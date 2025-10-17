ETV Bharat / state

58 कोटी लुटण्यासाठी उघडली साडेसहा हजार बँक खाती; सायबर भामट्यांकडून मुंबईत सर्वात मोठा डल्ला

वैद्यकीय क्षेत्रातील एका प्रख्यात व्यक्ती आणि त्यांच्या पत्नीला तब्बल 58 कोटी रुपयांचा गंडा घालण्यात आला.

6,500 bank accounts opened to loot Rs 58 crore; Biggest scam in Mumbai by cyber crooks
सायबर भामट्यांकडून मुंबईत सर्वात मोठा डल्ला (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 17, 2025 at 5:21 PM IST

मुंबई : मायानगरी मुंबईत सायबर गुन्ह्यांच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. विशेष म्हणजे, उच्च शिक्षित आणि प्रतिष्ठीत व्यक्तींनाही फसवणुकीला बळी पडावे लागत आहे. अलीकडेच मुंबईत देशातील सर्वात मोठं सायबर फसवणुकीचं प्रकरण समोर आलं आहे. वैद्यकीय क्षेत्रातील एका प्रख्यात व्यक्ती आणि त्यांच्या पत्नीला तब्बल 58 कोटी रुपयांचा गंडा घालण्यात आला. या प्रकरणात आतापर्यंत सात आरोपींना अटक करण्यात आली असून, 6 हजार 500 बँक खात्यांच्या माध्यमातून ही फसवणूक झाल्याची माहिती सायबर गुन्हे विभागाचे पोलीस महासंचालक यशस्वी जयस्वाल यांनी दिली.

58 कोटींची फसवणूक : कफ परेड इथं आयोजित पत्रकार परिषदेत यशस्वी जयस्वाल म्हणाले, "वैद्यकीय क्षेत्रातील एक प्रख्यात व्यक्तीसह त्यांच्या पत्नीची सायबर गुन्हेगारांनी 58 कोटींची फसवणूक केली. या वयोवृद्ध दाम्पत्याला 40 दिवस मानसिक त्रास देऊन, बनावट न्यायालय आणि पोलीस स्टेशन उभे करून 'डिजिटल अरेस्ट'च्या जाळ्यात अडकवण्यात आले. मुंबई पोलिसांच्या सायबर सेलनं या प्रकरणात सात आरोपींना अटक केली असून, 6 हजार 500 हून अधिक बँक खात्यांचा या फसवणुकीत सहभाग असल्याचं उघड झालं आहे. आतापर्यंत आम्ही 4 कोटी रुपये हस्तगत केले आहेत. जवळपास 9 टीम यावर काम करीत आहेत," अशी माहिती त्यांनी दिली.

Press conference of Director General of Police, Cyber ​​Crime Department, Yashasvi Jaiswal
सायबर गुन्हे विभागाचे पोलीस महासंचालक यशस्वी जयस्वाल (ETV Bharat Reporter)


पत्नी बँकींग क्षेत्रातील तज्ज्ञ :

  • "पीडित व्यक्ती वैद्यकीय क्षेत्रातील प्रख्यात व्यक्तिमत्व असून, त्यांच्या पत्नीनं बँकिंग क्षेत्रात 30 वर्षांहून अधिक काळ सेवा बजावली आहे. तरीही, या अनुभवी दाम्पत्याला सायबर गुन्हेगारांनी फसवले. आरोपींनी बनावट न्यायालय उभारलं, ज्यात खोटे न्यायाधीश, वकील आणि साक्षीदार तयार केले गेले. तसंच, बनावट पोलीस स्टेशनचा सेटअप उभारून पीडितांना त्यांच्याविरुद्ध खटला चालवला जाईल आणि 'डिजिटल अरेस्ट' केलं जाईल, असं धमकावण्यात आलं. या 40 दिवसांत दर दोन तासांनी पीडित काय करत आहेत, कुठे आहेत, याची माहिती घेतली जात होती, ज्यामुळं त्यांना प्रचंड मानसिक त्रास सहन करावा लागला, " असं यशस्वी जयस्वाल यांनी सांगितलं.
  • "पीडितांची दोन मुलं परदेशात असूनही, त्यांनी या त्रासाबाबत मुलांना काहीही सांगितलं नाही. सायबर गुन्हेगारांनी व्हॉट्सअॅप कॉल आणि वेगवेगळ्या देशांतील लॉगिनचा वापर करून इंटरनेट बँकिंगद्वारे पैसे हस्तांतरित करवून घेतले. या 40 दिवसांत पीडितांनी 26 वेळा बँकेत जाऊन पैसे पाठवले. विशेष म्हणजे, ज्येष्ठ नागरिक असलेल्या पीडितांनी 10 पेक्षा अधिक वेळा बँकेत भेट दिली, तरी बँक कर्मचाऱ्यांना याची जाणीव झाली नाही. यामागे निष्काळजीपणा आहे की संगनमत, याचा तपास सुरू आहे," असंही यशस्वी जयस्वाल यांनी सांगितलं.

11 दिवस तक्रारच दाखल केली नाही : "पीडितांच्या एका मित्रानं सायबर सेलकडे जाण्याचा सल्ला दिला, तरीही पीडितांनी 11 दिवस तक्रार दाखल केली नाही. अखेर 12 ऑक्टोबरला त्यांनी सायबर सेलकडे तक्रार नोंदवली. त्यानंतर पोलिसांनी तातडीनं कारवाई सुरू केली आणि काही दिवसांतच सात आरोपींना अटक केली. अटक केलेल्या आरोपींमध्ये शेख शहीद अब्दुल सलाम, जफर सईद, इम्रान शेख, मोहम्मद नावेद शेख यांच्यासह तीन अन्य जणांचा समावेश आहे. या घोटाळ्यात 6 हजार 500 हून अधिक बँक खात्यांचा सहभाग असल्याचं समोर आलं आहे. आरोपींनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शेकडो खाती उघडली," असं यशस्वी जयस्वाल यांनी सांगितलं. तसंच, यामुळं बँकिंग व्यवस्थेची भूमिका संशयास्पद असल्याचं यशस्वी जयस्वाल यांनी नमूद केलं. ते म्हणाले, "बँकांनी खातं उघडताना ग्राहकांची सर्व माहिती आणि केवायसी नियमांचं काटेकोर पालन करणं आवश्यक आहे. आम्ही रिझर्व्ह बँकेला याबाबत सुधारणा करण्याची विनंती करत आहोत", असंही यशस्वी जयस्वाल यांनी सांगितलं.

