"घरातला चहाही पीत नाहीत पाहुणे..." शेतात पडलेल्या खड्ड्यामुळे मुलाचं लग्न रखडलं; सोलापूरच्या शेतकऱ्याचा टाहो
राज्यात यंदा दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांचं मोठे नुकसान झालं असतानाच, सोलापूरच्या माढा तालुक्यातील केवड गावातील जालिंदर बापू धर्मे या शेतकऱ्याला मागच्या वर्षीच्या मदत अद्याप मिळालेली नाही.
Published : October 17, 2026 at 8:14 PM IST
पुणे : राज्यात यंदाच्या पावसाळ्यात कमी पाऊस झाल्यामुळे दुष्काळ जाहीर झाला असून शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे. अशा परिस्थितीत सरकारनं शेतकऱ्यांना 5 हजार रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. असं असलं तरी शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालं असल्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. त्यातच मागच्या वर्षी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचं जे नुकसान झालं होतं, त्याची मदत अजूनही मिळालेली नाही. एका शेतकऱ्याची तर बागायती शेती वाहून गेली असून तिथे मोठा खड्डा पडला आहे. शेतात पडलेल्या या खड्ड्यामुळे त्या शेतकऱ्याच्या मुलाला आता कोणी मुलगी द्यायला तयार नाही.
राज्यात एकीकडे कमी पाऊस झाल्यानं शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे, तर दुसरीकडे मागच्या वर्षी राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळेही मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं होतं. अनेक शेतकऱ्यांची जमीन वाहून गेली आहे, तर अनेक जनावरांचेही नुकसान झालं आहे. अशा परिस्थितीत सोलापूर जिल्ह्यातील माढा तालुक्यातील केवड गावातील जालिंदर बापू धर्मे यांच्या सुमारे दोन एकर जमिनीची माती वाहून गेली आणि त्यांच्या शेतात मोठा खड्डा पडला. सरकारनं मदत जाहीर करूनही त्यांना नुकसानभरपाईपोटी फक्त 30 हजार रुपये मिळाले. शेतजमीन वाहून गेल्याबाबत सरकारनं जी मदत जाहीर केली होती, ती अद्याप मिळाली नसल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी शेतकरी जालिंदर बापू धर्मे म्हणाले की, मागच्या वर्षी अतिवृष्टीमुळे शेतजमीन वाहून गेल्यानं जमिनीत मोठा खड्डा पडला आणि सरकारनं जी मदत जाहीर केली होती, ती अजूनही मिळालेली नाही. तसंच जमिनीत जो खड्डा पडला आहे, त्या खड्ड्यामुळे मुलाला कोणी मुलगी देत नाही. अनेक पाहुणे येतात आणि परत माघारी जातात; ते घरातला चहा देखील पीत नाहीत. तसंच यंदा कमी पाऊस झाल्यामुळेही मोठे नुकसान झाले असून, सरकारकडून जी काही 5 हजार रुपयांची मदत जाहीर झाली आहे, त्याने काहीही होणार नाही. या पैशांमध्ये दिवाळीचे कपडे देखील येणार नाहीत. मागच्या अतिवृष्टीची मदत अजूनही मिळालेली नाही, त्यामुळे सरकारकडून जी काही मदत करण्यात आली आहे, त्यावर आपला विश्वास राहिलेला नसल्याचं त्यांनी यावेळी सांगितलं.