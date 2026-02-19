ETV Bharat / state

अमृता फडणवीस यांचा बँकिंग करिअरला पूर्णविराम; दीर्घकालीन कारकीर्द संपवली!

अमृता फडणवीस यांनी तब्बल 23 वर्षांपूर्वी अ‍ॅक्सिस बँकेत 'मॅनेजमेंट ट्रेनी' म्हणून आपल्या करिअरची सुरुवात केली होती.

Amruta Fadnavis
अमृता फडणवीस (@fadnavis_amruta)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 19, 2026 at 8:52 PM IST

2 Min Read
मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी आणि गायिका अमृता फडणवीस यांनी आपल्या करिअरबाबतचा मोठा निर्णय घेतला आहे. तब्बल दोन दशकांहून अधिक काळानंतर कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या कारकिर्दीला अमृता फडणवीस यांनी पूर्णविराम देण्याचं ठरवलं आहे. 23 वर्षे सेवा दिल्यानंतर त्यांनी अ‍ॅक्सिस बँकेतील कारकीर्द संपवली असून, सोशल मीडियावर पोस्ट करत त्यांनी हा निर्णय जाहीर केला आहे. अमृता फडणवीस यांनी तब्बल 23 वर्षांपूर्वी अ‍ॅक्सिस बँकेत 'मॅनेजमेंट ट्रेनी' म्हणून आपल्या करिअरची सुरुवात केली होती. सातत्यपूर्ण मेहनत, कौशल्य आणि व्यावसायिक दृष्टीकोनाच्या जोरावर त्यांनी बँकेतील अनेक महत्त्वाची जबाबदाऱ्या सांभाळल्या. 'ब्रँच ऑपरेशन्स', 'कॉर्पोरेट बँकिंग', 'ट्रेझरी' आणि 'कस्टमर रिलेशन्स' अशा विविध विभागांमध्ये काम करत त्यांनी बँकेच्या कार्यात मोलाचे योगदान दिले. प्रशिक्षणार्थी म्हणून सुरू झालेला हा प्रवास टप्प्याटप्प्याने पुढं जात अखेरीस वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदापर्यंत पोहोचला.

सहकारी आणि वरिष्ठांचे मानले आभार : याबाबत सोशल मिडीयावर पोस्ट लिहिताना अमृता फडणवीस यांनी म्हटलं की, "23 वर्षांपूर्वी एक तरुण मॅनेजमेंट ट्रेनी म्हणून या संस्थेत आले होते. आज सीनियर व्हाइस प्रेसिडेंट म्हणून कृतज्ञतेने निरोप घेत आहे. ही संस्था माझ्यासाठी कुटुंब, गुरु आणि दुसरे घर ठरली," अशा शब्दांत त्यांनी भावना व्यक्त केल्या. तसंच त्यांनी आपल्या सहकारी आणि वरिष्ठांचे आभार मानताना बँकेचे एमडी आणि सीईओ अमिताभ चौधरी यांच्या मार्गदर्शनाचा विशेष उल्लेख केला. या प्रवासातून आयुष्यभरासाठीचे धडे आणि जपून ठेवाव्यात अशा मैत्री मिळाल्याचेही त्यांनी नमूद केले. दरम्यान, नागपूरमध्ये 9 एप्रिल 1979 रोजी जन्मलेल्या अमृता फडणवीस यांनी जी.एस. कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड इकॉनॉमिक्स येथून वाणिज्य शाखेची पदवी घेतल्यानंतर बँकिंग क्षेत्रात करिअर करण्याचा निर्णय घेतला. पुढे पुण्यातील सिम्बायोसिसमधून फायनान्समध्ये एमबीए पूर्ण करून त्यांनी 2003 मध्ये अॅक्सिस बँकेत व्यावसायिक प्रवास सुरू केला. 2005 मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी त्यांचा विवाह झाला.

आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर भारताचे प्रतिनिधित्व : अमृता फडणवीस यांनी 2017 मध्ये अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित 'नॅशनल प्रेअर ब्रेकफास्ट' कार्यक्रमात भारताचे प्रतिनिधित्व केलं होतं. या निमित्तानं त्यांची आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही दखल घेण्यात आली होती. राजकीय कुटुंबाशी संबंधित असूनही अमृता फडणवीस यांनी आपली नोकरी आणि व्यावसायिक ओळख कायम ठेवली होती. बँकिंग क्षेत्रात स्वतंत्र ओळख निर्माण केल्यानंतर आता त्यांनी आयुष्यातील महत्त्वाचा अध्याय संपवला आहे. अमृता फडणवीस या बँकिंग क्षेत्रातील कारकीर्दीसोबतच कला क्षेत्रातही सक्रिय आहेत. अभिनेत्री आणि गायिका म्हणून त्यांनी आपली वेगळी ओळख निर्माण केली असून, त्या अष्टपैलू व्यक्तिमत्त्व म्हणून ओळखल्या जातात.

गायिका म्हणून ओळख : देवेंद्र फडणवीस हे 2014 साली मुख्यमंत्री झाल्यानंतर अमृता फडणवीस गायिका म्हणूनही नावारूपाला येऊ लागल्या. दिग्दर्शक प्रकाश झा यांच्या जय गंगाजल या चित्रपटातील “सब धन माटी” या गाण्याद्वारे त्यांनी पार्श्वगायन क्षेत्रात पदार्पण केले. तसेच भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्या जीवनावर आधारित ‘संघर्ष यात्रा’ या प्रकल्पासाठीही त्यांनी एक गीत गायले आहे. अमिताभ बच्चन यांच्यासोबत आणि T-Seriesद्वारे प्रदर्शित झालेल्या ‘फिर से’ या त्यांच्या पहिल्या म्युझिक व्हिडिओला प्रेक्षकांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला. या व्हिडिओला पहिल्याच दिवशी सात लाखांहून अधिक आणि तीन दिवसांत 14 लाखांहून अधिक व्ह्यूज मिळाले होते. 2018 मध्ये मुंबईतील पोईसर, दहिसर, ओशिवरा आणि मिठी या नद्या वाचवण्यासाठी त्यांनी “मुंबई रिव्हर अँथम” सादर केले. 2020 मध्ये ॲसिड हल्ल्यातील पीडितांसाठी “अलग मेरा ये रंग है”, कोरोना योद्ध्यांसाठी “तू मंदिर तू शिवाला” आणि महिला सक्षमीकरणासाठी “तिला जगू दिया” ही गाणी गाऊन त्यांनी सामाजिक संदेश देण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान, बॅंकिंग क्षेत्रातील या निरोपानंतर त्या संगीत आणि सामाजिक कार्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करणार असल्याची चर्चा आहे. “या संस्थेतून आयुष्यभरासाठीचे धडे आणि अनेक मित्र घेऊन जात आहे,” असे म्हणत त्यांनी आपल्या नव्या प्रवासाची नांदी केली आहे.

