चारा छावण्यांवर सरकारचा ‘डिजिटल वॉच’! बायोमेट्रिक, क्यूआर कोड, 24 तास सीसीटीव्ही बंधनकारक
राज्यातील 304 दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये चारा छावण्यांमधील भ्रष्टाचार, गैरप्रकार रोखण्यासाठी सरकारनं बायोमेट्रिक, क्यूआर कोड आणि 24 तास सीसीटीव्हीद्वारे जनावरांची डिजिटल उपस्थिती नोंदवणं बंधनकारक केलं आहे.
Published : October 30, 2026 at 5:40 PM IST
मुंबई : एल-निनोच्या प्रभावामुळे यंदा पावसानं ओढ दिल्यानं राज्यातील 304 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर, जनावरांच्या चाराटंचाईवर मात करण्यासाठी आणि चारा छावण्यांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी राज्य सरकारनं आता बायोमेट्रिक किंवा क्यूआर कोडद्वारे जनावरांची उपस्थिती नोंदवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच प्रत्येक छावणीत 24 तास सीसीटीव्ही सुरू ठेवणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय पशुसंवर्धन विभागानं 30 ऑक्टोबर रोजी जारी केला.
चारा छावण्यांच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्यस्तरीय ऑनलाइन यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे. यामध्ये जनावरांची नोंदणी, दैनंदिन उपस्थिती, चारा वितरण, पाणीपुरवठा, पशुवैद्यकीय सेवा, खर्च आणि देयकांची माहिती नोंदवली जाणार आहे. तसेच भारत पशुधन प्रणालीवरील जनावरांच्या नोंदींचीही पडताळणी केली जाणार आहे. त्यामुळे छावण्यांमधील बनावट नोंदी आणि गैरव्यवहारांना आळा घालण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
चारा उत्पादन, साठवणूक आणि पर्यायी चारा योजनांसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतील किमान पाच टक्के निधी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. यासाठी पालकमंत्र्यांची मान्यता घ्यावी लागणार आहे. रब्बी हंगामात चारा बियाण्यांची कमतरता भासू नये म्हणून महाबीजमार्फत बियाण्यांची व्यवस्था केली जाणार आहे. गायरान, पडीक, वन आणि गाळपेर जमिनींवर चारा लागवडीला प्राधान्य दिलं जाणार आहे.
कमी पाण्यात चारा उत्पादनावर भर
कमी पाणी आणि कमी जागेत पौष्टिक चारा मिळावा यासाठी हायड्रोपोनिक, अझोला आणि बिनकाटेरी निवडुंग लागवडीला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. पशुवैद्यकीय दवाखान्यांमध्येही प्रायोगिक तत्त्वावर या पद्धतीनं चारा उत्पादन केलं जाईल. पशुपालकांना प्रत्यक्ष प्रशिक्षण देण्यासाठी राज्यभर चारा साक्षरता अभियान राबवलं जाणार आहे. दरम्यान, चाऱ्याचा वापर पॅकिंग, जैवइंधन किंवा वीजनिर्मितीसारख्या इतर कामांसाठी करण्यास बंदी घालण्यात येणार आहे. दुष्काळी परिस्थितीत राज्यातील चारा शेजारील राज्यांमध्ये पाठवण्यासही कायदेशीर प्रतिबंध करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
दुष्काळाच्या काळात जनावरांना चारा आणि पाणी उपलब्ध करून देणं हे प्रशासनाचं प्राधान्य आहे. चारा छावण्यांमधील प्रत्येक जनावराची नोंद, दैनंदिन उपस्थिती आणि चारा वितरण यावर आता डिजिटल पद्धतीने लक्ष ठेवलं जाईल. निधीचा योग्य वापर व्हावा आणि गरजू पशुपालकांपर्यंत मदत पोहोचावी, यासाठी सर्व संबंधित विभागांमध्ये समन्वय ठेवून या उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाईल.
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