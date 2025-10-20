डिजिटल भारताच्या गप्पा, पण शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ : शाळांच्या माहितीतून धक्कादायक वास्तव आलं पुढं
सरकारनं डिजिटल इंडिया आणि स्मार्ट एज्युकेशन अशा योजना आणल्या आहेत. मात्र अद्यापही शाळांमध्ये सुविधांबाबत अनेक त्रुटी असल्याचं धक्कादायक वास्तव समोर आलं आहे.
मुंबई : डिजिटल इंडिया’, ‘स्मार्ट एज्युकेशन’, ‘ई-क्लास’ अशा घोषणा सरकारच्या स्तरावर गाजत असल्या, तरी वास्तवात राज्यातील हजारो शाळा अद्याप संगणक, इंटरनेट आणि विजेच्या अभाव असणं या अवस्थेत आहेत. महाराष्ट्राच्या शिक्षण विभागाच्या सरल वेबसाईटवर शैक्षणिक वर्ष 2024-25 साठी आपापल्या शाळांची माहिती भरण्याची मुदत 9 ऑक्टोबर रोजी संपली. यानंतर राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील 1 लाख सात हजार शाळांचा डेटा एकत्र आल्यानंतर विविध आकडेवारींनुसार राज्यातील शिक्षणाच्या पायाभूत सुविधांबाबतच्या त्रुटी समोर येत आहेत. "सरकारनं या आकडेवारीवरून धडा घेऊन शाळांना किमान आता तरी पूर्ण पायाभूत सेवासुविधा पुरवल्या पाहिजेत," असं मत मुख्याध्यापक महामंडळाचे माजी उपाध्यक्ष महेंद्र गणपुले यांनी व्यक्त केलं.
अहवालातील प्रमुख निष्कर्ष :
25,958 शाळांकडे संगणक नाहीत.
30,166 शाळांकडे इंटरनेट सुविधा नाही.
5,567 शाळांकडे वीजच नाही.
6,964 शाळांत मुलींसाठी आणि 10,189 शाळांत मुलांसाठी शौचालय नाही.
8,152 शाळा एकशिक्षकी आहेत.
महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यासाठी लाजिरवाणे आकडे : हे आकडे महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यासाठी केवळ लाजिरवाणे नाहीत, तर शिक्षणव्यवस्थेतील असमानतेचा आरसा आहेत. शहरी भागात देखील आर्थिक परिस्थिती बरी नसलेल्या मुलांना शिक्षणापासून वंचित राहावं लागते. त्याचबरोबर ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी अजूनही वीज नसल्याचं या माहितीमधून समोर आलं आहे. यातून आपण शिक्षणाला स्वातंत्र्याच्या 78 वर्षांनंतरही किती गांभीर्यानं घेतोय, हेच दिसते अशी उद्विग्न प्रतिक्रिया महेंद्र गणपुले यांनी दिली.
कारणे आणि अडचणी :
1. प्रशासकीय दुर्लक्षदुर्गम भागातील शाळांकडं निधी आणि तांत्रिक साधनांची कमतरता कायम आहे. जिल्हा नियोजन समित्यांवर पायाभूत सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी असली, तरी अनेक ठिकाणी योजना केवळ कागदावरच अडकून पडतात. आणि अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये हे काम तू कर आणि मी कर अशी चढाओढ लागते.
2. योजनांची अर्धवट अंमलबजावणी: केंद्र आणि राज्य सरकारकडून ‘संगणक प्रयोगशाळा’ आणि ‘डिजिटल क्लासरूम’च्या घोषणा केल्या जातात. पण व्यवहारात वीज किंवा नेटवर्क नसल्यामुळे ही यंत्रणा निरुपयोगी ठरते.
3. सामाजिक विषमता : शौचालय आणि पाणीपुरवठ्याचा अभाव हा मुलींसाठी शाळा सोडण्याचं मोठं कारण ठरतो. त्यामुळे ‘बालिका शिक्षण’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात कोसळते. यातून विद्यार्थ्यांचं नुकसान होत आहे, अशी भावना महेंद्र गणपुले यांनी व्यक्त केली.
उपाययोजना आणि दिशा :
1) पायाभूत सुविधांना प्राधान्य : प्रत्येक शाळेत प्रथम वीज, पाणी, इंटरनेट आणि संगणक उपलब्ध करून देणं आवश्यक आहे. ही तंत्रशिक्षणाची मूलभूत पायरी आहे.
2) एकशिक्षकी शाळा कमी करण्यासाठी उपाय : शिक्षकांचं स्थानांतरण सुसंगतपणे करणे, सामायिक शिक्षक प्रणाली लागू करणे आणि ऑनलाईन अध्यापनाचा वापर वाढवणे गरजेचे आहे. 3) स्थानिक पातळीवर जनसहभाग : पालक संघटना आणि ग्रामसभांना शाळांच्या सुविधा व गुणवत्ता तपासण्याचे अधिकार द्यावेत. ‘शाळा आपली जबाबदारी’ ही भावना स्थानिक पातळीवर रुजवावी.
३) शिक्षणात खर्च नव्हे, गुंतवणूक
"शिक्षणावर केलेला खर्च हा विकासाचा पाया आहे. त्यामुळे बजेटमध्ये शिक्षण क्षेत्रासाठी निश्चित आणि परिणामकारक निधी राखला पाहिजे. या माहितीतून महाराष्ट्रातील शैक्षणिक वास्तव उघड झालं आहे. तंत्रज्ञानाशिवाय शिक्षण, वीजेविना शाळा आणि शिक्षकाविना वर्ग ही तीन संकटं आजही शाळांच्या गळ्यात अडकली आहेत. ‘डिजिटल भारत’ ही केवळ घोषणा न राहता, प्रत्यक्ष कृतीत उतरावी, हीच वेळेची मागणी आहे," असं महेंद्र गणपुले यांनी स्पष्ट केलं. याबाबत विभागीय उपसंचालक राजेश कंकाळ यांनी "ही संपूर्ण माहिती राज्यभरातील शाळांनी नुकतीच अपडेट केली आहे. त्याबाबत माहिती घेऊन, त्याचा अभ्यास करून, त्या त्या जिल्ह्यातील शिक्षण विभाग शाळांमधील पायाभूत सुविधांमधील या त्रुटी दूर केल्या जातील," असं सांगितलं.
