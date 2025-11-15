ETV Bharat / state

महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनतर्फे स्मृती मंधानाचा गौरव; म्हणाली "महाराष्ट्राची खेळाडू असल्याचा मला अभिमान..."

भारतात झालेल्या महिला विश्वचषक स्पर्धेत महाराष्ट्राची कन्या स्मृती मंधानानं शानदार कामगिरी केली. याबद्दल महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनतर्फे रोहित पवार यांच्या हस्ते स्मृतीला गौरवण्यात आलं.

MCA felicitates Smriti Mandhana
महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनतर्फे स्मृती मंधानाचा गौरव (ETV Bharat Reporter)
ETV Bharat Marathi Team

Published : November 15, 2025 at 8:47 PM IST

2 Min Read
पुणे : भारतात झालेल्या आयसीसी महिला विश्वचषक 2025 स्पर्धेत भारतीय महिला क्रिकेट संघानं ऐतिहासिक कामगिरी करत स्पर्धेचे विजेतेपद पटकावले. या कामगिरीबाबत भारतीय महिला क्रिकेट संघावर सर्व स्तरातून कौतुकाचा वर्षाव करण्यात आला. तसंच सरकारकडून विजेत्या संघावर बक्षिसांचा वर्षाव करण्यात आला. भारतीय महिला संघाची महत्वाची फलंदाज स्मृती मंधाना हिचा शनिवारी महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनतर्फे 50 लाख रुपयांचं पारितोषिक देऊन सन्मानित करण्यात आलं. महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष रोहित पवार यांच्या हस्ते स्मृती मंधानाचा सन्मान करण्यात आला. यावेळी बोर्डाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

स्पर्धेत स्मृतीची शानदार कामगिरी : भारतात झालेल्या महिला विश्वचषक स्पर्धेत महाराष्ट्राची कन्या स्मृती मंधानानं शानदार कामगिरी केली. तिनं फलंदाजी करताना 54.25च्या सरासरीनं 434 धावा केल्या. या कामगिरीसह तिनं महिला विश्वचषकात दुसरी सर्वोच्च धावा करणारी खेळाडू म्हणून स्थान पटकावलं. न्यूझीलंडविरुद्धच्या लीग सामन्यात ठोकलेलं शतक भारताच्या विश्वचषकातील विजयी मोहिमेत महत्वाचा क्षण ठरला. तिच्या कामगिरीसाठी तिला सामनावीराच्या पुरस्कारानं गौरवण्यात आलं.

महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनतर्फे स्मृती मंधानाचा गौरव (ETV Bharat Reporter)

जागतिक क्रिकेटमध्ये भारत एक प्रभावी शक्ती म्हणून उभा राहिला : "भारतीय महिला क्रिकेट संघानं केलेली विलक्षण कामगिरी ही संपूर्ण देशासाठी अभिमानाची बाब आहे. स्मृती मंधानाचं खेळी भारताच्या विजयात मोलाची ठरली. तिचा गौरव म्हणून 50 लाख रुपयांचे पारितोषिक प्रदान करताना आम्हाला अतिशय आनंद होत आहे. तिनं पुढील पिढ्यांसाठी नवीन आदर्श आणि मानदंड निर्माण केलेत. मी बीसीसीआयचंही मनःपूर्वक आभार मानू इच्छितो. पुरुष तसंच महिला खेळाडूंना जागतिक दर्जाच्या सुविधा, संधी आणि प्रगतीसाठी अनुकूल वातावरण उपलब्ध करून दिल्यानं भारत जागतिक क्रिकेटमध्ये एक प्रभावी शक्ती म्हणून उभा राहिला आहे," असं महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष रोहित पवार म्हणाले.

MCA felicitates Smriti Mandhana
महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनतर्फे स्मृती मंधानाचा गौरव (ETV Bharat Reporter)

महाराष्ट्राची खेळाडू असल्याचा मला अभिमान : "मी माझ्या क्रिकेट प्रवासाची सुरुवात महाराष्ट्रातील एज-ग्रुपकडून क्रिकेट खेळून केली. महाराष्ट्राची खेळाडू असल्याचा मला सदैव अभिमान आहे. या विश्वचषकातील विजय हा आमच्या संपूर्ण संघाच्या एकजुटीचा आणि सामुहिक प्रयत्नांचा परिणाम आहे. आज मला दिलेल्या सन्मानाबद्दल मी आभारी आहे. महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन महिला क्रिकेटपटूसाठी उत्कृष्ट काम करत आहे. महाराष्ट्र वुमन्स प्रीमियर लीगची सुरुवात आणि त्यानंतर महाराष्ट्राच्या संघानं जिंकलेली सीनियर वुमन्स टी-20 ट्रॉफी हे त्याचं उत्तम उदाहरण आहे, असं स्मृती मंधाना पारितोषिक स्वीकारताना म्हणाली.

