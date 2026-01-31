ETV Bharat / state

अजितदादांची सावली ते लाखो महिलांची माऊली; सुनेत्रा पवार यांचा प्रेरणादायी प्रवास

सुनेत्रा पवार यांचा सामाजिक आणि राजकीय प्रवास अनेकांसाठी प्रेरणादायी आहे.

first woman Deputy CM Sunetra Pawar
महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 31, 2026 at 11:11 AM IST

Updated : January 31, 2026 at 12:24 PM IST

2 Min Read
मुंबई - राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर त्यांचा राजकीय वारसा पुढे कोण नेणार? असा प्रश्न संपूर्ण राज्यासमोर उभा होता. अखेर या प्रश्‍नाचे उत्तर मिळाले आहे. आज सायंकाळी मुंबईत सुनेत्रा पवार महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेणार आहेत. या नेमणुकीतून सुनेत्रा पवार महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री बनत आहेत, हा राज्याच्या राजकारणात ऐतिहासिक टप्पा आहे.

सुनेत्रा पवार यांचा जन्म १८ ऑक्टोबर १९६३ रोजी धाराशिव येथे झाला. त्या राजकीय पार्श्वभूमी असलेल्या कुटुंबातील आहेत. त्यांचे बंधू पद्मसिंह पाटील हे माजी मंत्री होते. या पार्श्वभूमीमुळे सुनेत्रा पवारांना राजकीय वारसा जन्मतःच लाभलेला आहे.

१९८५ मध्ये अजित पवार यांच्यासोबत विवाहानंतर सुनेत्रा पवार यांनी सामाजिक कार्यात स्वतः झोकून दिलं. काटेवाडीमध्ये ग्राम स्वच्छता चळवळीची मुहूर्तमेढ त्यांनी रोवली, ज्यामुळे संपूर्ण गाव या मोहिमेत सहभागी झालं. त्यांच्या नेतृत्वाखाली काटेवाडी गावानं राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावला. या कार्यामुळं देश-विदेशातील अभ्यासकांनी गावाला भेट दिली. तसंच, सार्क देशांच्या साकोसान परिषदेत सहा राष्ट्रप्रमुखांसमोर भाषण करण्याची संधीही त्यांना मिळाली.

Sunetra Pawar journey
सुनेत्रा पवार यांचे सामाजिक कार्य (ETV Bharat GFX)

सुनेत्रा पवार यांनी विविध सामाजिक उपक्रम राबवले आहेत. महिलांमध्ये कर्करोगाविषयी जागृती, मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, वृक्षारोपण, ओढा खोलीकरण, तसेच ‘एनव्हायर्नमेंट फोरम ऑफ इंडिया’च्या माध्यमातून जनजागृती या उपक्रमांमुळे त्यांनी जनतेमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं. बारामती टेक्सटाईल पार्कच्या अध्यक्षपदावरून हजारो महिलांना रोजगार उपलब्ध करून दिला.

राजकीय जीवनातही सुनेत्रा पवार यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. अजित पवार यांच्या राजकीय वाटचालीत त्यांनी मोलाची साथ दिली; लग्नानंतर शेतकाम, पोल्ट्री व्यवसाय, गाईगुरे सांभाळणे आणि दूध काढणे अशा सर्व कामात त्यांनी सहभाग घेतला. याशिवाय, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातून निवडणूक लढवली; जरी त्यांना पराभव स्वीकारावा लागला, तरी त्यांनी जनसेवा जोमाने सुरू ठेवली. नंतर राज्यसभेवर त्यांची वर्णी लागली आणि त्या राज्यसभेच्या खासदार झाल्या. राज्यसभेतील कामकाजासोबत त्यांनी तालिका अध्यक्षपदाची जबाबदारीही सांभाळली.

अजित पवार यांनी अनेक भाषणांमध्ये त्यांच्या जीवनात सुनेत्रा पवारांचा मोलाचा सहभाग असल्याचं सांगितलं. उपमुख्यमंत्री पदावर विराजमान होताच सुनेत्रा पवार महाराष्ट्राच्या राजकारणात पहिली महिला उपमुख्यमंत्री म्हणून ऐतिहासिक टप्पा गाठतील.

सुनेत्रा पवार यांचा सामाजिक आणि राजकीय प्रवास अनेकांसाठी प्रेरणादायी आहे. या निवडीला अजित पवार यांच्या निधनाची दुर्दैवी किनार आहे. मात्र, राज्याच्या उपमुख्यमंत्रीपदी शपथ घेऊन, त्या आज फक्त अजित पवारांचा वारसा पुढे नेत नाहीत, तर महिलांसाठी एक प्रेरणादायी उदाहरण ठरणार आहेत.

Last Updated : January 31, 2026 at 12:24 PM IST

संपादकांची शिफारस

