महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयकातील कडक तरतुदींवर विरोधकांची टीका; मुख्यमंत्री म्हणाले,"सर्व धर्मांना नियम लागू होणार"
जबरदस्तीनं होणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी सरकारनं तयार केलेले ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक 2026’ हे 13 मार्च रोजी विधानसभेत सादर करण्यात आलं. त्यावर विधानसभेत आजपासून चर्चा सुरू झाली.
Published : March 16, 2026 at 8:43 PM IST
मुंबई- ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक 2026’ विधेयकानुसार केवळ बेकायदेशीर धर्मांतर करण्याच्या उद्देशानं करण्यात आलेला विवाह न्यायालयाद्वारे शून्य आणि निरर्थक घोषित केला जाऊ शकतो. विवाहातील कोणत्याही पक्षकाराने न्यायालयात याचिका दाखल केल्यास न्यायालयाला असा विवाह अवैध ठरवण्याचा अधिकार असेल.
राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे विधेयक सादर झाल्यानंतर राजकीय वातावरण तापलं आहे. काँग्रेसचे विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी या विधेयकावर तीव्र आक्षेप घेत सरकारवर टीका केली आहे. माध्यमांशी बोलताना वडेट्टीवार म्हणाले की, “हे विधेयक दोन धर्मांमध्ये तेढ निर्माण करून राजकीय फायद्यासाठी आणले आहे. सध्याच्या परिस्थितीत राज्याला अशा कायद्याची गरज काय", असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. काही मंत्री संविधानाची शपथ घेऊनही समाजात दुही निर्माण करणारी वक्तव्ये करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
भाजपाचे आमदार आणि मंत्री नितेश राणे यांनी अशा प्रकारचा कायदा करण्याची मागणी केली होती. हा कायदा लागू झाल्यास धर्मांतरविरोधी कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील 13 वे राज्य ठरणार आहे. विरोधकांच्या टीकेवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारले असता मुख्यमंत्री म्हणाले, “धर्मस्वातंत्र विधेयकाला विरोधकांनी विरोध करायचा म्हणून करू नये. ज्यांना स्वेच्छेने धर्मांतर करायचं आहे, त्यांच्यासाठी वेगळी प्रक्रिया आहे. पण, धर्माच्या नावाखाली ज्या कुप्रथा सुरू आहेत, त्या रोखण्यासाठी या विधेयकाचा फायदा होणार आहे.”
या पार्श्वभूमीवर पुढील तीन दिवस विधानसभेत या विधेयकावर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विरोधकांच्या मते हा कायदा सामाजिक सलोख्यावर परिणाम करू शकतो. तर सरकारच्या मते बेकायदेशीर धर्मांतर रोखण्यासाठी तो आवश्यक आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात काय सांगितलं?- महाराष्ट्र धर्मस्वतंत्र विधेयक आणणारं महाराष्ट्र हे पहिलं राज्य नाही. याआधी 12 राज्यांनी हे विधेयक लागू करण्यात आलं आहे. हे विधेयक सर्व धर्मांना लागू आहे. कोणत्याही विशिष्ट धर्मासाठी हे लागू नाही. धर्मांतराच्या विविध मुद्यावरून कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होते. त्याबाबत सुस्पष्टता आणण्यासाठी हे विधेयक आणण्यात आलं आहे. संविधानाच्या कलम 25 ने धर्मस्वातंत्र्याचे अधिकार दिले आहेत. पण जबरदस्तीने धर्मांतर करण्याबाबत रोख लावण्याबाबत जर कायदा केला तर तो संवैधानिक आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे. काही राज्यांनी 1968 पासून कायदे केले आहेत. हे धर्मांतर रोखण्यासाठी हे विधेयक आणले नाही तर जोरजबरदस्ती, बळजबरी, फसवणूक यातून जर धर्मांतर झालं असेल तर हा कायदा त्याला प्रतिबंधीत करतो. या पद्धतीनं झालेलं धर्मांतरण हे ग्राह्य धरले जाणार नाही. केवळ बेकायदेशीर धर्मांतराच्या आधारावर केलेला विवाह हा ग्राह्य धरला जाणार नाही. पण, हे ठरवण्याचा अधिकार कोर्टाचा असेल. या फसवणूकीतून एखादं बालक जन्माला आले तर आईचा धर्म त्याला लागू होईल. त्याचबरोबर त्या बालकाची कस्टडी आईकडे असेल.या कायद्यानुसार जो अपराध करेल त्याला 7 वर्षे कारावास आहे. दुसऱ्यांदा हा अपराध केला तर 10 वर्षे कारावास त्या व्यक्तीला किंवा संघटनेला होईल. या विधेयकाबाबत विविध अफवा आहे. त्या बाजूला ठेवून या विधेयकाला सभागृहानं संमती द्यावी, अशी विनंती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
भास्कर जाधव यांचा पाठिंबा, एका अटीला विरोध- शिवसेनेचे आमदार (यूबीटी) भास्कर जाधव म्हणाले, "विधेयकात कोणत्याही विशिष्ट धर्माचा उल्लेख नाही. या विधेयकाबाबत विविध मुद्द्यांवर बोललं जातंय. हे विधेयक एका विशिष्ट धर्माविषयी आहे, असं बाहेर पसरलं आहे. पण, ते खरं नाही, हे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं आहे. हे विधेयक अतिशय चांगलं आहे. ज्याच्यावर आरोप आहे, त्यानं हे झालं नाही हे सिद्ध करणं या नियमाला आम्हाला आक्षेप आहे. त्याचा गैरवापर होऊ शकतो. जो आरोप करतो आहे, त्याच्यावरही ही जबाबदारी टाकावी".
विधेयक संयुक्त समितीकडे पाठविण्याची मागणी- काँग्रेसचे आमदार अस्लम शेख म्हणाले,"हे विधेयक आणणं म्हणजे संविधानात ढवळाढवळ करणे आहे. घटनेच्या कलम 21 नुसार वैयक्तिक गोपनीयतेचा भंग होतो. जेव्हा अधिकृत धर्मांतराची नोटीस 60 दिवस आधी दिली जाईल, तेव्हा त्या व्यक्तीच्या सुरक्षेचं काय? हे विधेयक आणण्याचा हेतू काय आहे? अशा कोणत्या केस सरकारसमोर आल्या आहेत. या राज्यात १ लाखांपेक्षा जास्त लव्ह जिहादच्या केस आहेत, असं विधानसभेत सांगण्यात आलं होतं. पण, प्रत्यक्षात एकही केस सिद्ध झाली नाही, असं समितीनं दिलेल्या अहवालात म्हटलं आहे. या विधेयकाचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता आहे. हे विधेयकाला संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात यावं. यातील त्रुटी दूर केल्या जाव्यात".
धर्मांतर करायचे असल्यास त्याची 60 दिवस आधी माहिती देणं बंधनकारक- धर्मस्वातंत्र्य विधेयकात महत्त्वाची बाब म्हणजे धर्मांतर बेकायदेशीर नव्हते, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी आरोपीवरच असणार आहे. म्हणजेच धर्मांतर करवून घेणाऱ्या व्यक्तीवर किंवा त्यासाठी मदत करणाऱ्या व्यक्तीवर अधिनियमातील तरतुदींचे उल्लंघन झालं नाही, हे न्यायालयात सिद्ध करण्याची जबाबदारी राहील. तसेच, कायदेशीर धर्मांतर करायचे असल्यास त्याची 60 दिवस आधी माहिती देणं बंधनकारक असेल. या संदर्भात नोटीस लावली जाणार आहे. त्यावर आक्षेप मागवण्यासाठी सूचना प्रसिद्ध केली जाईल. जर कोणताही आक्षेप प्राप्त झाला किंवा सक्षम प्राधिकाऱ्याला धर्मांतराच्या उद्देशाबाबत शंका वाटली, तर पोलिसांमार्फत चौकशी करण्याची तरतूदही या विधेयकात करण्यात आली आहे.
पोलिसांना सुओ मोटो दखल घेण्याचा अधिकार- या विधेयकातील आणखी एक महत्त्वाची तरतूद म्हणजे पोलिसांना अशा प्रकरणांमध्ये स्वतःहून (सुओ मोटो) दखल घेण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. अधिनियमाच्या तरतुदींचे उल्लंघन करून धर्मांतर झाले आहे किंवा होत असल्याची खात्री पोलीस अधिकाऱ्याला पटल्यास तो स्वतःहून कारवाई सुरू करू शकतो. यासाठी अधिकृत तक्रार असणं आवश्यक राहणार नाही. तसेच, धर्मांतरित व्यक्ती, तिचे आई-वडील, भाऊ-बहिण किंवा रक्ताचे, वैवाहिक अथवा दत्तक नाते असलेली इतर कोणतीही व्यक्ती बेकायदेशीर धर्मांतराविरोधात पोलिसांकडे प्रथम माहिती अहवाल (FIR) दाखल करू शकते. अशी तक्रार नोंदवून घेणे संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यासाठी बंधनकारक असेल. याशिवाय, जर कोणतीही संस्था किंवा संघटना या कायद्याचे उल्लंघन करताना आढळली तर तिची नोंदणी रद्द करण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. संबंधित संस्थेचा कारभार पाहणाऱ्या व्यक्तींना सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
