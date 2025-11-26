काँग्रेसच्या अहिल्यानगर जिल्हाध्यक्षाचं अपहरण; हर्षवर्धन सपकाळांची मुख्यमंत्री फडणवीसांवर टीका
राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची धामधूम सुरू असताना अहिल्यानगर जिल्ह्याचे काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष सचिन गुजर यांचं अपहरण झाल्याची खळबळजनक घटना घडली आहे.
Published : November 26, 2025 at 4:09 PM IST|
Updated : November 26, 2025 at 4:31 PM IST
श्रीरामपूर : अहिल्यानगर काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सचिन गुजर यांचं मंगळवारी संशयास्पद पद्धतीनं अपहरण झालं होतं. या घटनेमुळं महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणावरून महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केला.
फडणवीस साहेब तुमच्या बगलबच्च्या कंपनीला आवरा- सपकाळ : "मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब, आता तरी तुमच्या बगलबच्च्या कंपनीला आवरा! महाराष्ट्राचं वाटोळं करू नका. 26/11 या दिवशी दहशतवाद्यांनी ज्या पद्धतीनं मुंबईवर हल्ला करून लोकशाहीला आव्हान दिलं. तसाच संदेश आज भाजपाचे लोक देत आहेत. या लोकांना लोकशाही मान्य नाही, त्यांना फक्त हुकूमशाही आणायची आहे," असं म्हणत हर्षवर्धन सपकाळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर हल्लाबोल केला.
ही घटना म्हणजे लोकशाहीवर हल्ला : हर्षवर्धन सपकाळ यांनी प्रतिक्रिया देताना मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि माजी खासदार सुजय विखे पाटील यांच्यावरही थेट निशाणा साधला. "श्रीरामपूरमधल्या या घटनेमागे विखे-पाटील परिवाराचाच हात आहे. यापूर्वीही अशा गुंडगिरीच्या घटना घडल्या आहेत. पण आता तर सर्व मर्यादा ओलांडल्या आहेत. काँग्रेसच्या एका जिल्हाध्यक्षाचं अपहरण करण्याची ही घटना म्हणजे थेट लोकशाहीवर हल्ला आहे," असं सपकाळ म्हणाले.
भाजपाच्या घोटाळेबाज राजकारणाची नवी पद्धत : काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सचिन गुजर यांचा अद्याप ठावठिकाणा लागलेला नाही. काँग्रेस कार्यकर्ते श्रीरामपूर पोलीस ठाण्याबाहेर निदर्शनं करत आहेत. गुजर यांच्या अपहरणाप्रकरणी तत्काळ गुन्ह्याची नोंद करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्त्ये करत आहेत. या घटनेमुळं अहमदनगर जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण ढवळून निघालं आहे. काँग्रेसनं या प्रकरणाला 'भाजपाच्या घोटाळेबाज राजकारणाची नवी पद्धत' म्हणत राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा दिलाय.
