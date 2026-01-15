'मतदान केलं अन् पुसून गेलं' ; शाईऐवजी मार्कर वापरल्यानं मतदारांनी व्यक्त केला संताप : महापालिका आयुक्त म्हणाले, 'आयोगानंच पुरवले मार्कर'
महापालिका निवडणूक मतदानाला सकाळपासून सुरुवात झाली आहे. मात्र यावेळी मतदानात शाईऐवजी मार्कर वापरण्यात आल्यानं त्याची शाई पुसून जाते. त्यामुळे मतदारांनी संताप व्यक्त केला.
Published : January 15, 2026 at 1:24 PM IST
मुंबई : राज्यातील 29 महापालिका निवडणुकीसाठी आज सकाळपासून मतदानाला सुरुवात झाली आहे. सकाळच्या दोन तासात एकूण 6.98 टक्के मतदान झालं आहे. मात्र मतदानात यावेळी शाई वापरण्याऐवजी मार्कर वापरण्यात आले आहेत. त्यामुळे मतदान केल्यानंतर ते काही वेळातच पुसून जात आहे. मतदानाची शाई पुसल्या जात नसल्यानं दुबार मतदानाचा धोका टाळला जात होता. मात्र शाई पुसल्या जात असल्यानं मतदार संताप व्यक्त करत आहेत. याबाबत ईटीव्ही भारतच्या प्रतिनिधींनी मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांना विचारलं असता, त्यांनी हे मान्य केलं आहे. त्याबाबत अधिक बोलताना गगराणी म्हणाले, की “शाईऐवजी मार्करचे किट राज्य निवडणूक आयोगाकडून उपलब्ध करुन दिले गेले असल्याचं महापालिका प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.” दरम्यान मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी या प्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
नखावरील शाई पुसली जात आहे : यंदा निवडणुकीसाठी शाईऐवजी मार्कर वापरला जात आहे. मतदानाची ही नखावरची शाई पुसल्यानं जात आहे. याबाबत मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांना विचारलं असता त्यांनी हे मान्य केलं आहे. त्याबाबत अधिक बोलताना गगराणी म्हणाले, की “शाईऐवजी मार्करचे किट राज्य निवडणूक आयोगाकडून उपलब्ध करुन दिले गेले असल्याचं महापालिका प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.” पण हा मार्कर 2012 पासून प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत वापरला जात असल्याची निवडणूक आयोगानं माहिती दिली आहे. विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत जी शाई वापरली गेली, ती केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून दिली जाते. पण राज्य निवडणूक आयोगाकडून मार्करचे किट देण्यात आले आहेत.
निवडणूक आयोगानं लक्ष द्यावं - मुख्यमंत्री : याबाबत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनीही प्रश्न उपस्थित केले. त्यांच्या या प्रश्नांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारलं असता, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, "सर्व गोष्टी इलेक्शन कमिशन ठरवतो. यापूर्वीही अनेक वेळेला मार्कर पेन वापरला आहे. याबद्दल ऑब्जेक्शन असेल, तर इलेक्शन कमिशननं याकडं लक्ष द्यावं," असं त्यांनी यावेळी राज ठाकरेंच्या आरोपावर बोलताना सांगितलं. काही लोक उद्याच्या निकालाचा अंदाज घेऊन नंतर काय प्रतिक्रिया द्यायची, याची तयारी करत आहेत. महाराष्ट्रात केवळ आणि केवळ विकास चालेल, महाराष्ट्राची जनता विकासाच्या पाठीशी आहे. जनता विकास डोळ्यासमोर ठेवून मतदान करेल, असा विश्वास आहे."
बोटाला लावलेली शाई एका तासात गायब : मतदान केल्यानंतर काही तासातच बोटावरची शाई पुसली जात असल्यानं मतदारांनी संताप व्यक्त केला आहे. याबाबत बोलताना श्रीनिवास घाणेकर यांनी सांगितलं की, "माझी पत्नी ज्योती श्रीनिवास घाणेकर आणि मी स्वतः मतदान करून आलो आहे. मात्र बोटाला लावलेली शाई एका तासांमध्येच गायब होत आहे. मी साबणानं हात धुतले, शाई गायब झाली. आधीचं मतदान केल्याचा शाई सहित काढलेला फोटो आणि दुसऱ्या फोटोमध्ये शाई गेल्या वर काढलेला फोटो आहे. हा निवडणूक आयोगाचा भोंगळ कारभार आहे, असं ते म्हणाले.
मतदानाची शाई पुसताना राष्ट्रवादी कार्यकर्त्यांनी एकाला चोपलं : पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी आज मतदान होत असून सकाळपासून मतदारांमध्ये मोठा उत्साह पाहायला मिळत आहे. मात्र पुण्यातील धायरीतील प्रभाग 34 येथील शाळा नारायणराव सणस विद्यालयात मतदानाची शाई पुसताना एक तरुण दिसून आला. त्याला राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी चोप देत पोलिसांकडं तक्रार केली आहे. पुण्यातील प्रभाग क्रमांक 34 मध्ये अनेक महिला व मुले बोगस मतदान करून बोटावरील शाई लिक्विडनं पुसून पुन्हा बोगस मतदान करत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी केला. यासंदर्भात निवडणूक आयोगाकडं तक्रार नोंदवली आहे. यावेळी राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी पोलिसांना सोबत घेऊन भाजपा उमेदवाराच्या बुथवर जाऊन या लिक्विड संदर्भात जाब विचारला.
हेही वाचा :