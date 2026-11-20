"मोदी-शाह आंतरराष्ट्रीय प्रश्न सोडवतात, मग महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नात अडचण काय"? कोल्हापुरातून केंद्राला सवाल
भाषावार प्रांतरचना झाल्यापासून महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न न्यायालयात प्रलंबित आहे.
Published : November 20, 2026 at 5:54 PM IST
कोल्हापूर : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न कायमचा सोडवावा, मराठी भाषिकांवरील अन्याय थांबवावा आणि गेल्या 70 वर्षांपासून सुरू असलेल्या सीमालढ्याला महाराष्ट्र सरकारनं ठोस पाठबळ द्यावं, या मागण्यांसाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीने आज शुक्रवारी (20 नोव्हेंबर) कोल्हापुरात एकदिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आलं. न्यायालयीन लढ्यात केंद्र सरकारकडून वेळकाढूपणा होत असल्याचा आरोप करत आंदोलकांनी केंद्र सरकारनं या प्रश्नात तातडीने लक्ष घालण्याची मागणी केली. तसेच मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास आत्मदहनाचा इशाराही आंदोलकांनी दिला.
'865 गावांमध्ये आजही मराठी भाषा बोलली जाते' :
बेळगाव, बिदर, भालकी आणि निपाणी या मराठीबहुल भागांतील 865 गावांमध्ये आजही मराठी भाषा बोलली जाते. भाषावार प्रांतरचना झाल्यापासून महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न न्यायालयात प्रलंबित आहे. हा भाग महाराष्ट्रात समाविष्ट व्हावा, यासाठी गेल्या अनेक दशकांपासून आंदोलने, मोर्चे आणि विविध मार्गांनी संघर्ष सुरू आहे. मात्र, अद्याप या प्रश्नावर तोडगा निघालेला नाही.
सर्वोच्च न्यायालयातील सीमाप्रश्नाच्या खटल्यात महाराष्ट्राची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी अनुभवी वकिलांची स्वतंत्र टीम नियुक्त करावी, सीमाप्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घ्यावा, तसेच यासंदर्भात कोल्हापुरात विशेष अधिवेशन आयोजित करावं, अशा मागण्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या निपाणी विभागाच्या वतीने करण्यात आल्या.
याशिवाय सीमाभागातील संपर्कमंत्र्यांनी नियमित बैठका घ्याव्यात, मराठी शाळा आणि ग्रंथालयांना प्रोत्साहनपर अनुदान द्यावे, तसेच जिल्हा परिषदेच्या मराठी शाळा बंद करू नयेत, अशीही मागणी करण्यात आली.
संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत 106 जणांनी हौतात्म्य पत्करलं आहे. मराठी भाषेसाठी आणि महाराष्ट्राच्या अस्मितेसाठी बलिदान द्यावं लागलं तरी चालेल. मात्र सीमालढा आता थांबणार नाही, असा ठाम इशारा लक्ष्मीकांत पाटील यांनी दिला.
'70 वर्षांपासून सीमाभागातील 30 लाख मराठी बांधव न्यायाच्या प्रतीक्षेत':
गेल्या 70 वर्षांपासून महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न प्रलंबित असून, सीमाभागातील सुमारे 30 लाख मराठी बांधवांना अद्याप न्याय मिळालेला नाही. केंद्रात आणि राज्यात भाजपा किंवा काँग्रेसचं सरकार असतानाही परिस्थितीत बदल झालेला नाही. सीमाभागातील मराठी बांधवांवर कर्नाटक सरकारकडून अन्याय होत असून, मराठी भाषेची गळचेपी सुरू आहे. महाराष्ट्रातील जनतेनं या लोकलढ्याला पाठिंबा द्यावा, असं आवाहन ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. अच्युत माने यांनी केलं.
भारतीय लोकशाहीच्या 70 वर्षांच्या इतिहासात इतका प्रदीर्घ काळ चाललेला दुसरा कोणताही लढा झालेला नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आंतरराष्ट्रीय प्रश्न सोडवतात, मग महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न सोडवण्यात अडचणी का येत आहेत? असा सवालही डॉ. माने यांनी उपस्थित केला.
विविध संघटनांचा धरणे आंदोलनाला पाठिंबा :
कोल्हापुरात सुरू असलेल्या धरणे आंदोलनाला अखिल भारतीय मराठा महासंघ, कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशन आणि अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीसह विविध संघटनांनी पाठिंबा दर्शवला. भाजपाचे राज्यसभा खासदार धनंजय महाडिक आणि खासदार धैर्यशील माने यांनीही आंदोलनस्थळी भेट देऊन आंदोलनाला पाठिंबा दिला. यावेळी ज्येष्ठ शेकाप नेते दिवंगत प्रा. एन. डी. पाटील यांच्या पत्नी सरोज पाटील, अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसंतराव मुळीक, राजू मेवेकरी, ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. अच्युत माने, जयराम मिरजकर, लक्ष्मीकांत पाटील, अजित पाटील, नवनाथ चव्हाण, के. डी. पाटील आणि दीपक वळिवडे उपस्थित होते.