मनपा निवडणुकीसाठीचा जाहीर प्रचार थांबला, घरोघरी जात प्रचार करण्याची उमेदवारांना मुभा, विरोधकांचा आक्षेप
महानगरपालिका निवडणुकीत शेवटच्या दिवसापर्यंत उमेदवारांना थेट मतदारांच्या दारी जाऊन प्रचार करण्याची मुभा कायम राहणार आहे.
Published : January 13, 2026 at 7:22 PM IST
मुंबई - राज्यातील 29 महानगरपालिका निवडणुकांसाठीचा जाहीर प्रचार मंगळवारी सायंकाळी 5.30 वाजता संपला. प्रचाराच्या सभा, मिरवणुका आणि जाहिरातींवर पडदा पडला असला, तरी उमेदवारांना थेट मतदारांच्या दारी जाऊन प्रचार करण्याची मुभा कायम राहणार आहे. ‘डोअर टू डोअर’ पद्धतीने, पाचपेक्षा कमी व्यक्तींच्या उपस्थितीत वैयक्तिक स्वरूपात प्रचार करता येईल, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी दिली.
मतदानाच्या 48 तास आधी जाहीर प्रचार थांबवण्याची तरतूद आहे. मात्र, यावेळी जाहीर प्रचार संपल्यानंतरही या 48 तासांच्या कालावधीत उमेदवारांना घरोघरी जाऊन वैयक्तिक स्वरूपात प्रचार करण्याची मुभा दिल्याने संभ्रम निर्माण झाला होता. या पार्श्वभूमीवर पत्रकारांनी निवडणूक आयोगाच्या पत्रकार परिषदेत हा मुद्दा उपस्थित करत आयुक्तांना धारेवर धरलं. हा नियम नव्याने तयार करण्यात आला आहे का? यावेळीच अशी मुभा का देण्यात आली, असे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.
जाहीर सभा, रॅलींना बंदी कायम - या प्रश्नांना उत्तर देताना राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी स्पष्ट केलं की "मतदानाच्या 48 तास आधी जाहीर प्रचार बंद होतो. जाहीर सभा, रॅली, मिरवणुका आणि ध्वनिक्षेप यांचा जाहीर प्रचारात समावेश होतो. मात्र, वैयक्तिक प्रचारावर कोणतीही बंदी नसते. उमेदवारांना घरोघरी जाऊन प्रचार करण्याची मुभा आहे. हा नियम नव्याने करण्यात आलेला नसून, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांनाही हेच नियम लागू होते."
यासंदर्भात आयोगाच्या 14 फेब्रुवारी 2012 च्या आदेशाचा दाखला देताना वाघमारे म्हणाले की, "जाहीर प्रचाराचा कालावधी संपल्यानंतर उमेदवार मतदान केंद्राच्या 100 मीटरच्या बाहेर मतदारांना भेटू शकतात. तसेच घरोघरी जाऊन प्रचार करू शकतात. मात्र, माईकचा वापर करता येणार नाही. तसेच उमेदवारांना समूहाने फिरण्यास मनाई आहे. त्यानुसार 5 पेक्षा अधिक व्यक्तींना सोबत घेऊन प्रचार करता येणार नाही." पैसे किंवा वस्तू वाटप हा गुन्हा असून त्यावर आयोगाचे बारकाईने लक्ष असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केलं.
कुलाबा प्रकरणात अधिकाऱ्याची चूक नाही - कुलाबा येथे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी विरोधी पक्षांच्या उमेदवारांना अर्ज दाखल करू दिले नाहीत, असा आरोप करण्यात आला होता. "यासंदर्भातील व्हिडिओही समोर आला होता. मात्र, या प्रकरणी महापालिका आयुक्तांकडून अहवाल मागविण्यात आला असून व्हिडिओ फुटेजही तपासण्यात आले आहे," असं वाघमारे यांनी सांगितलं. अर्ज दाखल करण्यासाठी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत वेळ होती. 5 वाजण्यापूर्वी अधिकाऱ्यांनी 10 मिनिटांच्या अंतराने 2 ते 3 वेळा अर्ज भरण्यासाठी पुकारा केल्याचे फुटेजमध्ये दिसून येते. प्राथमिकदृष्ट्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची चूक दिसून येत नाही. मात्र, अधिक स्पष्टतेसाठी अतिरिक्त फुटेज मागविण्यात आले आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.