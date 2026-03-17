'महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक 2026' विधानसभेत मंजूर; शिवसेना (उबाठा) पक्षाचा पाठिंबा; काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा विरोध
बहुचर्चित 'धर्मस्वातंत्र्य विधेयक' वादळी चर्चेनंतर सोमवारी रात्री उशीरा विधानसभेत मंजूर करण्यात आलं. काँग्रेस, समाजवादी पार्टीनं या विधेयकाला कडाडून विरोध केला.
Published : March 17, 2026 at 7:28 AM IST
मुंबई : जबरदस्ती, फसवणूक, आमिष किंवा चुकीच्या मार्गानं होणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी राज्य सरकारनं आणलेल्या 'महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम 2026' या विधेयकावर सोमवारी (16 मार्च) विधानसभेत चर्चा झाली. जवळपास 5 तास चाललेल्या चर्चेनंतर सोमवारी रात्री उशिरा हे विधेयक विधानसभेत मंजूर करण्यात आलं. या विधेयकानुसार जबरदस्तीनं धर्मांतर करणाऱ्याला 7 वर्षांपर्यंत कारावास आणि 5 लाख रुपयांपर्यंत दंड अशी शिक्षा होऊ शकते.
चर्चेदरम्यान या विधेयकावर 'महाविकास आघाडीत मतभेद' दिसून आले. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विधेयकाबाबत कोणताही गैरसमज करू नये, तसेच पसरत असलेल्या अफवांकडे दुर्लक्ष करून सभागृहाने विधेयकाला संमती द्यावी, असं आवाहन केलं.
महाराष्ट्राआधी 12 राज्यांत असा कायदा : खरं तर, महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक आणणारं महाराष्ट्र हे पहिलंच राज्य नसून यापूर्वी देशातील सुमारे 12 राज्यांनी असे कायदे केले असल्याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीसांनी विधानसभेत दिली. हे विधेयक कोणत्याही विशिष्ट धर्माविरुद्ध नसून सर्व धर्मांना समानपणे लागू असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
जबरदस्ती, प्रलोभन किंवा फसवणुकीतून होणाऱ्या धर्मांतराच्या घटनांमुळे अनेकदा कायदा व सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण होतात. त्यामुळे अशा प्रकरणांबाबत स्पष्टता आणण्यासाठी हा कायदा आणला जात असल्याचं त्यांनी नमूद केलं.
कायदा नेमका काय? मुख्यमत्र्यांनी सांगितलं : संविधानाच्या कलम 25 अंतर्गत प्रत्येकाला धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. मात्र जबरदस्तीनं धर्मांतर रोखण्यासाठी कायदा करणं संविधानसंगत असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानंही स्पष्ट केलं आहे, असंही त्यांनी सांगितलं. हा कायदा धर्मांतरावर बंदी घालण्यासाठी नसून जोरजबरदस्ती, बळजबरी किंवा फसवणुकीतून होणारं धर्मांतर रोखण्यासाठी आहे. अशा पद्धतीनं झालेलं धर्मांतर ग्राह्य धरलं जाणार नाही. तसेच केवळ बेकायदेशीर धर्मांतराच्या आधारावर झालेला विवाहही वैध मानला जाणार नाही. मात्र याबाबत अंतिम निर्णय न्यायालय घेईल. अशा प्रकरणांतून एखादं बालक जन्माला आल्यास त्या बालकाला आईचा धर्म लागू होईल आणि त्याची कस्टडीही आईकडेच राहील. या कायद्यानुसार दोषी आढळल्यास संबंधित व्यक्तीला 7 वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. तोच गुन्हा पुन्हा केल्यास 10 वर्षांपर्यंत कारावासाची तरतूद असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
महाविकास आघाडीत मतमतांतरं : या विधेयकाबाबत विविध राजकीय पक्षांच्या आमदारांनी आपली मतं मांडली. महत्त्वाचे म्हणजे या मुद्द्यावर महाविकास आघाडीत मतभेद दिसून आलं. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षानं काही त्रुटी दाखवत या विधेयकाला पाठिंबा दर्शवला. पक्षाचे नेते भास्कर जाधव यांनी सांगितलं की, या विधेयकात कोणत्याही विशिष्ट धर्माचा उल्लेख नाही. बाहेर हे विधेयक एखाद्या धर्माविरोधात असल्याचं पसरवलं जात असलं तरी तसे नाही, असं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं आहे. मात्र, ज्याच्यावर आरोप आहे त्यानं तो आरोप खोटा असल्याचं सिद्ध करणं ही तरतूद आक्षेपार्ह असल्याचं त्यांनी सांगितलं. या तरतुदीचा गैरवापर होऊ शकतो, त्यामुळे आरोप करणाऱ्यावरही जबाबदारी असावी, अशी त्यांची मागणी होती.
काँग्रेसचा, 'सपा'चा विरोध : दुसरीकडे काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) आणि समाजवादी पार्टीनं विधेयकाला विरोध केला. काँग्रेसचे आमदार अस्लम शेख यांनी हे विधेयक संविधानात ढवळाढवळ करणारं असल्याचं म्हटलं. संविधानाच्या कलम 21 अंतर्गत असलेल्या खाजगीपणाच्या अधिकाराचा (Right to Privacy) भंग होण्याची शक्यता असल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. अधिकृत धर्मांतरासाठी 60 दिवस आधी नोटीस द्यावी लागणार असल्यास संबंधित व्यक्तीच्या सुरक्षेचं काय? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
तसेच, सरकारसमोर अशा कोणत्या घटना आल्या आहेत, याची स्पष्ट माहिती द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. यापूर्वी राज्यात 1 लाखांहून अधिक लव्ह जिहाद प्रकरणं असल्याचं विधानसभेत सांगितलं गेलं होतं, मात्र समितीच्या अहवालानुसार एकही प्रकरण सिद्ध झालं नाही, असं त्यांनी नमूद केलं. त्यामुळे या विधेयकाचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता असल्याचं सांगत ते संयुक्त समितीकडे पाठवून त्यातील त्रुटी दूर करण्याची मागणी त्यांनी केली.
समाजवादी पार्टीचे आमदार रईस शेख यांनीही या विधेयकाला विरोध दर्शवला. इतकं कठोर विधेयक आणण्यापूर्वी राज्यातील धर्मांतराच्या घटनांची स्पष्ट आकडेवारी सरकारनं मांडायला हवी होती, असं ते म्हणाले.
जितेंद्र आव्हाडांच्या वक्तव्यावरून गोंधळ : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी या विधेयकाला विरोध करत त्यातील काही त्रुटी मांडल्या. विधेयकाचा गैरवापर होऊ शकतो, हे स्पष्ट करताना त्यांनी इतिहासातील काही दाखले दिले. धर्मांतराच्या संदर्भात बोलताना त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा उल्लेख केला.
मात्र, हा दाखला चुकीचा असल्याचा आक्षेप सत्ताधारी पक्षांच्या आमदारांनी घेतला आणि आव्हाडांनी याबाबत माफी मागावी, अशी मागणी केली. यावरून सभागृहात गोंधळ निर्माण झाला आणि कामकाज 10 मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात आलं. सत्ताधारी आमदार आणि मंत्र्यांनी आव्हाड यांनी माफी मागावी तसेच त्यांचं निलंबन करण्यात यावं, अशी मागणी केली. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आव्हाडांना माफी मागण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर आव्हाडांनी माफी मागितल्यानंतर चर्चेला पुन्हा सुरुवात झाली. यानंतर सर्व पक्षांच्या आमदारांनी जवळपास 5 तास या विधेयकावर चर्चा केली. या चर्चेनंतर रात्री सुमारे 11 वाजता विधानसभेत हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं.
