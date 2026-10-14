'राज्यातील 83 टक्के पीक पंचनामे पूर्ण;दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात पाच हजार रुपये देण्याचा प्रयत्न'- कृषीमंत्री भरणे यांची महिती
राज्यातील 305 तालुक्यांतील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी पाच हजार रुपयांची मदत मिळणार आहे. पीक नुकसानीच्या पंचनाम्यांचे 83 टक्के काम पूर्ण झाल्याची माहिती कृषीमंत्री भरणे यांनी दिली.
Published : October 14, 2026 at 3:50 PM IST
मुंबई : राज्यातील पावसातील खंड आणि दुष्काळी परिस्थितीमुळं पिकांचं नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी पाच हजार रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. पीक नुकसानीच्या पंचनाम्यांचे 83 टक्के काम पूर्ण झाले असले, तरी केंद्र सरकारकडून नुकसानभरपाईची मदत मिळण्यास वेळ लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांना तात्पुरता दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे. मात्र, शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीच्या तुलनेत पाच हजार रुपयांची मदत पुरेशी ठरणार नाही, असं कृषिमंत्री दत्ता भरणे यांनी स्पष्ट केलं. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर आज सह्याद्री अतिथिगृह येथे ते बोलत होते.
आतापर्यंत सुमारे 83 टक्के काम पूर्ण : राज्यात कृषी, ग्रामविकास आणि महसूल विभागाच्या माध्यमातून पीक नुकसानीचे पंचनामे सुरू आहेत. राज्यातील सुमारे दीड कोटी हेक्टर खरीप क्षेत्रापैकी जवळपास एक कोटी 25 लाख हेक्टर क्षेत्रावरील पंचनाम्यांचे काम पूर्ण झाले आहे. म्हणजेच आतापर्यंत सुमारे 83 टक्के काम पूर्ण झाले असून, उर्वरित पंचनामेही येत्या काही दिवसांत पूर्ण करण्यात येणार आहेत. त्यानंतर नुकसानीचा अहवाल सादर करून भरपाईची प्रक्रिया पुढे नेली जाणार असल्याची माहिती कृषीमंत्री दत्ता भरणे यांनी दिली.
पीक नुकसानीची पाहणी : राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडं नुकसानभरपाईचा प्रस्ताव पाठवला आहे. केंद्रीय पथकानं राज्यातील तीन विभागांमधील 56 गावांना भेटी देऊन पीक नुकसानीची पाहणी केली. तसेच शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीची माहितीही घेतली. रविवारी या पथकानं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. राज्य सरकारनं सादर केलेल्या प्रस्तावाबाबत केंद्रीय पथकानं सकारात्मक भूमिका घेतल्याचं भरणे यांनी सांगितलं.
नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी दिलासा : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्याशीही शेतकऱ्यांच्या मदतीबाबत चर्चा केली आहे. केंद्र सरकारकडून मदत मिळण्यासाठी काही प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागणार असल्यानं त्याला वेळ लागू शकतो. त्यामुळं केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी दिलासा देण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे.
305 तालुक्यांतील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मिळणार मदत : राज्यात यापूर्वी 265 तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर करण्यात आले होते. आता पावसातील खंड आणि त्यामुळं झालेल्या पीक नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर या यादीत आणखी तालुक्यांची भर पडली आहे. राज्यातील एकूण 305 तालुक्यांमधील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा निर्णय सरकारनेंघेतला आहे. पाच हजार रुपयांच्या मदतीसाठी कोणतीही अट नसल्याचं कृषिमंत्री दत्ता भरणे यांनी सांगितलं. या निर्णयासंदर्भातील जीआर लवकरच जारी करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये मदतीचे निकष आणि अंमलबजावणीबाबतची सविस्तर माहिती स्पष्ट केली जाईल. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असल्याचंही भरणे यांनी सांगितलं.
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