मुंबईसह राज्यात 'हुडहुडी' वाढली; मुंबईत गेल्या 11 वर्षांतील सर्वात नीचांकी तापमानाची नोंद, थंडीचं कारण काय?
महाराष्ट्रात थंडीचा कडाका वाढला (Maharashtra Cold Wave) आहे. अनेक ठिकाणाचा पारा 10 अंशांवर खाली घसरल्यानं नीचांकी तापमानाची नोंद करण्यात आली आहे.
Published : November 19, 2025 at 4:29 PM IST
मुंबई : यावर्षी पावसाने दमदार हजेरी लावली आहे. अवकाळी पाऊस नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत राज्यात बरसत होता. मात्र आता पावसानं उसंत घेतली आहे आणि खऱ्या अर्थाने आता थंडीला सुरुवात झाली आहे. परिणामी मुंबईसह राज्यात 'हुडहुडी' वाढली आहे. राज्यातील अनेक भागात तसेच जिल्ह्यात 10 अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी तापमानाची नोंद झाली आहे. तर मुंबईत आज (बुधवार, 19 नोव्हेंबर) रोजी गेल्या 11 वर्षांतील सर्वात नीचांकी तापमानाची नोंद झालेली आहे. मुंबईतील आजची सकाळ ही गेल्या 11 वर्षांतील सर्वांधिक थंडची ठरली आहे. आज सकाळी मुंबईतील सांताक्रूझ येथे किमान 16.2 अंश सेल्सिअस एवढे तापमान नोंदवले गेले आहे, तर कुलाबा येथे 21.6 अंश सेल्सिअस एवढे तापमान नोंदवले गेल्याची माहिती कुलाबा वेधशाळेतील हवामान तज्ज्ञ सुषमा नायर यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना दिली.
गेल्या 11 वर्षांत मुंबईत कमी तापमान नोंद : दुसरीकडं मुंबईत गेल्या 11 वर्षांत आज (19 नोव्हेंबर) सर्वांधिक कमी तापमानाची नोंद झाली आहे. मुंबईत आज सांताक्रूझ येथे किमान तापमान 16.2 अंश सेल्सिअस एवढे नोंदवले गेले. तर कुलाबा येथे 21.6 अंश सेल्सिअस एवढे तापमान नोंदवले गेले आहे. आजचे तापमान हे गेल्या 11 वर्षातील सर्वाधिक कमी असल्याचं हवामान तज्ज्ञ के. एस. होसाळीकर यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत माहिती दिली.
19 Nov, I am sure u all must hv felt a very cool morning in Mumbai & around.— K S Hosalikar (@Hosalikar_KS) November 19, 2025
Yes it's one of the coldest. Take care. It's lowest in last 11 years...
Indicated yesterday that there could be spl morning surprise
CLB 21.6 °C
SCZ 16.2 °C ⏬
IMD Mumbai data@ClimateImd https://t.co/1S7akyslN1 pic.twitter.com/CmVvPMqhJ0
गेल्या 11 वर्षातील मुंबईतील तापमान किती?
2025 - 16.2
2024 - 16.5
2023 - 19.7
2022 - 17.0
2021 - 19.8
2020 - 19.2
2019 - 20.5
2018 - 19.2
2017 - 18.0
2016 - 16.3
2015 - 18.2
थंडीचं कारण काय? : दरम्यान, मुंबईसह राज्यात मोठ्या प्रमाणात थंडी वाढली आहे. पहाटे सकाळी वातावरणात गारवा असतो आणि थंडी पुन्हा सांयकाळी जाणवते. मुंबईत देखील थंडीचं प्रमाण वाढलं आहे. याला कारण म्हणजे उत्तरेकडून येणारे वाऱ्यामुळं तापमानात घट झाली आहे. परिणामी थंडी वाढली आहे. मुंबईत आज गेल्या 11 वर्षांत कमी तापमानाची नोंद झाली आहे, हे खरं आहे. पण उद्यापासून (शुक्रवार) पूर्वेकडून येणाऱ्या वाऱ्यामुळं हळूहळू थंडीचं प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल आणि तापमानातील पारा वाढण्याची शक्यता आहे. थंडी कमी होईल, अशी माहिती हवामान तज्ज्ञ सुषमा नायर यांनी दिली.
