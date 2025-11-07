विश्वविजेत्या संघातील महाराष्ट्राच्या मुलींचा सत्कार; सरकारकडून प्रत्येकी 2.25 कोटींचे बक्षीस
ICC Women Cricket World Cup 2025 चे विजेतेपद पटकावण्यासाठी महाराष्ट्राच्या तीन खेळाडूंनी सिंहाचा वाटा उचलला असून, त्यांचा आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांद्वारे वर्षावर सत्कार करण्यात आलाय.
Published : November 7, 2025 at 2:20 PM IST
मुंबई : भारताच्या महिला क्रिकेट संघाने ICC Women’s Cricket World Cup 2025 मध्ये ऐतिहासिक विजेतेपद पटकावून देशाला पहिल्यांदाच महिला वर्ल्ड कप जिंकून दिला. या यशात महाराष्ट्राच्या तीन खेळाडूंनी सिंहाचा वाटा उचलला असून, उपकर्णधार स्मृती मंधाना, जेमिमा रॉड्रिग्ज आणि राधा यादव यांचा आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते वर्षा शासकीय निवासस्थानी भव्य सत्कार करण्यात आला. सरकारने या तिन्ही खेळाडूंना प्रत्येकी 2.25 कोटी रुपयांचा धनादेश देऊन गौरवले, तर मुख्य प्रशिक्षक अमोल मुजुमदार यांना 22.50 लाख रुपये देण्यात आले.
सहकाऱ्यांना प्रत्येकी 11 लाख रुपये : या सोहळ्याला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, क्रीडा मंत्री माणिकराव कोकाटे, सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार, प्रधान सचिव संजय खंडारे, आयुक्त शीतल तेली यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते. खेळाडूंना शाल, पुष्पगुच्छ आणि धनादेश देऊन सन्मानित करण्यात आले. याशिवाय गोलंदाजी प्रशिक्षक आविष्कार साळवी, पद्मश्री डायना एडलजी, ॲनालिस्ट अनिरुद्ध देशपांडे, लॉजिस्टिक सपोर्ट अपर्णा गंभीरराव, मिहिर उपाध्याय, पूर्वा काटे, ममता शिररुल्ला यांचाही विशेष सत्कार झाला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सर्व सपोर्ट स्टाफसाठी प्रत्येकी 11 लाख रुपयांची घोषणा करत त्यांच्या योगदानाची प्रशंसा केली.
महिला क्रिकेटपटूंचा सार्थ अभिमान - मुख्यमंत्री : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप नेहमी ठराविक देशांकडेच राहायचा. पहिल्यांदाच हा मानाचा कप नवीन देशाकडे, म्हणजे भारताकडे आला आहे, याची जगाने दखल घेतली आहे. याचा आम्हाला खूप अभिमान आहे. या मुलींनी उत्तम कामगिरी केली आहे. टीम स्पिरिट आणि बाँडिंग हे यशाचे खरे गमक आहे, ते या महिला संघाकडे मुबलक आहे. प्रोफेशनल क्रिकेटमध्ये सपोर्ट स्टाफशिवाय विजय शक्य नाही. प्रशिक्षक, ॲनालिस्ट, लॉजिस्टिक टीम सगळ्यांचेच योगदान मोलाचे आहे.” ते पुढे म्हणाले की, “हा विजय फक्त खेळाडूंचा नाही, तर संपूर्ण टीम आणि महाराष्ट्राचा आहे. महाराष्ट्रात जी आनंदाची लाट उसळली आहे, ती तुम्हीच दिली. भविष्यात या मुली अनेक मुलींसाठी प्रेरणास्थान ठरतील आणि विविध खेळांमध्ये महिला पुढे येतील, अशी खात्री आहे.”
