्यावर आरोप आहेत.

हेही वाचा-

  1. बाबा सिद्दिकी हत्या प्रकरणाच्या तपासावर झिशान सिद्दिकी असमाधानी; म्हणाले, "तपास निराशाजनक व दुर्दैवी"
  2. बॉलिवूडच्या भाईजानची पाचावर धारण; बाबा सिद्दीकी यांच्या हत्येनंतर सलमानची उडाली झोप, झिशान सिद्दिकींनी दिली 'ही' माहिती

TAGGED:

ZEESHAN SIDDIQUE SECURITY PROTOCOL
BABA SIDDIQUE MURDER CASE
BABA SIDDIQUE FAMILY PLEA
झिशान सिद्दीकी पोलीस सुरक्षा
BOMBAY HIGH COURT NENWS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.