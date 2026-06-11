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प्रणित मोरेसह अन्य दोघांविरोधात सायबर सेलची कारवाई; खालच्या पातळीवरचे विनोद पडणार महागात

कॉमेडी शोमधील यूट्यूब व्हिडिओमुळे विनोदी कलाकार प्रणित मोरेसह दोघे अडचणीत सापडलेत. तिघांवर सायबर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून समन्स बजाविलं आहे.

Pranit More
संग्रहित-प्रणित मोरे (Source- IANS)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 11, 2026 at 9:07 PM IST

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मुंबई : स्टँडअप कॉमेडियन प्रणित मोरेसह इतरांविरोधात अखेर महाराष्ट्र सायबर सेलच्यावतीनं गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झालेल्या 370 रुपयांची बिर्याणी आणि मानवी मृतदेहावर एका महिला डॉक्टरनं केलेल्या आक्षेपार्ह टिप्पणी वादाप्रकरणी महाराष्ट्र सायबर पोलिसांनी ही कारवाई केलीय. प्रणित मोरेच्या एका लाईव्ह शो दरम्यान अत्यंत आक्षेपार्ह आणि अश्लील वक्तव्य केल्याचा ठपका या सर्वांवर ठेवण्यात आलाय.

काय आहे प्रकरण - महाराष्ट्र सायबर पोलिसांनी याबाबत जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार प्रणित मोरेच्या एका शोमधील काही व्हिडिओ क्लिप्स सध्या यूट्यूब, इंस्टाग्राम आणि इतर सोशल मीडियावर सध्या फारच व्हायरल झाले आहेत. या व्हिडिओमध्ये मृतदेहांचा चुकीचा संदर्भ देत अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन अश्लील आणि आक्षेपार्ह विनोद करण्यात आलेत. हा प्रकार भारताच्या सामाजिक संस्कृतीला शोभणारा नसून तो माहिती तंत्रज्ञान (Information technology) कायद्याचं उल्लंघन करणाराही असल्याचं पोलिसांनी स्पष्ट केलंय.

Maharashtra cyber press release
सायबर पोलिसांचे प्रसिद्धीपत्रक (Source- ETV Bharat Reporter)


काय आहेत ‘ते’ व्हिडिओ - प्रणित मोरेच्या शोमधीलदोन व्हायरल व्हिडिओंची पोलिसांनी दखल घेतलीय. पहिल्या व्हिडिओत हिमांशु जांगडा नावाचा एक युवक जाहीरपणे सांगतोय की, ‘डेट’वर मुलीच्या जेवणात 370 रूपये बिर्याणीसाठी खर्च केले. मग, जाताना आपला तिच्यावर शारीरिक हक्क आहे, अशा आशयाचं अत्यंत आक्षेपार्ह विधान केलं. यामुळे महिलांचा जाहीरपणे अवमान झाला. शारीरिक संबंधांसाठी ‘स्त्री संमती’च्या संवेदनशील मुद्द्यालाही पायदळी तुडवण्यात आलंय. दर दुसऱ्या व्हिडिओत केईएममध्ये कार्यरत असलेल्या डॉ. सेजल पवार यांनी वैद्यकीय शिक्षणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पुरुषांच्या मृतदेहावर अत्यंत बीभत्स आणि अश्लील वक्तव्य केलंय. मृत व्यक्तीच्या शरीराचा अनादर आणि सार्वजनिक नैतिकतेला धक्का देत डॉक्टर पेशाची प्रतिमा लोकांमध्ये डागाळणारं हे विधान होतं.

Maharashtra cyber press release
सायबर पोलिसांचे प्रसिद्धीपत्रक (Source- ETV Bharat Reporter)
पैशांच्या हव्यास आणि सवंग प्रसिद्धीची लालसा - केवळ सोशल मीडयावरील व्ह्यूज, लाइक्स आणि एंगेजमेंट वाढवून त्यातून आर्थिक फायदा कमावण्यासाठीच असे आक्षेपार्ह मजकूर जाणूनबूजून प्रमोट येतात, असा ठपका पोलिसांनी तक्रारीत ठेवला आहे. याप्रकरणी महाराष्ट्र सायबर पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता 2023 (BNS) आणि माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000 (IT Act) अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे. यात BNS कलम 75(1)(iv), 75(3), 294, आणि 353(2) यांसह IT Act कलम 67 नुसार प्रणित मोरे, हिमांशु जांगडा आणि डॉ. सेजल पवार यांच्यासह या प्रक्रियेत सामील असलेल्या इतर लोकांनाही आरोपी बनवलंय.चौकशीसाठी समन्स जारी, पुढील कायदेशीर कारवाईची तयारी - याप्रकरणी गेल्या काही दिवसांपासून समाजातील विविध स्तरांतून टिका करण्यात आलीय. प्रणित मोरेचं सोशल मीडिया अकाऊंट डिलिट झालंय. गुरग्राममधील कंपनीत काम करणाऱ्या हिमांशु जांगडाला त्याच्या कंपनीनं कमावरून काढून टाकलं आहे. तर डॉ. सेजल पवारनं सोशल मीडियावर जाहीर माफी मागितलीय. मात्र, यासर्वांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागल्यानं महाराष्ट्र सायबर पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला. त्यानंतर प्रणित मोरे, हिमांशु जांगडा आणि डॉ. सेजल पवार यांना चौकशीसाठी हजर राहण्याचं समन्स बजावण्यात आलंय. त्यांचे रितसर जबाब नोंदवून घेतल्यानंतर पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असंही पोलिसांनी या पत्रकातून स्पष्ट केलेलं आहे.



सायबर सेलचं जनतेला आवाहन - प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असून दोषी आढळणाऱ्या सर्वांविरुद्ध कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचं महाराष्ट्र सायबर सेलनं स्पष्ट केलंय. महाराष्ट्र सायबर सेलनं सर्व डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएन्सर्स आणि सोशल मीडिया वापरकर्त्यांना ऑनलाइन कंटेन्ट तयार करून प्रसारित करताना कायद्याचं काटेकोर पालन करत जबाबदारीनं वागण्याचं आवाहन केलंय. तसेच सामान्य नागरिकांनीही अशा प्रकारचा कथित आक्षेपार्ह किंवा अश्लील मजकूर सोशल मीडियावर पुढे शेअर अथवा फॉरवर्ड करू नये, असंही आवाहन करण्यात आलंय.

अभिनेता वीर पहाडियावर विनोद केल्यानं यापूर्वी प्रणित मोरेला सोलापूरमध्ये मारहाण केली होती. त्यानंतर चर्चेत आलेल्या प्रणित मोरेनं बिग बॉसमध्ये स्पर्धक म्हणून सहभागी झाला होता. तेव्हा त्याच्या विधानावरून अभिनेता सलमान खाननं सुनावलं होतं.

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PRANIT MORE SHOW CONTROVERSY
MAHARASHTRA CYBER POLICE
CASE AGAINST SEJAL PAWAR
महाराष्ट्र सायबर पोलीस प्रणीत मोरे
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