'महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक 2026' विधानसभेत सादर; जबरदस्तीच्या धर्मांतरास 7 वर्षांची शिक्षा, 5 लाख दंड
'महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक 2026' शुक्रवारी राज्याच्या विधानसभेत मांडण्यात आलं. यानुसार जबरदस्तीच्या धर्मांतरास 7 वर्षांची शिक्षा, 5 लाख दंड होणार आहे.
मुंबई : अनेक दिवसांपासून चर्चेत असलेलं धर्मांतरासंबंधी नियम आणि निर्बंध घालण्यासाठी 'महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम 2026' हे विधेयक राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी शुक्रवारी विधानसभेत मांडलं. यावर चर्चा करून हे विधेयक मंजूर करण्यात येईल. या विधेयकात जबरदस्तीनं धर्मांतर करणाऱ्याला आता 7 वर्षांपर्यंत कारावास आणि 5 लाख रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षेची तरतूद आहे.
बेकायदेशीर धर्मांतराला आळा घालणारं विधेयक : राज्यातील महायुती सरकारनं बेकायदेशीर धर्मांतराला आळा घालण्यासाठी काही दिवसांपूर्वी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या विधेयकाला मंजुरी दिली होती. या कायद्याची रूपरेषा तयार करण्यासाठी राज्य सरकारनं धर्मांतराशी संबंधित कायदेशीर मुद्द्यांचा अभ्यास करण्यासाठी पोलीस महासंचालक आणि संबंधित विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची विशेष समिती नेमली होती. समितीनं इतर राज्यांतील कायदे आणि विद्यमान परिस्थितीचा अभ्यास करून महाराष्ट्रातही महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम लागू करण्याची शिफारस केली. धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि एका धर्मातून दुसऱ्या धर्मात होणाऱ्या बेकायदेशीर धर्मांतराला आळा घालण्यासाठी हे विधेयक आणलं आहे. तसंच या संदर्भातील इतर बाबींसाठीही या कायद्यात तरतुदी करण्यात आल्या आहेत, असं विधेयकाच्या सुरुवातीलाच नमूद करण्यात आलं आहे.
विधेयकात नेमकं काय म्हटलं आहे?
- या विधेयकानुसार बेकायदेशीर धर्मांतराला प्रतिबंध करण्यात आला आहे. कोणतीही व्यक्ती स्वतः किंवा इतर व्यक्ती किंवा संस्थेसोबत संगनमत करून, आमिष दाखवून, फसवणूक करून, जबरदस्ती, धमकी, दिशाभूल किंवा गैरवाजवी प्रभाव टाकून दुसऱ्या व्यक्तीचे एका धर्मातून दुसऱ्या धर्मात धर्मांतर करू शकत नाही.
- विवाह करून, विवाहाचे वचन देऊन किंवा विवाहासारखे नातेसंबंध निर्माण करूनही धर्मांतर करता येणार नाही. या प्रकारे धर्मांतर करणं, त्याचा प्रयत्न करणं, त्यासाठी मदत करणं किंवा त्यासाठी प्रवृत्त करणं यालाही या कायद्यानुसार मनाई आहे.
- या कायद्याचं उल्लंघन करून केलेलं कोणतंही धर्मांतर हा शिक्षापात्र गुन्हा मानला जाईल. या प्रकारे केलेले धर्मांतर कायदेशीरदृष्ट्या अमान्य (शून्य) मानले जाईल.
- फक्त बेकायदेशीर धर्मांतर करण्याच्या उद्देशानं केलेला विवाह असल्यास, त्यातील कोणत्याही पक्षकारानं न्यायालयात याचिका दाखल केल्यावर न्यायालय तो विवाह शून्य आणि निरर्थक असल्याचं घोषित करू शकते.
- बेकायदेशीर धर्मांतरामुळं झालेल्या विवाहातून किंवा विवाहाच्या स्वरुपातील नातेसंबंधातून जन्मलेलं बालक - अशा विवाहपूर्वी किंवा विवाहाच्या स्वरुपातील नातेसंबंधापूर्वी त्याच्या आईचा जो धर्म असेल त्याच धर्माचे असल्याचं मानण्यात येईल.
- त्या बालकाला आई-वडिलांना लागू असलेल्या प्रचलित वारसा कायद्यांनुसार त्यांच्या मालमत्तेत हिस्सा मिळण्याचा हक्क असेल.
- तसंच भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 च्या कलम 144 नुसार त्या बालकाला निर्वाह खर्च (मेंटेनन्स) मिळण्याचा हक्क असेल. न्यायालयानं वेगळा निर्णय दिला नसेल, तर बालकाची अभिरक्षा आईकडे राहील.
विधेयकानुसार विधिसंमत धर्मांतराची प्रक्रिया काय आहे?
- एका धर्मातून दुसऱ्या धर्मात धर्मांतर करण्याचा इरादा असलेली कोणतीही व्यक्ती आणि धर्मांतर समारंभ आयोजित करण्याचा इरादा असलेली व्यक्ती किंवा संस्था, जेथे असे धर्मांतर आयोजित करण्याचे प्रस्तावित केलेले आहे तेथील सक्षम प्राधिकाऱ्यास अशा प्रस्तावित धर्मांतराच्या साठ दिवस आधी, विहित करण्यात येईल.
- सक्षम प्राधिकारी खालील नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर प्राधिकारी कार्यालयाच्या आणि जिथे अशी व्यक्ती राहते किंवा अशा व्यक्ती राहतात तेथील ग्रामपंचायतीच्या किंवा स्थानिक प्राधिकरणाच्या कार्यालयातील सूचना फलकावर प्रस्तावित धर्मांतराबाबत नोटीस दिल्यापासून तीस दिवसांच्या आत आक्षेप मागवणारी सूचना प्रसिद्ध करील.
- जर कोणताही आक्षेप प्राप्त झाला असेल तर किंवा अन्यथा सक्षम प्राधिकाऱ्यास प्रस्तावित धर्मांतराचा इरादा, प्रयोजन किंवा कारण यासंबंधात पोलिसांमार्फत चौकशी करता येईल.
- सक्षम प्राधिकारी चौकशीनंतर असे धर्मांतर या अधिनियमाच्या तरतुदींचे उल्लंघन करणारे आहे अशी खात्री पटल्यास, या अधिनियमाच्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्याबद्दल फौजदारी कारवाई सुरू करण्यासाठी संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांना सांगतील.
घोषणापत्र बंधनकारक :
- धर्मांतर झाल्यानंतर त्या व्यक्तीने तसेच धर्मांतराचे आयोजन करणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थेने धर्मांतराच्या तारखेपासून 21 दिवसांच्या आत सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे घोषणापत्र सादर करणे आवश्यक असेल.
- या घोषणापत्रात धर्मांतरित व्यक्तीचे नाव, वय, कायमचा पत्ता, सध्याचा पत्ता, आई-वडिलांचे नाव, पती किंवा पत्नीचे नाव, मूळ धर्म, ज्या धर्मात धर्मांतर केले आहे तो धर्म, धर्मांतराची तारीख आणि ठिकाण तसेच धर्मांतराची प्रक्रिया याची माहिती द्यावी लागेल.
- सक्षम प्राधिकारी या घोषणापत्राची नोंद करेल. जर संबंधित व्यक्ती किंवा संस्थेने हे घोषणापत्र सादर केले नाही, तर असे धर्मांतर कायद्याच्या दृष्टीने शून्य आणि निरर्थक मानले जाईल.
अपराध आणि शिक्षा :
- धर्मांतरित व्यक्ती, तिचे आई-वडील, भाऊ-बहिण किंवा रक्त, विवाह किंवा दत्तक नात्याने संबंधित असलेली कोणतीही व्यक्ती बेकायदेशीर धर्मांतराविरुद्ध पोलिसांकडे तक्रार (एफआयआर) दाखल करू शकते.
- संबधित व्यक्तीची तक्रार नोंदवून घेणे पोलिसांसाठी अनिवार्य असेल.
- बेकायदेशीर धर्मांतर झाले आहे किंवा होत आहे असे पोलिसांना वाटल्यास ते स्वतःहूनही कारवाई करू शकतात.
- कायद्याचे उल्लंघन करून धर्मांतर केल्यास 7 वर्षांपर्यंत कारावास आणि १ लाख रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा होऊ शकते.
- जर हे कृत्य अज्ञान व्यक्ती, मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ व्यक्ती, महिला किंवा अनुसूचित जाती-जमातीतील व्यक्तीबाबत केले असेल, तर 7 वर्षांपर्यंत कारावास आणि 5 लाख रुपये दंडाची शिक्षा होईल.
- सामूहिक धर्मांतराच्या प्रकरणातही 7 वर्षांपर्यंत कारावास आणि 5 लाख रुपये दंडाची तरतूद आहे.
- पुन्हा असा गुन्हा केल्यास संबंधित व्यक्ती किंवा संस्थेला 10 वर्षांपर्यंत कारावास आणि 7 लाख रुपये दंड होऊ शकतो.
- कोणतीही संस्था किंवा संघटना या कायद्याचे उल्लंघन करत असल्यास तिची नोंदणी रद्द केली जाऊ शकते. त्या संस्थेचा कारभार पाहणाऱ्या व्यक्तींना 7 वर्षांपर्यंत कारावास आणि 5 लाख रुपये दंडाची शिक्षा होईल.
- तसेच अशा संस्था किंवा संघटनांना शासनाकडून कोणतेही आर्थिक सहाय्य किंवा अनुदान दिले जाणार नाही.
अपराधी ठरवण्याचे निकष :
- ज्या व्यक्तीने प्रत्यक्ष धर्मांतर केले आहे, धर्मांतर करण्यासाठी मदत किंवा सहाय्य केले आहे, अपराध करण्यासाठी सल्ला दिला आहे, मन वळवले आहे किंवा प्रवृत्त केले आहे, तसेच बेकायदेशीर धर्मांतराची कागदपत्रे तयार केली आहेत, अशा सर्व व्यक्तींना या कायद्यानुसार अपराधी मानले जाईल.
- धर्मांतर बेकायदेशीर नव्हते हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी धर्मांतर घडवून आणणाऱ्या व्यक्तीवर तसेच त्याला मदत, सहाय्य किंवा अपप्रेरणा देणाऱ्या व्यक्तीवर असेल.
- या कायद्याअंतर्गत गुन्ह्यांचा तपास पोलीस उपनिरीक्षक किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून केला जाईल. या अधिनियमातील सर्व गुन्हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र असतील आणि त्यांची सुनावणी सत्र न्यायालयात होईल.
- धर्मांतरास बळी पडलेल्या व्यक्तींना निर्वाह खर्च आणि बालकांच्या अभिरक्षेचा हक्क असेल. तसेच अशा व्यक्तींना सरकारकडून पुनर्वसनासाठी सहाय्य दिले जाईल.
सरकारची भूमिका काय? :
- धर्मस्वातंत्र्याला काही वाजवी निर्बंध आहेत. संविधानाच्या अनुच्छेद 25 मध्ये धर्माचा प्रसार करण्याचा अधिकार दिला असला, तरी कोणालाही बळजबरीने धर्मांतर करण्याचा अधिकार त्यात समाविष्ट नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक प्रकरणांत स्पष्ट केले आहे.
- बळजबरीने, फसवणूक करून किंवा लोकांच्या स्वेच्छेवर प्रभाव टाकून धर्मांतर करण्याच्या घटना वाढत आहेत. काही संस्था अशा घटना संघटित पद्धतीने घडवून आणत असल्याचे दिसून येते. अनेक ठिकाणी सामूहिक धर्मांतराच्या घटना समोर आल्या आहेत.
- अशा धर्मांतरासाठी काही लोकांना भेटवस्तू देणे, पैसे देणे, नोकरीचे आश्वासन देणे, मोफत शिक्षण देणे, लग्नाचे वचन देणे, चांगले जीवन देण्याचे आश्वासन देणे किंवा दैवी उपचाराने बरे करण्याचे सांगणे अशा प्रकारचे आमिष दाखवले जाते. त्यामुळे लोकांना एका धर्मातून दुसऱ्या धर्मात जाण्यास प्रवृत्त केले जाते. यामुळे राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेवर परिणाम होतो आणि समाजातील सलोखा बिघडण्याची शक्यता निर्माण होते.
- समाजातील आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल लोक अशा बेकायदेशीर धर्मांतराला सहज बळी पडू शकतात. त्यामुळे अशा लोकांचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. सध्या असलेले कायदे या समस्यांना पूर्णपणे हाताळण्यासाठी पुरेसे नाहीत.
- महाराष्ट्रात अशा धर्मांतराचे नियमन करणारा वेगळा कायदा नाही. मात्र ओडिशा, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड आणि तामिळनाडू या राज्यांनी बळजबरीने किंवा बेकायदेशीर धर्मांतराला प्रतिबंध करण्यासाठी धर्मस्वातंत्र्याशी संबंधित कायदे केले आहेत.
- यामुळे महाराष्ट्र शासनाने या विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी पोलीस महासंचालक आणि विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांची एक विशेष समिती नेमली होती. त्या समितीने इतर राज्यांतील कायद्यांचा अभ्यास करून महाराष्ट्रातही महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम करण्याची शिफारस केली आहे.
