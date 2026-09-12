कर्जमाफीची दुसरी यादी जाहीर! शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा, किती रक्कम मिळणार आणि यादीत नाव कसं शोधणार? वाचा सविस्तर
सरकारच्या कर्जमाफीकडे डोळे लावून बसलेल्या शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी आहे.
Published : September 12, 2026 at 10:11 PM IST
मुंबई : कर्जाचा डोंगर डोक्यावर घेऊन सरकारच्या कर्जमाफीकडे डोळे लावून बसलेल्या शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६ अंतर्गत कर्जमाफीच्या लाभार्थ्यांची दुसरी यादी नुकतीच जाहीर करण्यात आली आहे. या यादीत राज्यातील तब्बल ३ लाख ५५ हजार ६१४ शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे पहिल्या यादीत नाव न आलेल्या अनेक शेतकऱ्यांना आता कर्जमाफी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
कुठल्या भागातील किती शेतकरी? : दुसऱ्या यादीकडे पाहिलं तर छत्रपती संभाजीनगर विभागात सर्वाधिक १ लाख ९५ हजार ८९९ शेतकरी आहेत. त्यानंतर अमरावती विभागातील ७१ हजार ७९६, नागपूर विभागातील ३४ हजार ५२०, नाशिक विभागातील २५ हजार ४७१, पुणे विभागातील २३ हजार ११७ आणि कोकण विभागातील ४ हजार ८११ शेतकऱ्यांचा यादीत समावेश आहे. या सर्वांची संख्या मिळून ३ लाख ५५ हजार ६१४ होते. म्हणजेच, दुसऱ्या यादीतही सर्वाधिक वाटा मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांचा आहे. आता संबंधित शेतकऱ्यांनी आपलं नाव यादीत आहे की नाही, हे तपासणं महत्त्वाचं आहे.
नाव आलंय, पण पैसे खात्यात येण्यासाठी काय टप्पे आहेत? : यादीत नाव दिसलं म्हणजे लगेच कर्जमाफीची रक्कम खात्यावर जमा होणार नाही. त्यासाठी आधार अपडेट प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. शेतकऱ्यांनी यादीत आपलं नाव आणि कर्जाची माहिती तपासल्यानंतर जवळच्या आपले सरकार सेवा केंद्रात जाऊन आधार प्रमाणीकरण करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर पात्र असलेली कर्जमाफीची रक्कम संबंधित कर्ज खात्यावर जमा केली जाणार आहे. दुसऱ्या यादीतील शेतकऱ्यांना ३१ मार्च २०२६ रोजी कर्जाची किती थकबाकी होती, हेही तपासण्यास सांगण्यात आलं आहे.
पहिल्या यादीतून किती पैसे मिळाले? : या योजनेची पहिली यादी २४ जुलै २०२६ रोजी जाहीर झाली होती. त्यात संगणकीय छाननीनंतर १६ लाख ९६ हजार पात्र लाभार्थी निश्चित करण्यात आले होते. पहिल्या यादीतील आधार प्रमाणीकरण पूर्ण केलेल्या १२ लाख ५८ हजार शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यांवर आतापर्यंत १० हजार ११४ कोटी ९० लाख रुपये जमा करण्यात आले आहेत. यातील ६ लाख २२ हजार शेतकऱ्यांना ७ ऑगस्ट रोजी ५ हजार २८ कोटी ६० लाख रुपये, तर ६ लाख ३६ हजार शेतकऱ्यांना २४ ऑगस्ट रोजी ५ हजार ८६ कोटी ३० लाख रुपये देण्यात आले.
नेमकं कोणतं कर्ज माफ होणार? : या योजनेत १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या काळात घेतलेली पीक कर्जे विचारात घेतली जात आहेत. ही कर्जे ३० सप्टेंबर २०२५पर्यंत थकीत असणं आणि ३१ मार्च २०२६पर्यंत त्याची परतफेड न झालेली असणं आवश्यक आहे. याशिवाय मुदत किंवा हप्ते आधी ठरल्याप्रमाणे भरता आले नाहीत, म्हणून बँकेने कर्ज फेडण्यासाठी पुन्हा वेळ किंवा नवी पद्धत ठरवून दिली आहे अशा पीक कर्जाचाही योजनेत समावेश आहे. पात्र शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे.
दोन लाखांपेक्षा जास्त कर्ज असेल तर? : काही शेतकऱ्यांच्या कर्जाची थकबाकी दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार नाही, असा गैरसमज होऊ शकतो. मात्र काही प्रकरणांमध्ये शासनाच्या ‘हेअरकट’ पद्धतीनुसार संबंधित कर्जाचा प्रश्न सोडवून शेतकऱ्याला योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे.
यादीत नाव कुठे पाहता येईल? : दुसरी यादी जिल्हानिहाय आणि बँकनिहाय उपलब्ध करण्यात आली आहे. संबंधित बँक शाखा, विकास संस्था आणि ग्रामपंचायतींमध्ये ही माहिती उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपल्या गावातील संबंधित ठिकाणी चौकशी करून नाव तपासावं.
दरम्यान, या योजनेच्या संगणकीय प्रणालीवर बँकांनी तब्बल ३१ लाख १७ हजार थकीत कर्ज खात्यांची माहिती दिली आहे. त्यातून पात्र खात्यांची छाननी करून टप्प्याटप्प्याने याद्या जाहीर केल्या जात आहेत. त्यामुळे दुसऱ्या यादीत नाव नाही म्हणून शेतकरी अपात्र ठरला आहे, असं लगेच समजण्याचं कारण नाही.
मृत, वृद्ध शेतकऱ्यांसाठीही व्यवस्था :
काही पात्र शेतकरी वयोवृद्ध असतील किंवा बोटांचे ठसे न उमटल्यामुळे आधार प्रमाणीकरणात अडचण येत असेल, तर अशा लाभार्थ्यांसाठीही स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आली आहे. यासाठी १९ ऑगस्ट रोजी स्वतंत्र कार्यपद्धती जाहीर करण्यात आली आहे.
त्यामुळे दुसऱ्या यादीत नाव आलेल्या शेतकऱ्यांनी विलंब न करता आपली माहिती तपासून आधार अपडेटची प्रक्रिया पूर्ण करणं महत्त्वाचं आहे. कर्जमाफीच्या पैशांसाठी आता पुढचा टप्पा शेतकऱ्यांच्या हातात आहे.
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