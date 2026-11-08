नागपुरात मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा; 15 डिसेंबरपर्यंत बोअरवेल खोदण्यास 'विशेष बाब' म्हणून परवानगी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर फळबागा जिवंत ठेवण्यासाठी 15 डिसेंबरपर्यंत बोअरवेल खोदकाम व खोलीकरणावरील बंदी शिथिल करण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे.
Published : November 8, 2026 at 6:24 PM IST
नागपूर : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल नागपूर जिल्ह्यातील नरखेड तालुक्यातील सावंगी लोहारा येथे शेतकरी कुटुंबासोबत दिवाळी साजरी केली. यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधत दुष्काळी परिस्थिती आणि शेतीच्या समस्यांची माहिती घेतली. त्यानंतर आज त्यांनी या भागातील शेतीची व फळबागांची पाहणी केली. दुष्काळामुळे संत्रा फळबागांसह कापूस आणि सोयाबीन पिकांवर झालेल्या परिणामांची माहिती घेतल्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. फळबागा वाचवण्यासाठी बोअरवेल खोदकामावरील बंदी 15 डिसेंबरपर्यंत शिथिल करण्यात येणार असल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा त्यांनी यावेळी केली.
फळबागांना फळे येण्यासाठी दहा ते बारा वर्षांचा कालावधी लागतो. त्यामुळे पाण्याअभावी या बागा नष्ट झाल्यास शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान होईल. ही बाब लक्षात घेऊन ज्या भागांमध्ये फळबागा वाचवण्यासाठी बोअरवेल खोदकामाची परवानगी देणं शक्य आहे, अशा ठिकाणी विशेष बाब म्हणून बंदी शिथिल करण्यात येणार आहे. मात्र, ही सवलत सरसकट लागू होणार नसून, संबंधित भागातील परिस्थितीचा विचार करून निर्णय घेतला जाईल, असं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं आहे. बोअरवेलच्या खोलीकरणासाठी परवानगी आवश्यक असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
शेतकरी आणि सरपंचांशी संवाद
सावंगी लोहारा येथे शेतकऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी आज नरखेड तालुक्यातील सरपंचांशीही संवाद साधला. गावातील रस्ते, शेती, तलाव आणि इतर विकासकामांशी संबंधित प्रश्न यावेळी मांडण्यात आलं. या संदर्भात प्राप्त झालेल्या निवेदनांवर कार्यवाही केली जाईल. काही योजनांची घोषणा आधीच करण्यात आली असून, नागरिकांनी सुचवलेल्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्याचाही प्रयत्न केला जाईल, असं त्यांनी सांगितलं.
दुष्काळाचा फळबागांना मोठा फटका
सावंगी लोहारा येथील रामभाऊ बालपांडे यांच्या कुटुंबातील शेतीवरही दुष्काळाचा परिणाम झाला आहे. संत्रा फळबागांसह कापूस आणि सोयाबीन पिकांचं नुकसान झालं आहे. या कुटुंबातील तिन्ही खातेदारांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला असून, त्यांनी समाधान व्यक्त केल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. प्रतिकूल परिस्थितीतही शेतकरी कुटुंबानं दाखवलेली जिद्द आणि संघर्ष करण्याची तयारी आपल्याला आत्मविश्वास देणारी असल्याचं ते म्हणाले.
97 सिंचन प्रकल्प पूर्ण, उर्वरित कामांनाही गती
राज्यात आतापर्यंत 97 सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले असून, उर्वरित प्रकल्पांनाही मंजुरी देण्यात आली आहे. प्रलंबित कामं पूर्ण करण्यासाठी 15 हजार कोटी रुपयांचं कर्ज घेऊन हे प्रकल्प मार्गी लावण्याचा प्रयत्न असल्याचं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितलं. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील लहान-मोठ्या सिंचन प्रकल्पांमुळे शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
नदीजोड प्रकल्पातून दुष्काळावर कायमस्वरूपी मात करण्याचा प्रयत्न
दुष्काळावर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी जलसंधारणाच्या कामांसोबत नदीजोड प्रकल्पांची अंमलबजावणी करणं आवश्यक आहे. वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पामुळे विदर्भातील मोठ्या क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. याशिवाय मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रासाठीही नदीजोड प्रकल्प राबवले जात आहेत. ज्या भागांमध्ये वारंवार दुष्काळ पडतो, त्या भागांतील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी या प्रकल्पांचा उपयोग होईल, असं फडणवीस म्हणाले.
वन्यप्राण्यांपासून शेतीच्या संरक्षणासाठी सौर कुंपणाचा विस्तार
जंगलालगतच्या शेतांमध्ये गवा आणि इतर वन्यप्राण्यांमुळे पिकांचं नुकसान होत आहे. शेतकऱ्यांच्या संरक्षणासाठी राबवण्यात येणारी सौर कुंपण योजना सध्याच्या स्वरूपात अपुरी पडत असून, तिची व्याप्ती वाढवण्याची गरज आहे. जंगलाच्या बाहेरील भागात सौर कुंपण उभारता येईल का, याबाबतही विचार सुरू असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.
शेतकऱ्यांना संकटाचा सामना करण्यासाठी आध्यात्मिक बळ
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या भजनांमधून समाजात चैतन्य निर्माण होतं आणि प्रतिकूल परिस्थितीतही शेतकऱ्यांना आत्मबळ मिळतं, असं मुख्यमंत्री म्हणाले. जय गुरुदेव सेवा मंडळाच्या माध्यमातून भक्ती आणि समाज प्रबोधनाची परंपरा पुढे जात असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या कौतुकाबद्दल त्यांनी आभार व्यक्त केलं. महिला, शेतकरी आणि दिव्यांगांसह विविध घटकांच्या प्रश्नांना प्राधान्य देण्याच्या पंतप्रधानांच्या कार्यपद्धतीतून प्रेरणा मिळत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्यासाठी तातडीच्या उपाययोजनांसोबत दीर्घकालीन नियोजनावरही भर दिला जाणार असल्याचं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं. फळबागांचं संरक्षण, सिंचन प्रकल्पांची पूर्तता, जलसंधारण आणि नदीजोड योजना यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
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