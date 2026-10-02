पुण्यातील सिप्लाचा औषध विक्री परवाना महाराष्ट्र एफडीएनं केला रद्द; 'निराशाजनक' कंपनीची प्रतिक्रिया
न्यायालयाच्या निर्देशानुसार संपूर्ण प्रक्रिया नव्याने पूर्ण केल्यानंतर घेतलेला एक स्वतंत्र नियामक निर्णय आहे, असं एफडीएनं स्पष्ट केलं.
By PTI
Published : October 2, 2026 at 10:59 PM IST
मुंबई - नियमभंग केल्याच्या आरोपावरून, महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) पुण्यातील वडकी येथील 'सिप्ला फार्मा अँड लाइफ सायन्सेस लिमिटेड'च्या 'कॅरिंग अँड फॉरवर्डिंग' (C&F) गोदामाचा औषध विक्री आणि वितरण परवाना रद्द केलाय. कंपनीनं या निर्णयाचं वर्णन "निराशाजनक" असं केलं आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार नवीन कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली, असं एफडीएनं एका निवेदनात म्हटलं आहे.
यापूर्वी, 27 ऑगस्ट रोजी 'रिऍक्टिन प्लस' (Reactin Plus) गोळ्यांच्या पॅकेजिंग, साठवणूक, कागदपत्रे आणि त्या बाजारातून परत मागवण्याबाबतच्या (रिकॉल) कथित अनियमिततेमुळे या केंद्रावर एफडीएने कारवाई केली होती. त्यावेळी 'शेड्युल एच' (डॉक्टरांच्या सल्ल्याने घ्यावयाचे) श्रेणीतील या औषधाच्या पॅकेजिंगवर केलेले अनधिकृत दावे आणि गोदामातील अनेक त्रुटी एफडीएने निदर्शनास आणून दिल्या होत्या. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार विभागाने आपली पूर्वीची कार्यवाही मागे घेतल्यानंतर, एफडीए पुणे (विभाग 3) च्या सहाय्यक आयुक्तांनी (औषधे) 1 ऑक्टोबर रोजी हा नवीन आदेश जारी केला, असं एफडीएने सांगितलं. निवेदनानुसार, विभागाने 4 सप्टेंबरला कंपनीला सुधारित 'कारणे दाखवा' नोटीस बजावली होती. सिप्लाने 11 सप्टेंबरला रोजी आपलं लेखी उत्तर सादर केलं आणि 21 सप्टेंबरला त्यांना वैयक्तिक सुनावणीची संधी देण्यात आली.
नवीन आदेश जारी करण्यापूर्वी परवाना प्राधिकरणाने कंपनीचे उत्तर, सुनावणीदरम्यान सादर केलेले मुद्दे, तपासणीतील निष्कर्ष, उपलब्ध नोंदी आणि लागू असलेल्या कायदेशीर तरतुदींचा विचार केला. त्यामुळे, हा नवीन निर्णय केवळ पूर्वीच्या कारवाईची पुनरावृत्ती नसून, न्यायालयाच्या निर्देशानुसार संपूर्ण प्रक्रिया नव्याने पूर्ण केल्यानंतर घेतलेला एक स्वतंत्र नियामक निर्णय आहे, असं एफडीएनं स्पष्ट केलं. यातील एक मुख्य मुद्दा 'रिऍक्टिन प्लस' या 'शेड्युल एच' औषधाशी संबंधित होता. वडकी येथील गोदामाच्या तपासणीदरम्यान, एफडीएला औषधाच्या पॅकेजिंगवर काही दावे आढळले; ज्यामध्ये या औषधाचे वर्णन वेदनाशामक (analgesic) असे केले होते आणि डोकेदुखी, स्नायूंचे दुखणे, पाठदुखी, सांधेदुखी, मुरगळणे, अंगदुखी व दातदुखी यांसारख्या समस्यांवर त्याचा वापर करण्यास प्रोत्साहन दिलं होतं. तसंच, पॅकेजिंगवर मानवी आकृती दर्शवून हे औषध स्नायूंच्या वेदनेपासून आराम देते, असंही दर्शवण्यात आलं होतं, असं एफडीएने नमूद केलं. त्यात असं नमूद केलं आहे की, पॅकेजवरील दावे, शब्दरचना आणि चित्रे लागू असलेल्या वैधानिक तरतुदींचं पालन करत नाहीत आणि औषधे व सौंदर्यप्रसाधने कायदा, 1940 अंतर्गत गैर-ब्रँडिंगचा (misbranding) मुद्दा निर्माण करतात.
नियामकाने औषधाचे विपणनकर्ता म्हणून आस्थापनेच्या वैधानिक जबाबदाऱ्यांचाही विचार केला आणि म्हटलं की, केवळ उत्पादकाच्या भूमिकेकडे बोट दाखवून त्या जबाबदाऱ्या टाळता येणार नाहीत. विभागाने साठवणूक आणि गोदाम व्यवस्थापनातील अनेक त्रुटींचीही यादी दिली. यामध्ये विहित फॉर्म 35 तपासणी पुस्तकाचा अभाव, अपुऱ्या पॅलेट्स किंवा रॅक्समुळे औषधांचे बॉक्स थेट जमिनीवर ठेवणे, औषधांच्या साठ्यावर धूळ साचणे आणि स्वच्छतेतील कमतरता यांचा समावेश होता.
एफडीएला असंही आढळले की, मुदत संपलेल्या औषधांसाठी "मुदत समाप्ती - विक्रीसाठी नाही" असं स्पष्टपणे चिन्हांकित केलेली स्वतंत्र जागा नव्हती, तसंच मुदत संपलेल्या औषधांच्या विल्हेवाटीशी संबंधित आवश्यक प्रमाणित कार्यपद्धती (standard operating procedure) आणि नोंदी उपलब्ध नव्हत्या.
अन्न आणि औषध सुरक्षा नियामकाने खरेदी पावत्यांमधील त्रुटी, विक्री पावत्यांच्या दुय्यम प्रतींवरील सह्या आणि प्रतिजैविकांसहित संगणकीकृत किंवा एसएपी (SAP) नोंदी व प्रत्यक्ष साठा यांमधील तफावतींचाही उल्लेख केला. एफडीएने (FDA) म्हटलं की, त्यांनी कंपनीने दिलेल्या स्पष्टीकरणांचा विचार केला, परंतु या निष्कर्षावर पोहोचले की, एसएपी (SAP) किंवा इतर संगणक प्रणालीमध्ये नोंदी ठेवल्याने परवानाधारक आस्थापनेला नोंदी, प्रत्यक्ष साठा, सुरक्षित आणि योग्य साठवणूक, स्वच्छता आणि तपासणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे यांसंबंधीच्या वैधानिक जबाबदाऱ्यांमधून सूट मिळत नाही.
यापूर्वीच्या 27 ऑगस्टच्या कारवाईमध्ये ‘रिॲक्टिन प्लस’ (Reactin Plus) संदर्भातील एफडीएच्या निष्कर्षांचाही समावेश होता. त्यावेळी, एफडीएनं म्हटलं होतं की, त्यांना या औषधाच्या पॅकेजिंगवर अनधिकृत प्रचारात्मक मजकूर आढळला होता, त्यांनी साठा जप्त केला होता आणि ते बाजारातून मागे घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर परवाने रद्द करताना, त्यांनी साठवणूक, मालसाठ्याच्या नोंदी आणि मुदत संपलेली औषधे हाताळण्याच्या कार्यपद्धतीमधील त्रुटींचा उल्लेख केला.
एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी निवेदनात म्हटलं आहे की, "अन्न आणि औषध प्रशासनाचा उद्देश केवळ कारवाई करणे हा नाही, तर औषधांची सुरक्षितता आणि गुणवत्ता तसंच औषध पुरवठा साखळीतील वैधानिक अनुपालन सुनिश्चित करणे हा आहे." त्यांनी सांगितलं की, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा पूर्ण आदर राखून आणि नैसर्गिक न्याय, पारदर्शकता, सुनावणीची संधी व सकारण निर्णय या तत्त्वांचं पालन करून नवीनतम कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली आहे.
या कारवाईनंतर एका निवेदनात, सिप्लाने म्हटलं आहे की, गुणवत्ता आणि रुग्ण सुरक्षेसाठी त्यांची अढळ वचनबद्धता आहे. "पुण्यातील आमच्या 'वडकी C&FA' (वितरण आणि साठवणूक केंद्र) बाबत महाराष्ट्र FDA ने घेतलेला निर्णय आम्हाला निराशाजनक वाटतो. आमचे पुण्यातील C&FA गोदाम हे वितरण व साठवणुकीचे नियम आणि डिजिटल नोंदी ठेवण्याचे निकष पाळूनच कार्यरत आहे, अशी आमची धारणा आहे," असं कंपनीनं म्हटलं आहे. सिप्लाने पुढे सांगितलं की, ते या आदेशाचा आढावा घेत आहेत आणि पुढील पर्यायांचा विचार करत आहेत.
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