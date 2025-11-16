ETV Bharat / state

पाळीव प्राण्यांना अखेरचा निरोप देण्याकरिता माजिवड्यात अद्ययावत स्मशानभूमी!

राष्ट्रात प्रथमच ठाण्यातील माजीवाडा येथे मुक्या प्राण्यांवर अंतिमसंस्कार करण्याकरिता पहिली गॅसदाहिनी स्मशानभूमी सुरू करण्यात आली आहे. पाळीव प्राण्यांसाठी ही विशेष स्मशानभूमी बांधण्यात आली आहे.

first gas furnace pet crematorium
अद्ययावत स्मशानभूमी (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 16, 2025 at 9:57 AM IST

1 Min Read
ठाणे - पाळीव प्राण्यांवर अंत्यसंस्कार करण्याकरिता महानगरपालिकेच्या संकल्पनेतून साकारण्यात आलेल्या माजिवडा येथील पाळीव प्राणी गॅसदाहिनी स्मशानभूमीचे शनिवारी लोकार्पण करण्यात आलं. आजार, अपघात किंवा वयाच्या ओझ्यानं पाळीव प्राण्यांचा मृत्यू झाल्यास त्यांना शास्त्रशुद्ध पद्धतीनं निरोप देण्यासाठी आधी असलेली अडचण कायमस्वरुपी दूर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

अनेक घरांमध्ये कुत्रे-मांजरासारखे पाळीव प्राणी घरातील लाडक्या सदस्यांसारखे वावरतात. मात्र, त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या मृतदेहाचं दहन किंवा दफन करण्याची समस्या निर्माण होते. महाराष्ट्रात प्रथमच ठाण्यातील माजीवाडा येथे मुक्या प्राण्यांवर अंतिमसंस्कार करण्याकरिता पहिली गॅसदाहिनी स्मशानभूमी सुरू करण्यात आली आहे. पाळीव प्राण्यांसाठी विशेष स्मशानभूमी बांधण्यात आली आहे. प्राणीप्रेमींना भावनिक आधार देण्यासाठी महानगरपालिकेनं हे महत्त्वाचं पाऊल उचललं आहे.

कशी आहे स्मशानभूमी? या स्मशानभूमीचे वैशिष्ट्य म्हणजे एपीसी तंत्रज्ञानाने सजवलेली ३० मीटर उंच चिमणी आहे. त्यामुळे ७० टक्के प्रदूषण रोखून पर्यावरणाचे रक्षण होते. आवारात अद्ययावत बैठक व्यवस्था आहे. कर्मचाऱ्यांसाठी सुसज्ज रजिस्टर ऑफिस, महिला-पुरुषांसाठी स्वच्छ प्रसाधनगृहे आहेत. प्रवेशद्वाराजवळील महादेवाचे मनमोहक मंदिर आहे. पाळीव प्नाण्याच्या मृतदेहावर आणि त्यांच्या प्रियजनांना कोणताही त्रास न होता शांत निरोप देण्याची काळजी घेण्यात येते. मंत्री सरनाईक यांच्या संकल्पनेतून ही स्मशानभूमीचे काम करण्यात आलं आहे.

५० लाखांमध्ये तयार झाला प्रकल्प - प्राण्यांची ही स्मशानभूमी पन्नास लाख रुपयांमध्ये तयार झाली आहे. याचा संपूर्ण खर्च महानगरपालिका प्रशासनानं केलेला आहे महानगर गॅसदाहिनीच्या मदतीनं प्रदूषणमुक्त अशी ही स्मशानभूमी तयार करण्यात आली आहे. याची देखभाल दुरुस्ती महानगरपालिका प्रशासन करणार आहे. याचा फायदा अनेक प्राणीमित्र संघटना आणि प्राण्यांना होणार आहे.

भाईंदरच्या नवघर गावातही आहे स्वतंत्र शवदाहिनी- पाळीव प्राण्यांवर सन्मानपूर्वक अंत्यविधी करता यावा, यासाठी यापूर्वी भाईंदरच्या नवघर गावात स्वतंत्र शवदाहिनीची उभारणी करण्यात आली आहे. प्राण्यांच्या अंत्यविधीची अशी पहिलीच सोय असल्याचा दावा महापालिकेनं केला आहे. मिरा भाईंदर शहरात मोकाट प्राण्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. या प्राण्यांवर नियंत्रण ठेवण्याकरीता पालिकेकडून उत्तन येथे निर्बीजीकरण केंद्र उभारण्यात आलं. मात्र प्राण्यांचा मृत्यू झाल्यास त्यांची विल्हेवाट लावण्याची कोणतीही सुविधा उपलब्ध नव्हती. त्यामुळे मृत प्राण्यांच्या अंत्यविधी करण्यासाठी अडचणी निर्माण होत होत्या.

