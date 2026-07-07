पूरग्रस्तांचं नुकसान बाकी राहणार नाही; महसूलमंत्र्यांची ग्वाही! दीक्षाभूमीच्या विकासाचा नवा प्लॅन लवकरच 'पब्लिक डोमेन'वर येणार
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पूरग्रस्त भागातील सर्वेक्षणाचे आणि भरपाईचे आदेश दिले असून, नागपूर दीक्षाभूमी विकासाचा अंतिम आराखडा लवकरच जनतेसाठी खुला केला जाईल असं सांगितलं.
Published : July 7, 2026 at 5:21 PM IST
नागपूर : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कालच संपूर्ण राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त तसंच संबंधित विभागांची बैठक घेतली. राज्यात, विशेषतः पुणे विभागात निर्माण झालेली पूर परिस्थिती बघता संपूर्ण प्रशासनास अलर्ट राहण्याचे आदेश दिले आहेत. कुठलीही जीवहानी होणार नाही याची काळजी घेण्याच्या सूचना देखील दिल्या आहेत. महसूल खात्याची ही जबाबदारी आहे. संपूर्ण सर्वेक्षण करून देणं त्या सर्वेक्षणाचं काम महसूल विभाग अतिशय चांगल्या पद्धतीनं करेल. कुणाची नुकसान भरपाई शिल्लक राहणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल,' अशी माहिती राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. ते मंगळवारी नागपूर विमानतळावर माध्यमांशी बोलत होते.
दीक्षाभूमी विश्वस्तांमध्ये वाद : "नागपुरातील ऐतिहासिक दीक्षाभूमी विश्वस्तांचा वाद सुरू आहे. यात शासनाचा काही रोल नाही. शासनानं एक आराखडा तयार केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सूचना दिली होती की महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जेव्हा दीक्षा घेतली होती, त्यावेळी त्याचं संशोधन केलं आहे. लवकरच आंबेडकरी जनतेला सूचना देण्यासाठी प्लान पब्लिक डोमेनला टाकणार आहे. दीक्षाभूमीवर काम करणारे अनेक मान्यवर आहेत. त्यांना हा प्लान दाखवला जाईल आणि त्यानंतर फायनल झालेल्या प्लॅनचं काम आम्ही चालू करू आणि पुढील तीन वर्षात दीक्षाभूमीचा काम पूर्ण करू," अशी माहिती मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
मुख्यमंत्र्यांच्या वाढदिवसाचं नियोजन : "मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा वाढदिवस 22 जुलैला आहे. अजित पवार हे आपल्यात नाहीत, त्यांची जयंती आहे. त्या दिवशी पूर्ण महाराष्ट्रभर 288 विधानसभा मतदार संघात छत्रपती शिवाजी महाराज महास्वराज अभियान ठेवून नुकसान भरपाईचं वाटप, प्रॉपर्टी कार्ड वाटप अशा सर्वच योजना राबवणार आहोत," अशी माहिती मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
मिसिंग लिंक दरड आम्ही कोसळवली नाही : "मिसिंग लिंक संदर्भात काल घडलेल्या घटनेच्या नंतर त्यावर टीका करणाऱ्यांबाबत फार काही बोलायचं नाही. पण समजून घेतलं पाहिजे की दरड कोसळली. दरड काही आम्ही कोसळवली नाही. बांधकाम होत असताना एक ते दीड वर्ष लायबिलिटी करून घेण्याचा पिरियड असतोच. दरड आम्ही आणलेली नाही मात्र त्याची तातडीनं दखल घेतली आहे," असं मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.
काँग्रेस नेत्यांनी नौटंकी करू नये : "पूर्वीच मी स्पष्ट केलं आहे की, देशात ओबीसीची जातनिहाय जनगणना होणारच आहे. काँग्रेसनं नौटंकी करू नये. त्यामुळं ओबीसींचे फार काही कैवारी बनू नका. स्वातंत्र्यापासून 65 वर्षे अमर्याद सत्ता उपभोगली. मात्र, ओबीसीसाठी काही केलं नाही. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जात निहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळं काँग्रेस नेत्यांनी जास्तची नौटंकी करू नये, आमचं सरकार ओबीसीची जनगणना करणार," असं मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ठामपणे सांगितलं.
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