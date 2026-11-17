सुरक्षेचा प्रश्न की पालकांची डोकेदुखी? 12 वर्षांखालील मुलांना एकट्याने लिफ्ट वापरण्यास बंदी; नागरिकांच्या प्रतिक्रिया काय?
12 वर्षांखालील मुलांना प्रौढ व्यक्तीशिवाय लिफ्टचा वापर करता येणार नाही. तसेच लिफ्टमधून प्रवास करताना मोबाईलवर बोलण्यासही बंदी घालण्यात आली आहे.
Published : November 17, 2026 at 8:42 PM IST
पिंपरी-चिंचवड : महाराष्ट्र सरकारने लिफ्ट, एस्कलेटर आणि सरकत्या मार्गांच्या वापराबाबत नवी सुरक्षा नियमावली लागू केली आहे. त्यानुसार, 12 वर्षांखालील मुलांना प्रौढ व्यक्तीशिवाय लिफ्ट, एस्कलेटर किंवा मूव्हिंग वॉकवेचा वापर करता येणार नाही. 1 नोव्हेंबर 2026 पासून हे नियम लागू झाले आहेत. निवासी इमारती, शॉपिंग मॉल आणि नियमांच्या कक्षेत येणाऱ्या अन्य आस्थापनांनाही हे नियम लागू असतील. लिफ्टमधील अपघात टाळणे आणि प्रवाशांची सुरक्षितता वाढवणे हा या नियमांचा उद्देश आहे.
लिफ्टमध्ये सीसीटीव्ही अनिवार्य :
नवीन लिफ्टमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविणे बंधनकारक करण्यात आलं आहे. याशिवाय जुन्या लिफ्टमध्ये सीसीटीव्ही, ऑटोमॅटिक रेस्क्यू डिव्हाइस (एआरडी) आणि ओव्हरलोड प्रोटेक्शन डिव्हाइस (ओएलपीडी) नसल्यास ती उपकरणे बसविण्यासाठी एक वर्षाची मुदत देण्यात आली आहे. ही मुदत 28 ऑक्टोबर 2027 पर्यंत असणार आहे.
शहरातील वाढत्या उंच इमारती आणि गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये लिफ्टचा वापर मोठ्या प्रमाणात होत आहे. मात्र, लिफ्टमधील तांत्रिक बिघाड, अपुरी देखभाल आणि सुरक्षेच्या उपाययोजनांकडे होणारं दुर्लक्ष यामुळे अपघातांचा धोका कायम आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनानं लिफ्ट आणि एस्केलेटरच्या सुरक्षित वापरासाठी नवीन नियमावली लागू केली आहे.
12 वर्षांखालील मुलांना एकट्याने लिफ्टचा वापर करता येणार नाही :
नवीन नियमावलीनुसार, 12 वर्षांखालील मुलांना प्रौढ व्यक्तीशिवाय लिफ्टचा वापर करता येणार नाही. तसेच लिफ्टमधून प्रवास करताना मोबाईलवर बोलण्यासही बंदी घालण्यात आली आहे. सरकारी कार्यालये, गृहनिर्माण संस्था, मेट्रो स्थानकं, विमानतळ आणि मॉल यांसारख्या सार्वजनिक ठिकाणी लिफ्ट व एस्केलेटरच्या सुरक्षेला विशेष प्राधान्य देण्यात आलं आहे.
या नियमावलीमुळे गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या व्यवस्थापन समित्यांची जबाबदारी वाढणार आहे. प्रत्येक सोसायटीला आपल्या इमारतीतील लिफ्टची दर महिन्याला अधिकृत कंत्राटदाराकडून तपासणी करून घेणं आवश्यक असेल. तसेच वर्षातून किमान एकदा लिफ्टचे सुरक्षा ऑडिट आणि तांत्रिक चाचणी करणे बंधनकारक करण्यात आलं आहे. लिफ्टची दुरुस्ती, तपासणी आणि देखभालीची लेखी नोंद ठेवणंही आवश्यक असणार आहे.
नियमांत आणखी काय? :
लिफ्टची वैधता दर्शविणारा परवाना दर्शनी भागात लावणे, तसेच आवश्यक सुरक्षा सूचना आणि नियमांचे फलक लावणे बंधनकारक असेल. याशिवाय लिफ्टमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे, ऑटोमॅटिक रेस्क्यू डिव्हाइस (ARD) आणि ओव्हरलोड प्रोटेक्शन डिव्हाइस (OLPD) यांसारखी सुरक्षा उपकरणं उपलब्ध करून देणं आवश्यक आहे. लिफ्टमध्ये तांत्रिक बिघाड आढळल्यास तातडीने दुरुस्ती करणे आणि देखभालीसाठी अधिकृत व मान्यताप्राप्त कंत्राटदाराची नियुक्ती करणे ही जबाबदारीही सोसायटी व्यवस्थापनावर असणार आहे.
विशेष म्हणजे, यापूर्वीपासून सुरू असलेल्या लिफ्टमध्ये सीसीटीव्ही, ऑटोमॅटिक रेस्क्यू डिव्हाइस आणि ओव्हरलोड प्रोटेक्शन डिव्हाइस नसल्यास नियम प्रसिद्ध झाल्यापासून एका वर्षाच्या आत, म्हणजेच 28 ऑक्टोबर 2027 पर्यंत ही उपकरणे बसवणं अपेक्षित आहे. त्यामुळे संबंधित सोसायट्यांना लिफ्टच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचं नियोजन करावं लागणार आहे.
नागरिकांच्या प्रतिक्रिया काय? :
दरम्यान, पिंपरी-चिंचवडमधील नागरिकांनी नवीन नियमांचे स्वागत केलं असलं, तरी त्यांच्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. अनेकदा नियम तयार केले जातात. मात्र प्रत्यक्षात त्यांचे पालन होताना दिसत नाही. त्यामुळे संबंधित विभागाने सोसायट्यांची नियमित तपासणी करावी, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करावी आणि सोसायटी पदाधिकाऱ्यांमध्ये लिफ्ट सुरक्षेबाबत जनजागृती करावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.
लिफ्ट ही केवळ इमारतीतील सुविधा नसून दररोज शेकडो नागरिकांच्या प्रवासाशी संबंधित महत्त्वाची यंत्रणा आहे. त्यामुळे दुर्घटना घडल्यानंतर उपाययोजना करण्याऐवजी त्या टाळण्यासाठी प्रशासन आणि सोसायटी व्यवस्थापनाने वेळीच दक्षता घेणे आवश्यक आहे. नवीन नियमावलीची काटेकोर अंमलबजावणी झाल्यास लिफ्टमधील अपघातांचा धोका कमी होण्यास मदत होईल आणि नागरिकांचा प्रवास अधिक सुरक्षित होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.