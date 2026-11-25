शेतकऱ्यांच्या खात्यात ₹5000 हवे असतील तर 30 तारखेपर्यंत 'हे' काम कराच; महसूलमंत्री बावनकुळेंचं आवाहन
राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती, चारा टंचाई, कर्जमाफी आणि मायक्रो फायनान्स वसुलीबाबत सरकारकडून नियमित आढावा घेतला जात आहे.
Published : November 25, 2026 at 3:39 PM IST
नागपूर : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारकडून विविध उपाययोजनांचा आढावा घेतला जात आहे. चारा टंचाई, कर्जमाफी आणि मायक्रो फायनान्स यांसह जिल्हानिहाय परिस्थितीचा विचार करून पुढील उपाययोजना निश्चित करण्यासाठी नियमित बैठक घेतली जात असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. ते आज नागपूर येथे बोलत होते. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर राजकारण न करता चर्चेच्या माध्यमातून मार्ग काढण्याची भूमिका सरकारची असून, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते रोहित पवार यांनीही या बैठकीला उपस्थित राहून आपल्या मागण्या मांडाव्यात, असे आवाहनही बावनकुळे यांनी केले आहे.
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर चालू आठवड्यात व पुढील आठवड्यात कोणत्या उपाययोजना करायच्या, विविध जिल्ह्यांमधील परिस्थिती काय आहे आणि जिल्हा प्रशासनाकडून प्राप्त अहवालांच्या आधारे कोणते निर्णय घेता येतील, याचा आढावा बैठकीत घेतला जातो. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यास सरकार तयार आहे. मोर्चा काढणे हा राजकीय कार्यक्रमाचा भाग असू शकतो. मात्र, शेतकऱ्यांना जाणीवपूर्वक संभ्रमात टाकणे आणि त्यांची मानसिक स्थिती कमकुवत करणे योग्य नाही. दुष्काळासारख्या गंभीर प्रश्नावर राजकारण होऊ नये, असेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
यामुळे पाच हजार रुपयांच्या मदतीपासून काही शेतकरी वंचित
शेतकऱ्यांच्या खात्यात 5 हजार रुपयांची मदत जमा होण्याच्या संदर्भात बोलताना बावनकुळे म्हणाले की, फार्मर आयडी नसल्यामुळे काही शेतकऱ्यांना अद्याप रक्कम मिळालेली नाही. संबंधित शेतकऱ्यांनी 30 तारखेपर्यंत फार्मर आयडी काढून घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. याशिवाय 20 ते 22 लाख शेतकऱ्यांच्या पीक पाहणीची प्रक्रिया सुरू असून, या संदर्भात यापूर्वीच आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांनी केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्याबाबतही निर्देश देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
राष्ट्रवादीच्या निवेदनावर मुख्यमंत्र्यांकडून योग्य ती कारवाई
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बैठकीतून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत सरकारकडे किंवा मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदन देण्यात आले असल्यास त्यावर योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे बावनकुळे यांनी सांगितले. मंत्रिमंडळाच्या अधिकार क्षेत्रातील विषय असल्यास त्यावर मंत्रिमंडळात निर्णय घेतला जाईल. शेतकरी असो किंवा विरोधी पक्षातील व्यक्ती, सरकारकडे एखादी बाब मांडण्यात आल्यानंतर संबंधितांना न्याय देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
ड्रॅगन पॅलेसच्या विकासासाठी महसूल विभागाची जागा उपलब्ध करून देणार
ड्रॅगन पॅलेसच्या विकासासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला असून, या परिसरात पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी विविध कामे करण्यात येत असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी रस्ते विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी दिला असून, राज्य सरकारकडूनही बांधकामाची कामे करण्यात आली आहेत. ड्रॅगन पॅलेसच्या नावाने मेट्रो स्टेशनला नामकरण करण्याबाबत विचार करण्यात आला आहे. ड्रॅगन पॅलेसच्या विकासासाठी महसूल विभागाच्या अखत्यारीतील जागा नगरविकास विभागाला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. संबंधित जागेवरील नगरपालिकेचे आरक्षण आणि अन्य बाबींची तपासणी करावी लागेल. जागा नजूल आणि महसूल विभागाच्या अखत्यारीत असून, ती अधिकृतपणे उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
वाहून जाणारे पाणी अडवून शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यावर भर
राज्यातील वाहून जाणारे पाणी अडवून त्याचा योग्य वापर करणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. कोयना प्रकल्प, जलविद्युत प्रकल्प तसेच नदी-नाल्यांमधून वाहून जाणाऱ्या पाण्याचा योग्य वापर करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. भविष्यात राज्याला सुजलाम-सुफलाम करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना आवश्यकतेनुसार पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
इंदापूर तहसीलदारांविरोधातील तक्रारींची चौकशी
इंदापूर येथे भाजपाकडून करण्यात आलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर तहसीलदारांविरोधात अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. या तक्रारींची आपण दखल घेतली असून, प्रकरणाची चौकशी केली जाईल. चौकशीत तक्रारींमध्ये तथ्य आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
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