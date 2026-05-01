'घरे मिळाली नाहीत तर गिरणी कामगार म्हाडाच्या रिकाम्या फ्लॅटमध्ये जाऊन राहणार'- रमाकांत बनेंचा इशारा

मराठी अस्मितेसाठी प्राण अर्पण केलेल्या हुतात्म्यांना महाराष्ट्र दिनानिमित्त विविध संघटनांकडून अभिवादन करण्यात आलं. यावेळी रमाकांत बने आणि गोवर्धन देशमुख यांनी मराठी लोकांच्या प्रश्नाबाबत भूमिका मांडली.

हुतात्म्यांना अभिवादन करण्याकरिता आलेल्या विविध संघटनांचे पदाधिकारी (Source-ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 1, 2026 at 3:21 PM IST

मुंबई : मुंबई उभी करणाऱ्या गिरणी कामगारांना आता मुंबईमध्ये आपल्या हक्कांच्या घरासाठी झगडावं लागतंय, हे दुर्दैवी आहे. जर एकनाथ शिंदेंनी वचन दिल्याप्रमाणं लवकर समिती गठित केली नाही तर पुढील काही महिन्यामध्ये 500 गिरणी कामगार म्हाडाच्या रिकाम्या फ्लॅटचा ताबा घेतील, असा इशारा गिरणी कामगार यांच्या संयुक्त मराठी मुंबई चळवळीचे कार्याध्यक्ष रमाकांत बने यांनी दिला.

महाराष्ट्र दिनानिमित्त मुंबईतील हुतात्मा चौक येथे मराठी अस्मितेसाठी प्राण अर्पण केलेल्या हुतात्म्यांना विविध संघटनांच्या वतीनं अभिवादन करण्यात आले. यावेळी मराठी एकीकरण समितीचे अध्यक्ष गोवर्धन देशमुख आणि संयुक्त मराठी मुंबई चळवळीचे कार्याध्यक्ष रमाकांत बने यांनी उपस्थित राहून हुतात्म्यांना श्रद्धांजली अर्पण केली. यावेळी रमाकांत बने म्हणाले, "मराठी गिरणी कामगारांनी मुंबई खऱ्या अर्थानं उभी केली, असं म्हटलं तरी वावगं ठरू नये. कारण, मुंबईमध्ये असलेल्या शेकडो गिरण्यांमध्ये पूर्ण महाराष्ट्रातून आलेल्या गिरणी कामगारांनी काम करत मुंबईच्या अर्थकारणाला सुरुवातीपासूनच हातभार लावला होता. त्यानंतर मुंबईला महाराष्ट्रापासून तोडून घेण्याचे प्रयत्न सुरू झाल्यानंतर गिरणी कामगारांनी निकराचा लढा देत मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र मिळवूनच दाखवला. असं असताना त्याच गिरणी कामगारांना त्यांच्या नातलगांना मुंबईच्या बाहेर दूर जागा दिली जाते, हा अन्याय आहे".

मुंबईवर पहिला हक्क गिरणी कामगारांचा आहे. आता आमच्या सहनशक्तीचा अंत पाहू नका नाहीतर आम्ही रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू-रमाकांत बने, गिरणी कामगार यांच्या संयुक्त मराठी मुंबई चळवळीचे कार्याध्यक्ष

रमाकांत बने यांनी मुंबईतील मराठी माणसाच्या परिस्थितीवर प्रश्न उपस्थित केले. "ज्या मुंबईसाठी लोकांनी बलिदान दिलं, त्या मुंबईतच आज मराठी माणूस मागे का पडतोय?, असा संतप्त प्रश्न त्यांनी केला. "रोजगार, व्यवसाय आणि घरांच्याबाबतीत मराठी तरुणांना प्राधान्य मिळत नाही. ही स्थिती बदलण्यासाठी पुन्हा संघटित लढा उभारावा लागेल", असं बने यांनी स्पष्ट केलं.

" मुंबईमध्ये तुम्ही बिहार भवनासाठी जागा देता. मुंबईवर पहिला हक्क असलेल्या मराठी गिरणी कामगारांना मुंबईच्या बाहेर ढकलून देता. हेच तुमचं मराठीवरचं बेगडी प्रेम! गिरणी कामगारांच्या लढ्याला मराठी एकीकरण समिती नेहमीच पाठिंबा देईल", अशी ग्वाही गोवर्धन देशमुख यांनी दिली. गिरणी कामगारांना त्यांच्या हक्काचं घर मिळालंच पाहिजे, अशी मागणी देशमुख यांनी केली.

महाराष्ट्रात राहून मराठी बोलता आलीच पाहिजे, अशी भूमिका परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी घेतली. नंतर आता माघार का घेत आहात? सरनाईक साहेब तुम्ही ठाम राहा. आम्ही सर्व मराठी माणसे तुमच्यासोबत आहोत-गोवर्धन देशमुख, अध्यक्ष,मराठी एकीकरण समिती

यावेळी बोलताना गोवर्धन देशमुख यांनी सांगितलं की," संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतील हुतात्म्यांचं बलिदान हे आजच्या पिढीसाठी प्रेरणा आहे. मराठी भाषा, संस्कृती आणि हक्कांसाठी दिलेलं हे बलिदान विसरून चालणार नाही. महाराष्ट्राची राजधानी असलेला मुंबईतच जर हिंदी भाषा मुद्दाम वरचढ ठरवून मराठी माणसाला डावललं जात असेल राज्य सरकारनं ठोस भूमिका घ्यावी", अशी मागणी त्यांनी केली. "मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी असली तरी मराठी माणूस अनेक ठिकाणी मागे पडताना दिसतो. रोजगार, शिक्षण आणि स्थानिक हक्क यांसाठी पुन्हा एकदा संघटित लढा उभारण्याची गरज आहे", असे त्यांनी स्पष्ट केलं.

107 हुतात्म्यांच्या स्मरणार्थ आदरांजली- तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी 16 जानेवारी 1956 रोजी मुंबई हा केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषणा केल्यानंतर महाराष्ट्र पेटून उठला. 16 ते 22 जानेवारी दरम्यान महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार उसळला. यात तत्कालीन मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई यांनी आंदोलकांवर गोळीबार करण्याचे आदेश दिले. अखेर संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनाला यश आल्यानंतर 1960 मध्ये पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी संयुक्त महाराष्ट्राचा कलश यशवंतराव चव्हाण यांच्या हाती सोपवला. मुंबईतील हुतात्मा चौकात या 107 हुतात्म्यांच्या स्मरणार्थ स्तंभ उभारण्यात आला आहे. त्यांच्या स्मरणार्थ दरवर्षी 1 मे महाराष्ट्र दिनी त्यांना आदरांजली वाहिली जाते.

