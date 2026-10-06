दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या खर्चाला कात्री; स्थानिक लोककलावंतांना संधी
सांस्कृतिक संचालनालयाच्या माध्यमातून दरवर्षी हजारो कार्यक्रम आयोजित केले जातात. मात्र, यंदा केवळ आवश्यक कार्यक्रमच घेण्यात येणार असून काही कार्यक्रम पुढील वर्षी घेण्यात येणार आहेत.
Published : October 6, 2026 at 8:02 PM IST
मुंबई : महाराष्ट्रात दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असताना शेतकरी, विद्यार्थी, जनावरं तसेच लोककलावंतांना त्याचा फटका बसू नये, यासाठी सांस्कृतिक विभागानेंखर्चाला लगाम घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. मोठे सोहळे आणि महोत्सव कमी करून स्थानिक लोककलावंतांना अधिकाधिक संधी देण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी दिली.
सांस्कृतिक संचालनालयाच्या माध्यमातून दरवर्षी हजारो कार्यक्रम आयोजित केले जातात. मात्र, यंदा केवळ आवश्यक कार्यक्रमच घेण्यात येणार असून काही कार्यक्रम पुढील वर्षी घेण्यात येणार आहेत. या माध्यमातून उपलब्ध होणाऱ्या निधीपैकी 25 कोटी रुपये ऐतिहासिक बारवांच्या संवर्धनासाठी पुरातत्त्व विभागामार्फत वापरण्यात येणार आहेत.
बारवांचं संवर्धन केवळ ऐतिहासिक वारसा जपण्यासाठीच नव्हे, तर पाण्याचं नियोजन आणि जलसंधारणाच्या दृष्टीनेही करण्यात यावं, अशा सूचना देण्यात आल्याचं शेलार यांनी सांगितलं.
मुंबईतील रस्ते सफाईसाठी टँकरच्या वापराबाबत विचारलं असता, याबाबत आपल्याला माहिती नसल्याचं शेलार यांनी स्पष्ट केलं. याबाबत मुंबई महापालिका स्पष्टीकरण देईल. मात्र, वायफळ खर्च होऊ नये, तसेच रस्ते सफाई आवश्यक असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
सर्व मागण्यांवर सरकार काम करत आहे - आशिष शेलार :
राज ठाकरे यांनी एमपीएससीसंदर्भात घेतलेल्या भूमिकेबाबत बोलताना सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार म्हणाले की, प्रत्येक पक्षाला आणि व्यक्तीला आपलं मत मांडण्याचं स्वातंत्र्य आहे. कोणत्या आंदोलनात सहभागी व्हायचं, हा प्रत्येकाचा अधिकार आहे. मात्र, सरकार एमपीएससीच्या सर्व मागण्यांवर काम करत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केलं.
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे रोहित पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे इगोमुळे निर्णय घेत नसल्याची टीका केली होती. यावर प्रतिक्रिया देताना शेलार यांनी, काही जण अफवांचे पीक पसरवून प्रदूषण करत असल्याचा टोला लगावला.
इंडिया आघाडीच्या मोर्चावर शेलारांचा निशाणा :
इंडिया आघाडीच्या मोर्चाबाबत शेलार यांनी विरोधक राजकीय हेतूनं मोर्चे काढत असल्याची टीका केली. त्यांची भूमिका मतदारांच्या हिताची आहे की नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. विरोधकांनी किती बीएलए नेमले हे आधी सांगावे. निवडणूक आयोगाच्या बैठकीला येत नाहीत आणि नंतर प्रश्न उपस्थित करतात. याला ‘वरातीमागून घोडे’ असेच म्हणावे लागेल, अशी टीका शेलार यांनी केली.
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर काँग्रेसला शेलारांचा सवाल :
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर सरकार त्यांच्यासोबत असून, त्यांच्या समस्या सोडविण्याचं प्रयत्न सुरू असल्याचं मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी सांगितलं. मात्र, आदिवासी विद्यार्थ्यांना काँग्रेस कार्यालयात का ठेवण्यात आले, याचे उत्तर काँग्रेसच्या प्रवक्त्यांनी द्यावं, असं त्यांनी म्हटलं. विद्यार्थ्यांना काँग्रेस कार्यालयात डांबून ठेवण्यात आल्याचा दावा काँग्रेसनं केला आहे. मात्र पोलिसांनी हा आरोप फेटाळला आहे. विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांच्या टीकेवर प्रतिक्रिया देताना शेलार यांनी, “स्वतःच्या राजकीय चष्म्याची काच साफ करा,” असा टोला लगावला.
96 लाख बोगस मतदारांच्या दाव्यावर शेलारांचा सवाल
मतदार यादीतील कथित बोगस मतदारांच्या संख्येबाबतही शेलार यांनी विरोधकांवर टीका केली. ऑक्टोबर २०२५ पासून विरोधकांनी पाच वेळा केलेली वक्तव्ये तपासावीत. आता ९६ लाख बोगस मतदार असल्याचा दावा केला जात असेल, तर त्यांची नेमकी भूमिका काय आहे, हे आधी स्पष्ट करावं, असं शेलार यांनी म्हटलं.