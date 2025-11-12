दिल्ली बॉम्बस्फोट प्रकरण : मुंब्र्यात एटीएसची छापेमारी, दोघांची कसून चौकशी; इलेक्ट्रॉनिक वस्तू जप्त
दिल्लीत झालेल्या स्फोटानंतर संपूर्ण देशभर छापेमारी सुरू झाली आहे. त्याचप्रमाणे मुंब्र्यातही महाराष्ट्र एटीएसनं धाडसत्र राबवलं. कौसा भागातील गल्लीत राहणाऱ्या एका शिक्षकाच्या घरी पोलिसांनी छापा टाकला.
Published : November 12, 2025 at 9:46 AM IST
ठाणे : राजधानी दिल्लीत झालेल्या स्फोटानंतर संपूर्ण देशभरात तपाससंस्थांकडून छापेमारी सुरू झाली आहे. राज्याच्या एटीएस पथकानं मंगळवारी मुंब्र्यात धाडसत्र राबवलं असून दोघांची कसून चौकशी सुरू आहे. या कारवाईत दोघांकडून इलेक्ट्रॉनिक वस्तू जप्त करण्यात आल्या आहेत. एटीएसच्या या धडक कारवाईमुळे मुंब्र्यात खळबळ उडाली आहे.
सोमवारी सायंकाळी नवी दिल्लीतील लाल किल्ल्याजवळील मेट्रो स्टेशनच्या परिसरात एका चारचाकी वाहनात बॉम्बस्फोट झाला. या स्फोटात आतापर्यंत 12 जणांचा मृत्यू झाला आहे. या प्रकरणाचा तपास आता एनआयएकडे सोपवण्यात आला असून तपासाला वेग आला आहे.
शिक्षकाच्या घरी पोलिसांनी छापा टाकला : या संदर्भात दिवसभर देशातील विविध भागांत छापेमारी करण्यात आली असून अनेकांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे. त्याचप्रमाणे मुंब्र्यातही महाराष्ट्र एटीएसने धाडसत्र राबवलं. कौसा भागातील एका गल्लीत राहणाऱ्या एका शिक्षकाच्या घरी पोलिसांनी छापा टाकला. यावेळी त्याच्या घरातील मोबाईल, संगणक आणि इतर साहित्य जप्त करण्यात आलं आहे. तसेच, मुंबईतील कुर्ला येथील त्याच्या दुसऱ्या घराचीही पोलिसांकडून झडती घेण्यात येत आहे. संबंधित शिक्षकाचा ‘जमात-ए-इस्लामी’ या संघटनेशी संबंध असल्याचं प्राथमिक तपासात समोर आलं आहे. शिक्षकाचं नाव अद्याप उघड करण्यात आलेलं नाही. मात्र, या घटनेमुळे मुंब्रा शहरात भीतीचं वातावरण पसरलं आहे.
दिल्ली प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे : दिल्लीतील स्फोटप्रकरणाच्या तपासाची संपूर्ण सूत्रं आता एनआयएच्या हाती आली आहेत. सोमवारी रात्रीपासूनच या प्रकरणी कारवाईनं वेग पकडला आहे. स्फोटानंतर एनआयए, एनएसजी, फॉरेन्सिक पथक, रॅपिड अॅक्शन फोर्स, सीआरपीएफ आणि जम्मू-काश्मीर पोलीस अॅक्शन मोडवर आले आहेत. सोमवारी फरीदाबाद येथून अटक करण्यात आलेल्या डॉ. आदिल आणि डॉ. मुझ्झमिल यांची तपास यंत्रणांकडून कसून चौकशी सुरू आहे.
गृहमंत्री अमित शाह यांची बैठक : दरम्यान, यापूर्वी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यांनी मंगळवारी दिल्लीत झालेल्या बॉम्बस्फोटानंतर परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी उच्चस्तरीय बैठक घेतली. यावेळी शाह यांनी या घटनेच्या मागे असलेल्या प्रत्येक दोषीचा शोध घेण्याचे निर्देश दिले. तसेच त्यांनी सांगितलं की, या कृत्यात सामील असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या यंत्रणांकडून कठोर शिक्षा भोगावी लागेल.
हेही वाचा