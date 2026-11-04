‘मदतीसाठी 100 अटी कशाला?’, आदित्य ठाकरेंचा सरकारवर घणाघात; तातडीने भरघोस मदतीची मागणी
आदित्य ठाकरे यांनी राज्यातील दुष्काळी भागाचा दौरा सुरू केला आहे. या दौऱ्यादरम्यान आज त्यांनी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील नेवासा तालुक्यातील कुकाणा येथील शेतकरी मदत केंद्राला भेट दिली.
Published : November 4, 2026 at 3:33 PM IST
अहिल्यानगर : महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते आदित्य ठाकरे यांनी राज्यातील दुष्काळी भागाचा दौरा सुरू केला आहे. या दौऱ्यादरम्यान आज त्यांनी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील नेवासा तालुक्यातील कुकाणा येथील शेतकरी मदत केंद्राला भेट दिली. या वेळी त्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधत त्यांच्या अडचणी, शेतीचं नुकसान आणि शासनाकडून मिळणाऱ्या मदतीबाबतची वस्तुस्थिती जाणून घेतली.
महाराष्ट्रात दुष्काळाची गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली असून शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत. पिकांचं नुकसान, पाण्याची टंचाई, वाढता उत्पादन खर्च आणि उत्पन्नाचे घटलेले स्रोत यामुळे शेतकऱ्यांचं जगणं कठीण झालं आहे. अशा परिस्थितीत राज्य सरकार आणि प्रशासनाकडून शेतकऱ्यांना अपेक्षित मदत मिळत नसल्याचा आरोप आदित्य ठाकरे यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केला. राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना मदत देण्याच्या घोषणा केल्या जात असल्या, तरी प्रत्यक्षात ती मदत तळागाळातील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नसल्याचं चित्र आहे. सरकार आणि प्रशासनाकडून शेतकऱ्यांना हवा तसा आधार मिळताना दिसत नाही; केवळ आश्वासनांचा पाऊस पाडला जात आहे, अशी टीका आदित्य ठाकरे यांनी केली.
मिळणारी मदत अत्यंत अपुरी..
"आम्ही दोन महिन्यांपूर्वी तसेच मागील महिन्यातही शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन परिस्थितीची पाहणी केली होती. दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपयांची मदत जाहीर केली जाईल, असं सांगण्यात आलं होतं; मात्र प्रत्यक्ष गावागावांत जाऊन पाहणी केली असता, अनेक ठिकाणी केवळ दोन-तीन शेतकऱ्यांनाच अत्यंत तोकड्या स्वरूपात मदत मिळाल्याचं समोर आलं आहे. शेतकऱ्यांना ज्या प्रमाणात आर्थिक मदतीची गरज आहे, त्या तुलनेत मिळणारी मदत अत्यंत अपुरी आहे", असंही या वेळी आदित्य ठाकरे यांनी सांगितलं आहे.
राज्य सरकारच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीवरही आदित्य ठाकरे यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. "अनेक ठिकाणी नागरिकांची रेशन कार्डे बंद करण्यात आली असून, 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेतूनही मोठ्या संख्येनं महिलांना वगळण्यात येत आहे", असा आरोप त्यांनी केला. निवडणुकीपूर्वी राज्यातील लाखो महिलांना या योजनेचा लाभ मिळत होता; मात्र आता प्रत्येक जिल्ह्यातून हजारो महिलांची नावे लाभार्थी यादीतून कमी होत असल्याचं निदर्शनास येत आहे. एकीकडे महिलांना आर्थिक मदतीचं आश्वासन दिलं जातं, तर दुसरीकडे पात्र महिलांनाच योजनेच्या लाभापासून वंचित ठेवलं जात असल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सरकारनं याबाबत स्पष्ट भूमिका घेऊन महिलांना न्याय द्यावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. सरकार मदतीच्या घोषणा करते; मात्र प्रत्यक्ष मदत मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांसमोर अनेक अटींचा डोंगर उभा केला जातो. शेतकऱ्यांना मदत मिळवण्यासाठी जणू शंभर अटी आणि शर्ती पूर्ण कराव्या लागत आहेत.
पक्षांतर घडवून आणण्यासाठी कोणत्याही अटी-शर्ती नसतात..
सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधताना आदित्य ठाकरे म्हणाले की, आमदार आणि खासदार विकत घेण्यासाठी किंवा पक्षांतर घडवून आणण्यासाठी कोणत्याही अटी-शर्ती नसतात. त्यासाठी खोक्यांचे खोके खर्च केले जातात; मात्र संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदत देण्याची वेळ आली की सरकारकडून अनेक जाचक अटी लादल्या जातात, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. शेतकऱ्यांना एकरकमी मदत द्यायची असेल, तर ती भरघोस स्वरूपात दिली पाहिजे; मात्र न्यायालयीन प्रकरणं किंवा इतर कारणांचा आधार घेत मदत देण्यास विलंब केला जात आहे. शेतकऱ्यांना तातडीनं आर्थिक आधार देणं ही सरकारची जबाबदारी असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्री एकही दिवस उपस्थित राहिलं नसल्याचा दावा त्यांनी केला. परदेश दौऱ्यांसाठी वेळ काढला जातो; मात्र संसदेत उपस्थित राहून देशातील महत्त्वाच्या प्रश्नांना उत्तरं देण्यासाठी वेळ दिला जात नाही, असा सवाल ठाकरे यांनी उपस्थित केला. ब्रिटनच्या धर्तीवर भारतातही 'प्राइम मिनिस्टर क्वेश्चन अवर' अर्थात पंतप्रधानांना थेट प्रश्न विचारण्याची स्वतंत्र वेळ असावी, अशी मागणी ठाकरे यांनी केली. यामुळे विरोधी पक्षांना पंतप्रधानांना देशातील महत्त्वाच्या प्रश्नांवर थेट जाब विचारता येईल. "तसंच पंतप्रधान आणि विरोधी पक्षनेते यांनी अमेरिकेच्या धर्तीवर प्रसारमाध्यमांसमोर एकत्र येऊन खुली आणि जाहीर चर्चा करावी. देशातील जनतेसमोर महत्त्वाच्या विषयांवर दोन्ही बाजूंची भूमिका स्पष्ट झाली पाहिजे", असं मतही आदित्य ठाकरे यांनी व्यक्त केलं.
फटाक्यांवर खर्च होणारी रक्कम शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी वापरावी...
"राज्यातील शेतकरी आर्थिक संकटात असताना आणि प्रदूषणाची समस्या वाढत असताना, स्वागतासाठी फटाक्यांची आतषबाजी करण्याची गरज नाही. त्यापेक्षा फटाक्यांवर खर्च होणारी रक्कम शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी वापरावी. सत्कार, हारतुरे आणि फटाक्यांऐवजी संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांना मदतीचा हात द्यावा", असं आवाहन ठाकरे यांनी केलं. आपण स्वतःही कार्यकर्त्यांना याच सूचना देत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न अत्यंत गंभीर असून, दुर्दैवानं हे सत्र थांबण्याचं नाव घेत नाही. शेतकरी कुटुंबांवर संकट कोसळत असताना, त्यांना शासनाकडून अपेक्षित न्याय आणि आधार मिळत नसल्याची टीका आदित्य ठाकरे यांनी केली. "सध्याचा दुष्काळ हा केवळ काही महिन्यांपुरता मर्यादित नसून, पुढील दीड ते दोन वर्षेही त्याचे गंभीर परिणाम जाणवू शकतात", अशी भीती ठाकरे यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे सरकारनं केवळ कृषी विभागापुरते मर्यादित न राहता, उद्योग विभागासह सर्व संबंधित विभागांच्या माध्यमातून व्यापक उपाययोजना करणं आवश्यक आहे.
दुष्काळाचा परिणाम केवळ शेतीवर होत नाही, तर त्याचा फटका ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही बसतो. शेतीतील उत्पन्न घटल्याने ग्रामीण भागातील रोजगाराच्या संधी कमी होतात. परिणामी, बेरोजगारी, ग्रामीण भागातून शहरांकडे होणारे स्थलांतर आणि शहरांवरील वाढता ताण अशा अनेक समस्या निर्माण होतात. या सर्व बाबींचा विचार करून सरकारनं दीर्घकालीन नियोजन करणं गरजेचं आहे.
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेताना आदित्य ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरून राज्य सरकारला लक्ष्य केलं. शेतकऱ्यांना केवळ आश्वासनं देऊन चालणार नाही, तर प्रत्यक्ष आर्थिक मदत त्यांच्या हातात पोहोचणं आवश्यक आहे. मदतीच्या प्रक्रियेतील जाचक अटी दूर करून शेतकऱ्यांना तातडीनं दिलासा द्यावा. तसंच महिला, शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य नागरिकांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळेल, याची जबाबदारी सरकारनं घ्यावी, अशी मागणी ठाकरे यांनी केली.
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