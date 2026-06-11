नेत्रदान श्रेष्ठदान : नेत्रदानाची गरज, कॉर्निअल अंधत्वाचं वास्तव आणि विदर्भातील 'आशेचा किरण'
नेत्रदानाला श्रेष्ठदान असं संबोधलं जाते. मात्र कॉर्नियाच्या अर्थात बुब्बूळाच्या विकारांमुळे अनेकांना अंधत्वाचा सामना करावा लागतो.
Published : June 11, 2026 at 2:55 PM IST
अमरावती : डोळे हे निसर्गानं मानवाला दिलेलं अमूल्य वरदान आहे. मात्र विविध आजार, अपघात, संसर्ग आणि विशेषतः कॉर्नियाच्या अर्थात बुब्बूळाच्या विकारांमुळे अनेकांना अंधत्वाचा सामना करावा लागतो. कॉर्नियल अंधत्व हे दृष्टी जाण्याचं एक प्रमुख कारण मानलं जाते. यावर प्रभावी उपचार म्हणजे मृत्यूनंतर दान केलेल्या व्यक्तीच्या बुब्बुळांचं प्रत्यारोपण. सर्वसामान्य भाषेत याला नेत्रदान म्हटलं जात असलं, तरी प्रत्यक्षात हे कॉर्नियल दान आणि कॉर्नियल प्रत्यारोपण असते. एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याचे कॉर्निया दुसऱ्या दृष्टीहीन व्यक्तीला नवजीवन देऊ शकतात. एकूणच नेत्रदानासंदर्भात महाराष्ट्रातील परिस्थिती आणि नेत्रदानाबाबत समज, गैरसमज या संदर्भात 'ईटीव्ही भारत'चा हा स्पेशल रिपोर्ट.
महाराष्ट्रात नेत्ररोगानं दरवर्षी लाखो मृत्यू : "महाराष्ट्रात नेत्ररोगानं दरवर्षी जवळपास साडेआठ ते नऊ लाख लोकांचा मृत्यू होतो. मात्र नेत्रदान करणाऱ्यांची संख्या अत्यंत कमी आहे. राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रमाच्या माहितीनुसार एक एप्रिल 2025 ते 31 मार्च 2026 या कालावधीत राज्यात 26 83 व्यक्तींनी नेत्रदान केलं. त्यातून 5366 बुब्बूळांचं संकलन झालं. त्यापैकी फक्त 3084 प्रत्यारोपण होऊ शकलं. म्हणजेच उपलब्ध बुब्बूळांपैकी जवळपास 43 टक्के बुब्बूळ प्रत्यक्ष रुग्णांपर्यंत पोहोचू शकले नाही," अशी खंत दिशा इंटरनॅशनल आय बँकेचे संचालक स्वप्निल गावंडे यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना व्यक्त केली.
महाराष्ट्रातील गत तीन वर्षाची आकडेवारी वर्ष :
वर्ष 2023 - 24 2024 - 25 2025-26
उद्दिष्ट 6000 6800 6800
संकलन 5087 5086 5366
प्रत्यारोपण 2713 3097 3084
अमरावती जिल्ह्यात वर्षभरात नेत्र पेढ्यांची कामगिरी :
दिशा संस्था : नेत्र संकलन 155
प्रत्यारोपण 124
जिल्हा सामान्य रुग्णालय
नेत्र संकलन 60,
प्रत्यारोपण शून्य
इतर संस्था :
नेत्र संकलन शून्य
प्रत्यारोपण 13
दिशानं दिली अनेकांना दृष्टी : 2023- 24 मध्ये दिशा आय बँकेनं 44 नेत्र संकलन आणि 24 प्रत्यारोपणाची नोंद केली. 2024 25 मध्ये दिशा आय बँकेनं 82 नेत्र संकलन करून 72 प्रत्यारोपण केली तर 2025 26 मध्ये 155 नेत्र संकलन करून 124 प्रत्यारोपण केलेत, अशी माहिती स्वप्निल गावंडे यांनी दिली.
नेत्रदान कोण करू शकते :
* मधुमेह असलेली व्यक्ती
* उच्च रक्तदाब असलेली व्यक्ती
* अस्थमा असलेली व्यक्ती
* चष्मा वापरणारी व्यक्ती
* मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया झालेली व्यक्ती
* वृद्ध व्यक्ती
नेत्रदानाबाबत गैरसमज दूर होणं गरजेचं : मोतीबिंदूची शस्त्रक्रिया झाल्यानंतरही कॉर्निया सुरक्षित राहत असल्यानं अशा व्यक्तींचंही नेत्रदान होऊ शकते. नेत्रदानासंदर्भात समाजात अनेक गैरसमज आहेत. मात्र हे गैरसमज दूर होणं गरजेचं आहे, असं दिशा इंटरनॅशनल आय बँकेचे नेत्रतज्ज्ञ अनिल देशमुख 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना म्हणाले.
मृत्यूनंतर नेत्रदानासाठी काय करावं :
* मृत्यूनंतर सहा ते आठ तासांच्या आत नेत्रदान करणं आवश्यक असते.
* कुटुंबीयांनी मृत व्यक्तीचे डोळे बंद करावेत.
* डोळ्यांवर ओल्या कापसाचे बोळे ठेवावेत.
* पंखा बंद ठेवावा.
* एसी सुरू ठेवता येतो.
* त्वरित नोंदणीकृत नेत्रपेढीशी संपर्क साधावा.
नेत्र संकलनाची प्रक्रिया 15 ते 20 मिनिटात होते पूर्ण : "नेत्र संकलनाची प्रक्रिया 15 ते 20 मिनिटात पूर्ण होते आणि मृत व्यक्तीच्या चेहऱ्यावर कोणताही विद्रुपपणा येत नाही, अशी माहिती नेत्र प्रत्यारोपण तज्ज्ञ हिमांशू बंड यांनी दिली.
उच्च न्यायालयानं व्यक्त केली चिंता : "राज्यातील नेत्रदान व्यवस्थेबाबत मुंबई उच्च न्यायालयानं चिंता व्यक्त करत उपलब्ध कॉर्नियांचा अधिक प्रभावी वापर करण्यासाठी शासनाला उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले होते. प्रशिक्षित मनुष्यबळ, सक्षम नेत्रपिढ्या आणि प्रत्यारोपण केंद्रांमधील समन्वय वाढवण्याची गरज न्यायालयानं अधोरेखित केली," अशी माहिती देखील स्वप्निल गावंडे यांनी दिली.
कुटुंबीयांना माहिती असणं अधिक महत्त्वाचं : "नेत्रदानाचा फॉर्म भरणं महत्त्वाचा असला, तरी मृत्यूनंतर कुटुंबीयांनी त्याला संमती देणं अधिक महत्त्वाचं असते. अनेक वेळा व्यक्तीनं नोंदणी केलेली नसली तरी कुटुंबीयांच्या संमतीनं नेत्रदान शक्य होते. त्यामुळे प्रत्येकानं आपल्या कुटुंबीयांना आपल्या इच्छेबाबत माहिती देणं आवश्यक आहे," असं स्वप्निल गावंडे म्हणाले.
संकल्प नव्हे कृतीची गरज : "जागतिक नेत्रदान दिनाच्या निमित्तानं केवळ नेत्रदानाचा संकल्प न करता त्यासाठी प्रत्यक्ष प्रयत्न करण्याची गरज आहे. समाजात जनजागृती, सक्षम नेत्रपेढ्या, प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि सकारात्मक सामाजिक वातावरण निर्माण झालं तर हजारो दृष्टिहीन व्यक्तींना नव्यानं जग पाहण्याची संधी मिळू शकते," असं स्वप्निल गावंडे म्हणाले.
महाराष्ट्रात दरवर्षी साडेआठ ते नऊ लाख मृत्यू :
* 2025 26 मध्ये नेत्रदाते 2683
* राज्यात कॉर्निया संकलित 5366 प्रत्यारोपण 3,084
* अमरावती जिल्ह्यात 2025-26 मध्ये 215 नेत्र संकलन, 136 प्रत्यारोपण.
मृत्यूनंतर सहा ते आठ तासात नेत्रदान शक्य :
* मधुमेह, रक्तदाब, अस्थमा, चष्मा किंवा मोतीबिंदू ऑपरेशन झालेले व्यक्तीही नेत्रदान करू शकतात.
* नेत्रदानामुळं मृत व्यक्तीचा चेहरा विद्रुप होत नाही.
* राज्यात 77 नेत्रपेढ्या, 87 आय रिट्रेवल सेंटर आणि 213 प्रत्यारोपण केंद्र कार्यरत.
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