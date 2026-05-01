महाराष्ट्र दिन विशेष : मराठवाडा मुक्त झाला तरी निजामच सांभाळत होते कारभार, केंद्र सरकार देत होते वेतन
मराठवाडा पूर्वीपासूनच शोषित आणि मागास प्रदेश म्हणून ओळखला जात होता. 1948 पूर्वी हा भाग हैदराबाद संस्थानातील निजामाच्या अधिपत्याखाली होता.
Published : May 1, 2026 at 7:20 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : 1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली. त्यावेळी अनेक मराठी भाषिक शहरं आणि व गावं राज्यात समाविष्ट झाली. त्यामध्ये मराठवाडा हा महत्त्वाचा प्रदेश होता. पण देश स्वतंत्र झाल्यानंतरही मराठवाडा निजामाच्या अधिपत्याखाली होता. केंद्र सरकारनं राबवलेल्या ‘अॅक्शन प्लॅन’मुळे तब्बल एक वर्ष, एक महिना आणि दोन दिवसांनी हा भाग मुक्त झाला.
त्या काळात इथं शिक्षण, दळणवळण, शेती आणि सिंचन यांसारख्या मूलभूत सुविधांचा अभाव होता, त्यामुळे हा प्रदेश मागास मानला जात होता. स्वातंत्र्यानंतरही भाषा मराठी असली तरी राज्य तेलुगू भाषिकांचं असल्यानं दैनंदिन व्यवहारात अनेक अडचणी निर्माण होत होत्या. प्रशासन सुरळीत चालावं यासाठी निजामकालीन अधिकाऱ्यांचीच वेतन देऊन नियुक्ती करावी लागत होती.
मराठवाडा आधी तेलंगणात आणि नंतर द्विभाषिक राज्यात समाविष्ट झाला. त्यानंतर संघर्ष उभारून, कोणतीही अट न ठेवता, मराठी माणसाच्या हक्काच्या महाराष्ट्रात त्याचा समावेश करण्यात आला, अशी माहिती अभ्यासक तसेच स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा संशोधन संस्थेचे सचिव सारंग टाकळकर यांनी दिली.
'कुठल्याही सुविधा निजामांनी दिल्या नाहीत' : मराठवाडा पूर्वीपासूनच शोषित आणि मागास प्रदेश म्हणून ओळखला जात होता. 1948 पूर्वी हा भाग हैदराबाद संस्थानातील निजामाच्या अधिपत्याखाली होता. या संस्थानात कर्नाटक, आंध्र, तेलंगणा आणि मराठवाड्यातील 5 जिल्ह्यांचा समावेश होता. या भागात शिक्षण, दळणवळण, शेती, व्यापार आणि सिंचन यांसारख्या मूलभूत सुविधांची कोणतीही ठोस व्यवस्था करण्यात आलेली नव्हती.
भारत 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वतंत्र झाला असला तरी मराठवाड्याच्या मुक्तीसाठी स्वतंत्र लढा उभारावा लागला. स्वामी रामानंद तीर्थ आणि गोविंदभाई श्रॉफ यांसारख्या स्वातंत्र्यसैनिकांनी निजामाविरुद्ध संघर्ष केला. त्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी ‘पोलिस अॅक्शन’ राबवून 17 सप्टेंबर 1948 रोजी हा भाग निजामाच्या तावडीतून मुक्त केला. त्या वेळी सुमारे 1800 गावं खालसा करण्यात आली.
मुक्तीनंतर येथील प्रशासन अत्यंत गुंतागुंतीचं असल्यानं ते सुरळीत करण्यासाठी मद्रास, मुंबई आणि तेलंगणा येथील अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली. परिस्थिती कठीण असल्यामुळे निजामालाच केंद्र सरकारकडून वेतन देऊन कारभार पाहण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती, आणि त्याने 1959 पर्यंत हा कारभार सांभाळला, अशी माहिती अभ्यासक सारंग टाकळकर यांनी दिली.
'भाषेमुळे निर्माण झालेल्या अडचणी' : मराठवाड्यातील औरंगाबाद, बीड, लातूर, उस्मानाबाद आणि नांदेड हे जिल्हे निजाम राजवटीत होते. सर्व प्रशासकीय व्यवहार हैदराबादमधून होत असल्यानं तेलुगू भाषिकांसोबत व्यवहार करताना अनेक अडचणी निर्माण होत होत्या. भाग स्वतंत्र झाल्यानंतरही हैदराबादशी जोडलेपण कायम राहिल्यानं या समस्या काही काळ सुरूच राहिल्या.
1956 च्या सुमारास या प्रदेशाचा द्विभाषिक मुंबई राज्यात समावेश झाला. त्यामुळे प्रशासकीय व्यवहार मुंबईशी जोडले गेले आणि परिस्थितीत काही प्रमाणात सुधारणा झाली. त्यानंतर मराठी भाषिक राज्यासाठी आंदोलन सुरू झालं. स्वामी रामानंद तीर्थ यांनी भाषावार राज्यनिर्मितीला पाठिंबा दिला, तर पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा त्याला विरोध होता. मात्र डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि फिरोज गांधी यांसारख्या नेत्यांच्या पाठिंब्यामुळे अखेर 1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली. त्यानंतर मराठवाड्याच्या विकासाला सुरुवात झाली, तरीही मागासलेपणाची छाया काही प्रमाणात आजही जाणवते, असं मत डॉ. शिरीष खेडकेकर यांनी व्यक्त केलं.
'अद्याप विकासाची गरज' : निजाम काळात मराठवाडा अत्यंत मागास होता. शिक्षणाच्या सुविधा जवळजवळ नव्हत्या. उच्च शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना मुंबई किंवा हैदराबाद येथील उस्मानिया विद्यापीठात जावं लागत होतं, जे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांसाठी कठीण होतं. परिणामी अनेकांना शिक्षण सोडून काम करावं लागायचं.
ही परिस्थिती लक्षात घेऊन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शिक्षणाचा प्रसार करण्यासाठी प्रयत्न केले. 1958 मध्ये मराठवाडा विद्यापीठाची स्थापना करण्यात आली, ज्यामुळे स्थानिक विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षणाची दारं खुली झाली. आज या भागात अनेक शैक्षणिक संस्था आणि दळणवळणाची साधनं विकसित झाली आहेत. विकासाची गती वाढली असली तरी मराठवाडा अद्याप काही प्रमाणात मागास मानला जातो. त्यामुळे अधिक वेगानं आणि व्यापक स्वरूपात विकास करण्याची गरज असल्याचं अभ्यासकांचं मत आहे.