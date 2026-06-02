राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय अंतिम टप्प्यात; आचारसंहितेमुळे घोषणेला ब्रेक- मुख्यमंत्री फडणवीस
मुख्यमंत्री फडणवीसांनी 30 जूनपूर्वी कर्जमाफीची घोषणा केली जाईल, असं सांगितलं होतं. तसेच कृषिमंत्री दत्ता भरणे यांनीही आठ दिवसांत निर्णय जाहीर होईल, असं म्हटलं होतं.
Published : June 2, 2026 at 3:23 PM IST
मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची असलेली कर्जमाफी योजना अंतिम टप्प्यात पोहोचली असून तिची संपूर्ण प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्यास निवडणूक आयोगानं परवानगी दिली आहे. मात्र, या निर्णयाची सार्वजनिक घोषणा करण्यास आयोगानं सध्या मनाई केली असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
मंत्रालयात आज मंगळवारी (2 जून) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीपूर्वी माध्यमांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, शेतकरी कर्जमाफीचा प्रस्ताव जवळपास अंतिम टप्प्यात आहे. सरकारकडून आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येत आहे. मात्र, विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांमुळे या निर्णयाची अधिकृत घोषणा करता येणार नाही.
मुख्यमंत्री नेमकं काय म्हणाले? : "निवडणूक आयोगानं कर्जमाफीसंदर्भातील प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्यास परवानगी दिली आहे. परंतु, त्याची सार्वजनिक घोषणा करण्यास परवानगी दिलेली नाही. त्यामुळे विधान परिषद निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर शेतकरी कर्जमाफीची अधिकृत घोषणा करण्यात येईल," असं मुख्यमंत्री फडणवीसांनी स्पष्ट केलं.
दरम्यान, आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकरी कर्जमाफीबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत असून राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचं लक्ष या निर्णयाकडे लागलं आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विधानपरिषदेच्या निवडणुकीसाठी 18 जून रोजी मतदान, तर 22 जून रोजी मतमोजणी होणार असल्यानं राज्यात आचारसंहिता लागू झाली आहे. त्यामुळे सरकारला शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय सध्या अधिकृतपणे जाहीर करता येणार नाही.
येत्या 8 ते 9 दिवसांत निर्णय होणार- कृषीमंत्री : यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी 30 जूनपूर्वी कर्जमाफीची घोषणा केली जाईल, असं सांगितलं होतं. तसेच कृषिमंत्री दत्ता भरणे यांनी रविवारी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार यांच्या उपस्थितीत येत्या 8 ते 9 दिवसांत निर्णय जाहीर करण्यात येईल, असं म्हटलं होतं. यामुळे या महिन्यात शेतकऱ्यांना कर्जमाफीबाबत दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, या कर्जमाफीसाठी कोणते निकष लागू असतील, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.
कर्जमाफी कोणत्या निकषांवर दिली जाणार? - अजित नवले : कर्जमाफीबाबत प्रतिक्रिया देताना किसान सभेचे नेते अजित नवले म्हणाले, “सरकारनं कर्जमाफीचा निर्णय यापूर्वीही घेतला आहे. त्यात काही नवीन नाही. मात्र ही कर्जमाफी कोणत्या निकषांवर दिली जाणार, हे महत्त्वाचं आहे. कोणत्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार, किती रकमेपर्यंत लाभ दिला जाणार आणि कोणते शेतकरी त्यापासून वंचित राहणार, याबाबत स्पष्टता असणं गरजेचं आहे. तसेच नियमितपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांबाबत सरकारची भूमिका काय असेल, हेही समोर आलं पाहिजे.”
ते पुढे म्हणाले, “आचारसंहितेच्या आडून कर्जमाफीसंदर्भातील निर्णय गुप्तपणे घेऊन त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली, तर ते योग्य ठरणार नाही. अशा महत्त्वाच्या निर्णयाची माहिती जनतेपर्यंत पारदर्शकपणे पोहोचली पाहिजे.” त्यामुळे कर्जमाफीचे निकष काय असतील हे बघणं महत्त्वाचं असेल.