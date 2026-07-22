'दादांना शुभेच्छा देण्यासाठी फोन केला असता तर त्यांनी मला पहिल्यांदा विचारलं असतं.. '-कृषी मंत्री भरणेंनी सांगितली आठवण
कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी अचूकतेसाठी कर्जमाफीला उशीर झाल्याचं सांगितलं. 30 जुलैपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होणार असल्याची त्यांनी घोषणा केली.
Published : July 22, 2026 at 4:53 PM IST
पुणे : राज्य सरकारच्या माध्यमातून शेतकरी कर्जमाफीची पहिली यादी जाहीर होणार आहे. याबाबत बुधवारी (दि.22) राज्याचे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले, "30 जूनपूर्वी कर्जमाफी मिळेल, असं राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं होतं. पण कर्जमाफीला उशीर झाला. या यादीला उशीर का लागला?. तर कर्जमाफीची यादी अचूक असली पाहिजे आणि शेतकऱ्यांना कोणतीही अडचण व्हायला नको. याचा विचार करण्यात आला. आज प्राथमिक स्वरूपात लवकरच यादी जाहीर करण्यात येईल. 30 जुलैपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमाफीची रक्कम मिळेल."
...ते कधीही मोदी साहेबांना भेटू शकतात : "पवार साहेब ज्येष्ठ नेते आहेत. ते कधीही मोदी साहेबांना भेटू शकतात. कालच ते जंतरमंतर इथे आंदोलकांना भेटले. शरद पवार शेतकऱ्यांचे प्रश्न पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे मांडू शकतात. तसंच राजकारणाचा कुठला प्रश्न आहे का? याबाबत मला माहिती नाही," अशा शब्दांत मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी शरद पवार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीवर प्रतिक्रिया दिली.
दोघांनी चर्चा करून मार्ग काढावा : केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी जंतरमंतरवर आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनात बाहेरची शक्ती काम करत असल्याचं वक्तव्य भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी केलं आहे. याबाबत दत्तात्रय भरणे म्हणाले, "याबाबत मला खरंच काहीच माहीत नाही. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाबाबत केंद्रातील मंत्र्यांनी सांगितलं आहे की, चर्चेमधून मार्ग काढू. प्रत्येकाला आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. लाठीचार्ज होऊ नये, याबद्दल दुमत नाही. मुलांच्या मागण्या आणि इतर गोष्टी आहेत. पवार साहेब कदाचित पंतप्रधान मोदींना भेटून मार्ग काढतील. केंद्र सरकारचा विषय असला तरी माणूस म्हणून आपला सुद्धा आहे. दोघांनी चर्चा करून मार्ग काढावा."
राजकारण न आणता विषय सोडला पाहिजे : "मंत्री आहेत म्हणून त्यांनी राजीनामा द्यावा का? ते मोठे नेते आहेत. मंत्री आहेत. त्यांच्याबद्दल मी प्रतिक्रिया देणं योग्य नाही. राजकारण न आणता विषय सोडवला पाहिजे," असंही ते म्हणाले.
...तो आम्ही मान्य करायचा असतो : "मी एक कार्यकर्ता आहे. मला जरी काय वाटलं तरी आमच्या मुख्य नेत्या सुनेत्रा पवार आहेत. बाकीचे नेते सुद्धा आहेत. आपण एखाद्याला नेता मानलं की त्या नेत्यानं निर्णय घ्यायचा. तो आम्ही मान्य करायचा असतो. तसंच अर्थ खात्याबाबत आम्ही मागणी केली आहे. सुनेत्रा पवार यांनी सांगितलं आहे की मुख्यमंत्री फडणवीस सकारात्मक आहेत. याबाबत सुनेत्रा पवार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना भेटल्या आहेत. आम्ही वाट बघतोय. आज दादांची जयंती आहे. दादांचा मोबाईल सकाळी 5.30 वाजल्यापासून सुरू असायचा. इतके वर्ष मी सकाळीच त्यांना फोन करून शुभेच्छा द्यायचो. आज दादा असते तर त्यांना शुभेच्छा देण्यासाठी फोन केला असता. त्यांनी मला पहिल्यांदा विचारलं असतं, पाऊस कसा सुरू आहे, रे?" या शब्दांत त्यांनी अजित पवार यांच्याबद्दलच्या भावना व्यक्त केल्या.
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