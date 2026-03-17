धर्मस्वातंत्र्य विधेयक विधानपरिषदेत मंजूर; व्यक्ती स्वातंत्र्यासह गोपनीयतेवर गदा येण्याची काँग्रेसकडून भीती व्यक्त

महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक 2026 विधेयक विधानसभेपाठोपाठ विधान परिषदेत मंजू झाले. विधान परिषदेत चर्चेवेळी काँग्रेसनं विधेयकाला विरोध दर्शविला.

संग्रहित-विधान भवन (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 17, 2026 at 10:27 PM IST

Updated : March 17, 2026 at 10:46 PM IST

मुंबई : महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक 2026 सोमवारी विधानसभेत मंजूर झाल्यानंतर आज विधान परिषदेमध्ये चर्चेसाठी मांडण्यात आलं. यावेळी काँग्रेसचे आमदार भाई जगताप यांनी विविध मुद्द्यांद्वारे विधेयक म्हणजे व्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आहे, अशी भूमिका मांडली. तसेच गोपनीयतेच्या हक्कावर बंधन आहेत, अशी टिप्पणी करत या विधेयकाला विरोध दर्शवला. तर भाजपाच्या अनेक सदस्यांनी गेल्या काही वर्षांमध्ये राज्यात धर्मांतरासंदर्भात घडलेल्या गुन्ह्यांची उदाहरणं देत हा कायदा होणं किती महत्त्वाचा आहे, हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. शेवटी हे विधेयक मंजूर केल्याचं जाहीर करण्यात आलं.

काँग्रेसचे नेते भाई जगताप यांनी धर्मस्वातंत्र्य विधेयकाला विरोध दर्शवताना सांगितले की," धर्म स्वातंत्र्याचा आम्हाला हक्क आहे. देशाच्या घटनेनं आम्हाला तो अधिकार दिलेला आहे. घटनेच्या कलम 25 अंतर्गत नागरिकांना धर्म स्वीकारण्याचा आणि बदलण्याचा अधिकार आहे. त्या अधिकाराचं संरक्षण करणं आवश्यक आहे. या विधेयकातील पुढील काही तरतुदींमुळे वेगवेगळे अर्थ निघू शकतात. ते प्रसंगी तात्विकही असू शकतात", असे ते म्हणाले.


घटनेच्या कलम 25 मध्ये काही त्रुटी आहेत का हे पाहणं, गरजेचं आहे. जर त्यामध्ये त्रुटी नसतील, तर हा प्रस्ताव कशासाठी आणला आहे? याचा खुलासा सरकारनं करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. अनेक राज्यांनी अशा प्रकारचे कायदे आणले आहेत. मात्र महाराष्ट्राच्या संदर्भात 2014 ते 2024 या कालावधीत धर्मांतराच्या किती घटना घडल्या आणि किती गुन्हे दाखल झाले याची आकडेवारी सरकारनं सांगितली पाहिजे, असेही भाई जगताप यांनी नमूद केले.

विधेयकाची गरज स्पष्ट केली पाहिजे- भाई जगताप म्हणाले की, कोरोना काळात जगभर संकट होते. त्या काळात लोकांनी एकमेकांना मदत करताना कोण हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन किंवा कोणत्या जात-धर्माचा आहे, असा विचार केला नाही. सर्व धर्मीय लोक एकत्र आले होते. त्यामुळे समाजात आधीपासून असलेल्या घटनांचा विचार करूनच या विधेयकाची गरज स्पष्ट केली पाहिजे. आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांनुसार जबरदस्तीनं धर्मांतर केल्यास कारवाई करता येते. मग, नवीन कायदा का आवश्यक आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. या विधेयकानुसार सात दिवसांची नोटीस देणे, स्थानिक पातळीवर आक्षेप मागवणे किंवा पोलीस चौकशी करणे या गोष्टी वैयक्तिक जीवनात हस्तक्षेप करणाऱ्या ठरू शकतात. शेजाऱ्यांशी भांडण असेल तर ते माझ्याविरोधात आक्षेप घेऊ शकतात, अशा परिस्थितीत माझे वैयक्तिक स्वातंत्र्य धोक्यात येणार नाही का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

गोपनीयतेचा अधिकार धोक्यात येण्याची शक्यता- कोण पोलीस माझ्या वैयक्तिक जीवनावर चौकशी करणार, शेजारी का हस्तक्षेप करणार, हे वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे नाही का, असेही त्यांनी विचारले. या विधेयकामुळे माझ्या संवैधानिक अधिकारांवर सावट येत असल्याचं चित्र निर्माण होत आहे. तसेच गोपनीयतेचा अधिकार धोक्यात येण्याची शक्यता आहे, असे ते म्हणाले. धर्मांतर हा विषय अति गरीबी, अति भूक, बेरोजगारी किंवा सामाजिक अन्याय यांसारख्या कारणांमुळे घडत असेल, तर त्या व्यक्तीला पुन्हा स्वतःवरच आरोप सिद्ध करण्याची वेळ येणं योग्य नाही. अन्यथा सिद्ध न झाल्यास त्यालाच शिक्षा होण्याची शक्यता निर्माण होते, याचाही विचार व्हायला हवा, असे जगताप यांनी सांगितले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या धर्मांतराचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, आंबेडकरांनी हिंदू समाजातील जातीभेद आणि अन्यायामुळे धर्म बदलण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या काळातही कायदे अस्तित्वात होते. तरीही त्यांनी छातीठोकपणे धर्मांतर जाहीर केले होते. त्यामुळे धर्मांतरामागील सामाजिक कारणे समजून घेणं आवश्यक आहे.

समाजात दरी निर्माण होऊ नये- राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शशिकांत शिंदे यांनी धर्म स्वातंत्र्यावर विधेयकावर भूमिका मांडताना सांगितले की, लग्नासाठी धर्मांतर करणे किंवा काही सवलती मिळवण्यासाठी धर्म बदलणे या गोष्टी चुकीच्या असतील तर त्यावर कारवाई होणे योग्य आहे. मात्र, हे विधेयक कोणत्याही धर्माविरुद्ध किंवा व्यक्तीविरुद्ध नाही, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी सरकारवर आहे. शाहू-फुले-आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात या विधेयकामुळे समाजात दरी निर्माण होऊ नये, याची काळजी घ्यावी, असे त्यांनी सांगितले.

लोकसंख्या नियंत्रणाबाबत स्वतंत्र कायदा करावा- भाजपाचे हेमंत पाटील यांनी चर्चेत भाग घेताना सांगितले की, गेल्या काही वर्षांत हिंदू मुलींना खोटी नावे सांगून फसवले जाते. त्यांच्याशी लग्न केले जाते, अशी अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. काही मुली लग्नानंतर दुसऱ्या धर्मात गेल्यानंतर त्यांना नवऱ्याच्या घरी त्रास सहन करावा लागतो. परत आपल्या धर्मात येताना अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे या कायद्यामुळे अशा मुलींना संरक्षण मिळेल, असे त्यांनी म्हटले. याचबरोबर लोकसंख्या नियंत्रणाबाबत स्वतंत्र कायदा करावा. ‘एक कुटुंब एक मूल’ धोरणाचा विचार करावा, अशीही त्यांनी सूचना केली.

शिवसेनेचा (यूबी) विधेयकाला पाठिंबा- शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) अनिल परब यांनीही या विधेयकावर बोलताना काही प्रश्न उपस्थित केले. त्यांनी सांगितलं की, घटनेतील कलम 25 नागरिकांना धर्म स्वातंत्र्य देते. हे विधेयक धर्मांतराचे आहे की पक्षांतराचे, असा प्रश्न पडतो. कारण त्यातील काही तरतुदी पक्षांतर कायद्यासारख्या वाटतात, अशी कोपरखळी त्यांनी मारली. धर्मांतराच्या पूर्वी झालेल्या घटनांवर कोणते कायदे वापरण्यात आले? त्यावर काय कारवाई झाली, हे सरकारनं स्पष्ट करावं, अशी मागणी त्यांनी केली. धर्मांतराचे एक कारण गरिबी असू शकते. शिक्षण आणि उपचारासाठी लोकांना मदत दिली जाते. पण या सुविधा देण्याची जबाबदारी सरकारचीच आहे. जर धर्मांतर वाढत असेल तर ते सरकारच्या अपयशाचxही द्योतक आहे, असे ते म्हणाले. परब यांनी पुढे सांगितलं की, लग्नासाठी साठ दिवस आधी कलेक्टरला नोटीस देण्याची तरतूद असल्यास त्या काळात संबंधित व्यक्तीच्या जीवाला धोका निर्माण झाला तर जबाबदार कोण? याचाही विचार होणं गरजेचं आहे. या कायद्याचा गैरवापर होणार नाही, यासाठी सरकारने विशेष दक्षता घ्यावी. मात्र, जबरदस्तीनं कोणतीही गोष्ट होऊ नये, या भूमिकेतून त्यांनी विधेयकाला पाठिंबा दिला.


भाजपाचे प्रवीण दरेकर यांनी चर्चेत भाग घेताना सांगितलं की, तरुण मुलींना खोटी ओळख सांगून फसवण्याच्या घटना वाढत आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये मुलींना मोठा त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे या कायद्यामुळे अशा मुलींना दिलासा मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. त्यांनी विरोधकांवर टीका करत पक्षांतराच्या मुद्द्यावरही टोला लगावला. एकूणच, धर्म स्वातंत्र्य विधेयकावर विधानपरिषदेत सखोल आणि दीर्घ चर्चा झाली. विरोधकांनी व्यक्तीस्वातंत्र्य, गोपनीयता आणि संवैधानिक अधिकारांवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली. तर सत्ताधाऱ्यांनी जबरदस्तीच्या धर्मांतरावर आळा घालण्यासाठी हा कायदा आवश्यक असल्याचं सांगितले. चर्चेनंतर अखेरीस हे विधेयक विधान परिषदेत संमत करण्यात आलं.

Last Updated : March 17, 2026 at 10:46 PM IST

