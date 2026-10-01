ETV Bharat / state

पुणे : दुष्काळात शेतकरी दुहेरी संकटात, केंदूर परिसरात मोठा फटका

राज्यात कमी पावसामुळे पुणे जिल्ह्यातील केंदूर परिसरातील सुमारे अडीच हजार हेक्टरवरील सोयाबीन पिकाचं नुकसान झालं आहे. याची माहिती घेतलीय ईटीव्ही भारतचे सज्जाद सय्यद यांनी.

Severe impact of drought in the Kendur area of ​​Pune.
पुण्यातील केंदूर परिसरात दुष्काळाचा मोठा फटका (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 1, 2026 at 8:17 PM IST

|

Updated : October 1, 2026 at 8:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे : राज्यात यंदा पावसाळ्यात कमी प्रमाणात पाऊस झाल्यानं शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं असून राज्य सरकारच्या वतीनं राज्यातील 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. पुणे जिल्ह्यातील भोर, वेल्हे, दौंड, इंदापूर, पुरंदर, बारामती, शिरूर आणि खेड या 8 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. एकीकडे दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे, तर दुसरीकडे जे पीक हाती आलं आहे, त्याला योग्य भाव मिळत नसल्यानं शेतकरी दुहेरी संकटात सापडला आहे. "आता आम्ही करायचं काय?", असा आर्त प्रश्न शेतकरी उपस्थित करत आहे.

दुष्काळात केंदूर परिसरातील शेतकरी दुहेरी संकटात (ETV Bharat)

पुणे जिल्ह्यातील आठ तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यात आले असून, त्यामध्ये खेड आणि शिरूर तालुक्यांचाही समावेश आहे. याच दोन्ही तालुक्यांच्या सीमेवर असलेल्या केंदूर परिसरात दुष्काळाचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. एकीकडे पावसाअभावी जवळपास अडीच हजार हेक्टरवरील सोयाबीन पिकाचं मोठं नुकसान झालं आहे, तर दुसरीकडे अत्यंत कमी पाण्यात जतन केलेल्या टोमॅटोला बाजारात कवडीमोल भाव मिळत असल्यानं शेतकरी दुहेरी संकटात सापडला आहे.

Maharashtra Drought Impact Kendur pune Hit Hard by Financial Crisis
दुष्काळामुळे सोयाबीनचं उत्पादनही घटलं आहे. (ETV Bharat)

केंदूर गावातील शेतकऱ्यांसमोर खरीप हंगामातच मोठं संकट उभं राहिलं आहे. गावातील जवळपास अडीच हजार हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबीनची लागवड करण्यात आली होती. मात्र, अपेक्षित पाऊस न मिळाल्यानं सोयाबीनची वाढ खुंटली असून, उत्पादनावर मोठा परिणाम झाला आहे. लागवड, बियाणे, खते आणि मशागतीसाठी केलेला खर्चही भरून निघण्याची शक्यता कमी असल्यानं शेतकऱ्यांचं आर्थिक गणित कोलमडलं आहे. त्यातच पीक काढणीचा खर्चही अंगावर पडण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे, "पुढील रब्बी हंगामाची तयारी कशी करायची?" असा चिंताजनक प्रश्न शेतकरी उपस्थित करत आहेत.

Even tomatoes grown with minimal water are not fetching a good market price.
कमी पाण्यात जतन केलेल्या टोमॅटोलाही बाजारभाव नाही. (ETV Bharat)

यावेळी शुभम या युवा शेतकऱ्यानं सांगितलं, "आमच्या गावाकडे पाऊस नसल्यानं मी पुणे जिल्ह्यात येऊन येथे टोमॅटोची शेती करत आहे. मात्र, सध्या टोमॅटोल्या देखील योग्य भाव मिळत नसून, केवळ 200 रुपये प्रति कॅरेट दरानं विक्री होत आहे. शेतीसाठी एकूण 70 हजार रुपयांपर्यंत खर्च झाला असतानाही हातात काहीच पडत नाही. माझ्या मूळ गावी पाऊस नाही म्हणून मी येथे आलो, तर येथेही पाऊस नसल्यानं टोमॅटोचा आकार लहान राहिला असून, बाजारात भाव मिळत नाहीये. आज या दुहेरी संकटामुळे शेतकऱ्यांवर थेट फाशी घेण्याची वेळ आली आहे."

दुष्काळाच्या झळा सोसत काही शेतकऱ्यांनी कमी पाण्यात टोमॅटोचं पीक घेतलं. मात्र, बाजारात टोमॅटोला सध्या अत्यल्प दर मिळत असल्यानं उत्पादन खर्च निघणंही अवघड झालं आहे. एकीकडे पाण्याची टंचाई, वाढता उत्पादन खर्च आणि दुसरीकडे बाजारातील कवडीमोल भाव, या दुहेरी कोंडीत टोमॅटो उत्पादक अडकले आहेत. मेहनतीनं पिकवलेल्या टोमॅटोला योग्य दर मिळत नसल्यानं शेतकऱ्यांच्या कष्टावर पाणी फेरलं जात असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. तर दुसरीकडे, दुष्काळामुळे सोयाबीनचं उत्पादन घटलं आणि टोमॅटोला बाजारभावाचा फटका बसला; त्यामुळे केंदूर परिसरातील शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक संकट अधिकच गंभीर झालं आहे.

हेही वाचा -

दुष्काळाच्या झळांनी मराठवाडा होरपळला; पिके, जनावरे अन् शेतकरी संकटात, शेतकऱ्यांनी केली तातडीनं मदतीची मागणी

Last Updated : October 1, 2026 at 8:43 PM IST

TAGGED:

PUNE DROUGHT NEWS
SOYABEAN CROP DAMAGE PUNE
पुणे शिरूर खेड दुष्काळ
केंदूर शेतकरी दुष्काळ
KENDUR SHIRUR DROUGHT IMPACT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.