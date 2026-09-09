ETV Bharat / state

शेतकऱ्यांनो खचू नका, सरकार पाठीशी! महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला धीर

राज्यात कमी पाऊस पडल्यामुळे शेतकरी चिंतेत असताना, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानुसार प्रशासनानं राज्यभरात पिकांचं सर्वेक्षण (पंचनामे) सुरू झालं असल्याची माहिती चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

Chandrashekhar Bawankule on Crop Survey
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचं शेतकऱ्यांना आवाहन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 9, 2026 at 6:35 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : यंदाच्या वर्षी पाहिलं तर, राज्यामध्ये पाऊस पडलेला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. अशा वेळी शेतकरी आत्महत्यांचं प्रमाण वाढू शकत, अशी चिंता विविध स्तरांतून व्यक्त केली जात आहे. यावर बोलताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, शेतकऱ्यांनी निराश होऊ नये, आत्महत्या करू नये, कारण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशावरून विविध खात्यांनी महाराष्ट्रातील पिकांचं सर्वेक्षण सुरू केलं आहे.

या वेळी बोलताना ते म्हणाले की, मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्र या पट्ट्यात पाऊस झालेला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. अशा वेळी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या पाठीशी हे सरकार उभं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्य सचिवांना, महसूल खात्याला, ग्रामविकास खात्याला आणि कृषी खात्याला सर्वेक्षण सुरू करण्याचं आदेश दिले आहेत. अशा वेळी शेतकऱ्यांनी कृपया आत्महत्या करू नये; कारण सर्वेक्षण पुन्हा एकदा सुरू झालं आहे.

माध्यमांशी बोलताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (ETV Bharat)

आदिवासी शेतकऱ्यांना मिळणार हक्काचा सातबारा

पुढे बोलताना चंद्रशेखर बावनकुळे असंही म्हणाले की, राज्यातील आदिवासी शेतकऱ्यांना वनजमीन देण्याची मोहीम आपण सुरू करत आहोत. ज्या शेतकऱ्यांना वनपट्टा मिळाला नाही, अशांसाठी ही मोहीम असणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसापासून म्हणजेच 17 सप्टेंबर ते महात्मा गांधी यांच्या जयंतीपर्यंत म्हणजेच 2 ऑक्टोबर या काळात ही मोहीम राबवण्यात येणार आहे. 'राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता' अशी या मोहिमेची संकल्पना आहे. 17, 18 आणि 19 सप्टेंबर हे तीन दिवस ज्या शेतकऱ्यांना वनपट्टा मिळाला नाही, अशा शेतकऱ्यांसाठी वन हक्क समितीची बैठक ग्रामपातळीवर घेतली जाणार आहे.

याचबरोबर 30 सप्टेंबर, 1 ऑक्टोबर व 2 ऑक्टोबर या काळात ज्या शेतकऱ्यांना वन हक्क समितीतर्फे वनपट्टा मंजूर झाला आहे, त्यांना ग्रामसभेची मंजुरी मिळेल आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीचं हक्काचं प्रॉपर्टी कार्ड व सातबारा मिळेल. राज्यातील कोणताही शेतकरी आता सातबाराशिवाय राहणार नाही.

पुढे बोलताना चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या डिजिटलायझेशनची माहिती दिली. या वेळी ते म्हणाले की, आता प्रत्येक प्रकारच्या प्रॉपर्टीची माहिती आपल्याला एका अ‌ॅपवर मिळणार आहे. आपल्या प्रॉपर्टीचा संपूर्ण इतिहास देखील एका क्लिकवर समजणार आहे. या एका अ‌ॅपमुळे विभागातील चुकीच्या व्यवहारांना देखील आळा बसेल, असा विश्वास या वेळी चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केला. प्रत्येक गोष्ट आपण अ‌ॅपवर उपलब्ध करत असल्यामुळे ऑफलाईन गोष्टी आपोआप कमी होतील.

हेही वाचा -

कमी पावसामुळे शेतकरी अडचणीत, सरकारनं कोरडा दुष्काळ जाहीर करावा, रोहित पवार यांची मागणी

TAGGED:

CHANDRASHEKHAR BAWANKULE NEWS
MAHARASHTRA CROP SURVEY 2026
चंद्रशेखर बावनकुळे बातमी
पिकांचे सर्वेक्षण महाराष्ट्र
BAWANKULE ON CROP SURVEY

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.