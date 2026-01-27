मुंबई विमानतळ ते नवी मुंबई विमानतळ प्रवास केवळ 30 मिनिटात, मेट्रो 8 ला राज्य सरकारची मंजूरी
राज्य सरकारकडून मेट्रो लाईन 8 ला तत्त्वतः मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळं मुंबईकरांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
Published : January 27, 2026 at 5:01 PM IST
मुंबई - मुंबईकरांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ जोडणाऱ्या मेट्रो लाईन 8 ला तत्त्वतः मंजुरी देण्यात आली. या प्रकल्पासाठी आवश्यक भूसंपादन व सर्व प्रशासकीय परवानग्या पुढील 6 महिन्यांत पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
वेळेआधी प्रकल्प पूर्ण करा - मेट्रो 8 चा एकूण मार्ग 35 किलोमीटर लांबीचा असून, त्यापैकी 9.25 किमी भूमिगत तर 24.63 किमी उन्नत मार्ग असेल. या मार्गावर 20 स्थानकं प्रस्तावित असून, 6 भूमिगत व 14 उन्नत स्थानकांचा समावेश आहे. कुर्ल्यासह प्रमुख केंद्रांना जोडणारी ही मेट्रो वेगवेगळ्या मेट्रो मार्गांशी जोडली जाणार आहे. त्यामुळं दाट रहदारीच्या भागांनाही दिलासा मिळणार आहे. प्रकल्पाची आखणी 5 वर्षांची असली तरी, तो साडेतीन वर्षांत पूर्ण व्हावा, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. काम सुरू करण्यापूर्वीच सर्व परवानग्या मिळवून प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
मुंबईकरांना मिळणार दिलासा - मुंबईतील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था वाढवण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. मुंबईला आणखी सुपरफास्ट करण्यासाठी लोकल तर आहेच, मात्र आता मेट्रो लाईन 8 ला देखील राज्य सरकारनं मान्यता दिली आहे. त्यामुळं मुंबईकरांना दिलासा मिळणार आहे.
विविध प्रकल्पांना मान्यता - याच बैठकीत कंत्राटदारांची प्रलंबित बिलं अदा करणे, शासकीय जमिनींच्या भाडेपट्टीचा कालावधी वाढवणे यांसह इतर निर्णय घेण्यात आले. तसंच समृद्धी महामार्गाच्या विस्तारित नागपूर, गोंदिया आणि भंडारा, गडचिरोली मार्गांच्या कामांना गती देण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
