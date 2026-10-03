बँक, पतसंस्था आणि सावकारांनो सावधान! शेतकऱ्यांकडे कर्ज वसुलीसाठी तगादा लावल्यास थेट कायदेशीर कारवाई; बावनकुळेंचा इशारा
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अकोला जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त भागाची पाहणी करत शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पिठलं-भाकरीच्या वनभोजनाचा आस्वाद घेतला.
Published : October 3, 2026 at 6:16 PM IST
अकोला : राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये सध्या दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. त्या अनुषंगानं अनेक लोकप्रतिनिधी आणि मंत्री शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पाहणी करत आहेत. आज राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अकोला येथे भेट देऊन शेतकऱ्यांच्या तक्रारी जाणून घेतल्या. या वेळी माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी बँक, पतसंस्था आणि सावकारांना कडक इशारा दिला आहे.
येत्या दिवाळीपर्यंत शेतकऱ्यांना मदत
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे अकोला दौऱ्यावर असताना बोलत होते. या वेळी त्यांनी येवता आणि देगाव मानकी येथे जाऊन शेतकऱ्यांची भेट घेतली व शेतीची पाहणी केली. त्यासोबतच त्यांनी देगाव मानकी येथे शेतकरी हरिश्चंद्र शिरसाट आणि संजय अवचार यांच्या शेतावर पिठलं-भाकरीचा आनंद घेतला. "बँकांनी शेतकऱ्यांकडून कोणत्याही प्रकारचा कर्जाचा हप्ता वसूल करू नये", असं त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितलं. बँकांनी शेतकऱ्यांना त्रास दिल्यास त्यांची तक्रार प्रशासनाकडे करा, असं आवाहनही त्यांनी या वेळी केलं. दरम्यान, राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील एकही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही, सर्वांना माननीय मुख्यमंत्री मदत करतील, असे सांगत शेतकऱ्यांनी खचून जाऊन आत्महत्या करू नये, असं आवाहनही त्यांनी केलं. तसंच येत्या दिवाळीपर्यंत शेतकऱ्यांना मदत दिली जाईल, असंही त्यांनी म्हटलं.
शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन शेतीची पाहणी
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन शेतीची पाहणी केली. राज्यात कोरडा दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून लवकरच शेतकऱ्यांना मदत जाहीर करण्यात येईल, असं आश्वासन त्यांनी दिलं. त्यांनी अकोला तालुक्यातील येवता गावातील दुष्काळग्रस्त भागाची पाहणी केली आणि त्या वेळी ते माध्यमांशी बोलत होते. पुढे ते म्हणाले की, शेतकरी दुष्काळी संकटात सापडला आहे; मात्र राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभं असून आम्ही त्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी खचून जाऊ नये.
शेतकऱ्यांसोबत वनभोजनाचा आस्वाद
मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बांधावर जाऊन पिठलं-भाकरी आस्वादही घेतला. अकोल्यातील माणकी गावातील शेतशिवारात त्यांनी पाहणी करत शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. या वेळी त्यांनी वनभोजनाचा आनंद घेतला. हरिश्चंद्र तुकाराम शिरसाठ आणि संजय अवचार यांच्या शेतात त्यांनी जेवण केलं. दरम्यान, माध्यमांशी बोलताना, "आपल्याला शेतकऱ्यांसोबत जेवण करताना एक वेगळाच आनंद मिळाला", अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. "शेतकऱ्यांचा आनंद कायम ठेवू," असं आश्वासनही त्यांनी या वेळी दिलं. आज जेवताना आपल्याला बालपणीची आठवण झाली, असंही ते म्हणाले.
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