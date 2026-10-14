दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीची भेट; खात्यात 5 हजार रुपये जमा होणार, मंत्रिमंडळ बैठकीतले मोठे निर्णय
दिवाळीपूर्वी मदतवाटपाची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करणे कठीण असल्यानं मंत्रिमंडळाच्या चर्चेनंतर शेतकऱ्यांना तातडीने 5 हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
Published : October 14, 2026 at 1:27 PM IST
मुंबई : दुष्काळामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारनं प्रत्येक शेतकऱ्याच्या खात्यात 5 हजार रुपये जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांना सर्व प्रकारची मदत दिवाळीपूर्वी देणं शक्य नसलं, तरी तातडीची आर्थिक मदत म्हणून ही रक्कम दिली जाणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर दिली.
राज्यात यापूर्वी 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता. मात्र, दुष्काळाबाबत प्राप्त तक्रारी आणि ट्रिगर-1 व ट्रिगर-2 या निकषांचा आढावा घेतल्यानंतर आणखी 40 तालुक्यांची भर घालण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील एकूण 305 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. दुष्काळग्रस्तांना 12 प्रकारच्या सवलती देण्याचा निर्णयही सरकारनं घेतला आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, दुष्काळ जाहीर करण्याची प्रक्रिया साधारणपणे नोव्हेंबरच्या अखेरीस पूर्ण होते. मात्र, यंदाची परिस्थिती लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांना लवकर मदत मिळावी, यासाठी सरकारनं ऑक्टोबरमध्येच दुष्काळासंदर्भातील शासन निर्णय काढला. दिवाळीपूर्वी मदतवाटपाची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करणे कठीण असल्यानं मंत्रिमंडळाच्या चर्चेनंतर शेतकऱ्यांना तातडीने 5 हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी नव्याने सुमारे 3.5 लाख शेतकऱ्यांची यादी तयार करण्यात आली आहे. दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात ही रक्कम जमा होईल, यासाठी आवश्यक नियोजन करण्यात येत असल्याचंही मुख्यमंत्री फडणवीसांनी स्पष्ट केलं.
दुष्काळी भागांत पाणीटंचाईवर उपाययोजना; टँकरचे जीपीएसद्वारे ट्रॅकिंग :
राज्यातील दुष्काळी भागांत पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होत असून, विशेषतः मराठवाड्यातील भूजलपातळी तीन मीटरपेक्षा अधिक खाली गेली आहे. पिण्याच्या पाण्याची मागणी वाढल्यानं टँकरची संख्याही वाढत आहे. टँकरद्वारे होणारा पाणीपुरवठा योग्य पद्धतीनं होत आहे की नाही, यावर लक्ष ठेवण्यासाठी जीपीएसच्या माध्यमातून टँकरचं ट्रॅकिंग करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
पाण्याचा अनधिकृत उपसा रोखण्यासाठीही सरकारनं उपाययोजना केल्या आहेत. आतापर्यंत 16 हजार अनधिकृत पाणी जोडण्या तोडण्यात आल्या असून, अवैध पाणी उपसा रोखण्यासाठी आवश्यक कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सरकारी जमिनींच्या वाटपाचे नियम बदलणार :
शहरांमध्ये आणि गावांमध्ये सरकारी मालकीचे काही भूखंड आकारानं लहान किंवा चिंचोळे असल्याने त्यावर स्वतंत्र बांधकाम करणे शक्य होत नाही. तसेच, काही भूखंडांपर्यंत पोहोचण्यासाठी रस्त्याची सुविधा नसते. त्यामुळे अशा जमिनींचा वापर करण्यात अडचणी येतात. या पार्श्वभूमीवर अशा भूखंडांच्या वाटपातील अडचणी दूर करण्यासाठी नियमांमध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे) नियम, 1971 मधील नियम 37 आणि 37-अ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. या सुधारणांमुळे अशा जमिनींच्या वाटपासाठी आवश्यक असलेली प्रक्रिया अधिक स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे. नव्या नियमांमुळे सरकारी जमिनींच्या वापरातील अडचणी कितपत दूर होतात, हे सुधारित नियम लागू झाल्यानंतर स्पष्ट होईल.
गिरडा येथे भाविकांसाठी सुविधा उभारण्याचा मार्ग मोकळा :
बुलढाणा जिल्ह्यातील गिरडा येथील यात्रास्थळाच्या विकासासाठी श्री संत गजानन महाराज संस्थान, शेगाव यांना कायमस्वरूपी बांधकाम करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. संस्थानाला यापूर्वी वृक्षलागवडीसाठी 19 हेक्टर 6 आर जमीन देण्यात आली होती. त्यापैकी 3 हेक्टर 81 आर जमिनीवर आता बांधकाम करता येणार आहे. यामुळे यात्रास्थळी येणाऱ्या भाविकांसाठी आवश्यक सुविधा उभारता येणार आहेत.
दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घटनात्मक पदावर राहून सलग 25 वर्षे जनसेवा केल्याबद्दल राज्य मंत्रिमंडळाने त्यांच्या अभिनंदनाचा ठराव एकमताने मंजूर केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा ठराव मांडला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्यांनी टाळ्यांच्या गजरात ठरावाचं स्वागत केलं.
पंतप्रधान मोदींच्या 25 वर्षांच्या सार्वजनिक नेतृत्वाबद्दल अभिनंदनाचा ठराव :
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सार्वजनिक नेतृत्वातील 25 वर्षांचा टप्पा पूर्ण केल्याबद्दल त्यांच्या अभिनंदनाचा ठराव मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्यात आला. हा ठराव पंतप्रधानांकडे पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिली.
पंतप्रधान मोदी यांनी गरीब आणि वंचित घटकांना केंद्रस्थानी ठेवून काम केले. ‘संविधान हाच माझा ग्रंथ आहे,’ अशी भूमिका त्यांनी मांडली. सामान्य नागरिकांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यावर भर देत त्यांनी सुशासनाचं महत्त्व आपल्या कामातून दाखवून दिलं, असं फडणवीस म्हणाले.
देशात ‘वन नेशन, वन टॅक्स’ ही संकल्पना राबवत वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू करण्यात आला. त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळ मिळाले, असं मत त्यांनी व्यक्त केलं. आज भारताकडे एक शक्तिशाली देश म्हणून पाहिले जात असून, राम मंदिराचा प्रश्न आणि जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० हटवण्याचा निर्णय या भारतीयांसाठी महत्त्वाच्या घडामोडी ठरल्याचंही फडणवीसांनी नमूद केलं.
केंद्र सरकारनं महाराष्ट्रातील 91 प्रकल्पांना निधी दिला- मुख्यमंत्री :
छत्रपती शिवाजी महाराजांची राजमुद्रा नौदलाच्या ध्वजावर आणण्याचा निर्णय आणि महाराष्ट्रातील 12 गडकिल्ल्यांना जागतिक वारशाचा दर्जा मिळवून देण्याच्या प्रक्रियेला चालना देणं, हीदेखील महत्त्वाची कामं असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितलं.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील गेल्या 12 वर्षांत महाराष्ट्राला विविध विकासकामांसाठी मोठा लाभ झाला आहे. केंद्र सरकारच्या पाठिंब्यानं राज्यात सुमारे 12 लाख कोटी रुपयांचे प्रकल्प उभं राहिलं असून, अनेक प्रकल्प प्रगतिपथावर आहेत. अटल सेतू आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ही त्याची प्रमुख उदाहरणे असल्याचे फडणवीस म्हणाले.
राज्यातील सिंचन प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर निधी मिळाला असून, अनेक प्रकल्प पूर्णत्वाच्या दिशेनं वाटचाल करत आहेत. शेतकऱ्यांना सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी हे प्रकल्प महत्त्वाचे आहेत. बळीराजा संजीवनी योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारनं महाराष्ट्रातील 91 प्रकल्पांना निधी दिला आहे.
शेतकऱ्यांना सौरऊर्जेवर चालणारे कृषी पंप उपलब्ध करून देणाऱ्या पीएम-कुसुम योजनेअंतर्गत राज्याला 11 लाख कृषी पंप मिळाल्याचंही फडणवीसांनी सांगितलं.
'जनधन योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रात 3.83 कोटी बँक खाती उघडण्यात आली'
सामान्य नागरिकांना घर, आरोग्य आणि आर्थिक सुविधांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या विविध योजनांचा महाराष्ट्राला फायदा झाला आहे. राज्यात सुमारे 43 लाख घरं बांधण्यात आली असून, काही घरांचं बांधकाम सुरू आहे. आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत नागरिकांना आरोग्य सुविधांसाठी आयुष्मान कार्ड उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत.
पीएम किसान योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळत असून, किसान क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून कृषी कामांसाठी कर्जाची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. जनधन योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रात 3.83 कोटी बँक खाती उघडण्यात आली आहेत. मुद्रा योजनेमुळे लहान व्यावसायिक आणि उद्योजकांना कर्ज मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताची स्टार्टअप क्षेत्रातील महत्त्वाची ओळख निर्माण होत असल्याचंही फडणवीसांनी नमूद केलं.
'महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलरच्या दिशेनं' :
स्वामित्व योजनेअंतर्गत राज्यातील सुमारे 40 लाख घरांसाठी मालकी हक्काची कार्डे देण्यात आली आहेत. ग्रामीण भागातील नागरिकांना त्यांच्या मालमत्तेच्या मालकीचा अधिकृत पुरावा मिळवून देण्याच्या दृष्टीनं ही योजना महत्त्वाची असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितलं.
महाराष्ट्रात औद्योगिक आणि संरक्षण क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून प्रयत्न झाले आहेत. नाशिक आणि पुणे परिसरातील संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित कॉरिडॉर, तसेच बीडकीन औद्योगिक क्षेत्र, बीएमआयसी आणि ऑरिक सिटीसारख्या प्रकल्पांमुळे राज्यातील औद्योगिक विकासाला चालना मिळाल्याचं फडणवीस म्हणाले.
राज्यातील रेल्वे मार्गांचे 100 टक्के विद्युतीकरण करण्याच्या कामाचाही त्यांनी उल्लेख केला. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलरच्या दिशेनं वाटचाल करत असून, राज्याच्या विकासासाठी केंद्र सरकारचं नेतृत्व आणि पाठबळ मिळाल्याचे त्यांनी नमूद केलं.
महात्मा ज्योतिराव फुले यांच्या 200 व्या जयंतीनिमित्त समता आणि सामाजिक न्यायाचा विचार अधिक व्यापकपणे समाजापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचंही फडणवीसांनी सांगितलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने महाराष्ट्राच्या विकासासाठी दिलेल्या योगदानाबद्दल मंत्रिमंडळाने अभिनंदनाचा ठराव मंजूर केला असून, तो पंतप्रधानांकडे पाठवण्यात येणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.