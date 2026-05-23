मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा मुंबई ते शिर्डी वंदे भारत एक्सप्रेसनं प्रवास, म्हणाले पंतप्रधान मोदींनी नव्या भारताची . . . .
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मुंबई ते शिर्डी वंदे भारत एक्सप्रेसनं प्रवास केला. यावेळी त्यांनी प्रवासात शासकीय फाईलवर कामही केलं.
Published : May 23, 2026 at 1:52 PM IST
शिर्डी : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला वंदे भारत एक्सप्रेसच्या रूपानं नव्या भारताची एक अनुपम भेट दिली आहे. जगातील विकसित देशांमध्ये ज्या प्रकारच्या आधुनिक रेल्वे धावतात, तशीच ही वंदे भारत ट्रेन आहे, असा गौरवपूर्ण उल्लेख महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई ते शिर्डी वंदे भारत एक्सप्रेसनं प्रवास केला, त्यानंतर त्यांनी शिर्डीत माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधला.
प्रवासादरम्यान करता आले काम : मुंबईहून शिर्डीला वंदे भारत एक्सप्रेसनं प्रवास केल्यानंतर शिर्डीत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपला अनुभव शेअर केला. "वंदे भारत एक्सप्रेसचा प्रवास अत्यंत उत्तम आणि सुखावह होता. या प्रवासादरम्यान मला अनेक लोकांशी संवाद साधता आला, तसेच प्रवासात शासकीय फाईल्सचं कामही मला विनाअडथळा पूर्ण करता आलं. त्यामुळे आजचा प्रवास माझ्यासाठी अत्यंत फलदायी आणि लाभदायी ठरला. पंतप्रधानांनी केलेल्या आवाहनाचं प्रत्येकानं अनुकरण करावं आणि जिथं जिथं शक्य असेल तिथं या आधुनिक सुविधांचा वापर करावा," असं आवाहन यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं.
इंधन टंचाईवर तातडीनं उपाययोजना करण्याचे निर्देश : ग्रामीण भागात पेट्रोल आणि डिझेलच्या तुटवड्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, "काही भागात इंधनाचा तुटवडा जाणवत असल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. या संदर्भात मी कालच राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना स्पष्ट सूचना दिल्या. शेतकऱ्यांना शेतीच्या कामासाठी लागणारं डिझेल कोणत्याही परिस्थितीत तातडीनं उपलब्ध करून देण्यात यावं."
साठेबाजी करणाऱ्यांवर नजर ठेवा : "काही भागात अचानक पेट्रोल-डिझेलची मागणी 20 ते 30 टक्क्यांनी वाढल्याचं दिसून येत आहे. दरवर्षीची गरज किती असते, हे प्रशासनाला ठाऊक आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या नावाखाली जर कोणी इंधनाची साठेबाजी करत असेल, तर त्यांच्यावर कडक नजर ठेवा, असे आदेश दिले आहेत. शेतकऱ्यांना त्रास न होता योग्य पडताळणी करून काही ठिकाणी आरसी बुक पाहून डिझेलचं वाटप सुरू करण्यात आलं आहे," अशी माहिती त्यांनी दिली.
शक्तीशिवाय शांतता प्रस्थापित होऊ शकत नाही : भारतीय अध्यात्माचा संदर्भ देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "भक्ती आणि शक्ती हे भारतीय संस्कृतीत नेहमीच एकत्र राहिले आहेत. आपण सगळे भक्ती आणि शक्तीचे उपासक आहोत. जगात शांतता प्रस्थापित करण्याचं काम केवळ शक्तिशाली व्यक्ती किंवा राष्ट्रच करू शकते. दुर्बल व्यक्ती कधीही शांतता प्रस्थापित करू शकत नाही. आपण स्वतः शक्तिशाली असू तरच आपण जगाला साईबाबांचा श्रद्धा आणि सबुरीचा संदेश प्रभावीपणे देऊ शकतो."
